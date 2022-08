28 de agosto, para recordar

El pasado domingo 28 de agosto se celebró el Día de los Abuelos, esas maravillosas personas que en muchas ocasiones se convierten en segundos padres para muchos de nosotros; personas que han estado presentes desde nuestro nacimiento y que han de acompañarnos hasta los últimos días de sus vidas.

Desde un punto de vista americanizado, se presenta a la familia moderna con una estructura donde centralmente solo están padres e hijos; sin embargo, en nuestro país, y me atrevería a decir que en toda América Latina, la figura de los abuelos es de suma importancia. En ocasiones porque siguen representando un soporte moral dentro del árbol familiar, y en otra porque, derivado de la situación económica y social, se han hecho cargo de la crianza de los nietos.

Corríjanme si estoy mal; en nuestra Ciudad Juárez, los abuelos han jugado un rol vital para la economía. Con la llegada del sector maquilador y su máximo desarrollo en la década de los 90, aunado con las crisis económicas que surgieron desde 1994, tanto padres como madres tuvieron que salir a trabajar para sustentar el hogar, pues el salario de uno solo no era suficiente (aun no lo es).

Además de ello, a finales de la década de los 90 y principios de los 2000 se incrementaron las tasas de divorcio, ocasionando que muchas madres tuvieran la carga de la crianza y manutención de los hijos en un 100 por ciento, por lo tanto, el que las madres salieran a trabajar se volvió indispensable.

Así es como los abuelos, y sobre todo las abuelas, salieron al quite, quedándose a cargo de los nietos, tomando responsabilidades como la alimentación, la enseñanza, los primeros cuidados entre otros. Es importante dejar en claro que, estas letras no se enfocan en criticar o en señalar, simplemente tratan de describir una situación que es real, sin importar que sea positiva o negativa.

Habiendo comentado lo anterior, solo queda expresar la felicidad que surge al hablar de los abuelos, esas personas que se han quedado en la tierra para ser como ángeles para sus nietos, y que a pesar de los años siguen siendo un pilar para sus hijos. Personas maravillosas que siguen estando al pendiente de dos generaciones, y que, aunque se les ve cansados en su cuerpo, sus ojos expresan la fortaleza del amor incondicional que tiene que ofrecer a toda la familia.

Si usted aun conserva a sus abuelos, no se olvide de ellos, no hay mejor regalo que un abrazo, un beso y una sonrisa que los hará sentir y saber que, pese al paso del tiempo, los nietos aún están allí para ellos, en esos momentos donde el último tramo de la vida se hace presente. Me gustaría concluir citando a Leticia Yamashiro, quien dice que “no hay en nuestras vidas cómplices más hermosos que los abuelos, en ellos tenemos segundos padres, maestros y sinceros amigos”.