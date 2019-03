25 años de Colosio

El sábado pasado se cumplieron veinticinco años del asesinato del entonces candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio. Al día de hoy la historia oficial sigue sosteniendo la tesis del asesino solitario, versión que parecería ser poco probable.

Se cumple ya un cuarto de siglo de ese fatídico evento. Para contexto de las nuevas generaciones, el dólar costaba en ese momento aproximadamente 3.30 pesos, pues a raíz del levantamiento del EZLN en Chiapas, casi tres meses antes, se había devaluado desde los 3.10 que valía en enero. Gobernaba Chihuahua en ese entonces Francisco Barrio, el más salinista de los gobernadores. Uno de sus jóvenes y más entusiastas seguidores, Javier Corral Jurado, era diputado local en ese momento. En la localidad, era presidente municipal Francisco Villarreal, un hombre honesto que legó un buen recuerdo entre los juarenses. Ricardo Anaya era un joven en su etapa de pubertad, José Antonio Meade se encontraba en New Haven, Connecticut, estudiando el doctorado en Economía en Yale, y Andrés Manuel López Obrador seguramente estaba encabezando su lucha social en el sureste, tomando pozos petroleros o dando discursos en las plazas de los pueblos.

Creo que todos recordamos qué estábamos haciendo ese 23 de marzo justo a esa hora. Tengo recuerdos infantiles de haber jugado en el parque ese día, y al volver a casa y prender la televisión, ver la interrupción de Jacobo Zabludovsky de la programación habitual, para anunciar el atentado. Un par de horas después, un chihuahuense, Liébano Sáenz, anunciaría al mundo la muerte de Colosio.

Una gran parte de la población está convencida que Colosio hubiera sacado de la pobreza a la gente, y que hubiera sido el mejor presidente, y que por eso, las cúpulas del poder no lo dejaron llegar. Esta idea surge del misticismo y culto a la muerte y a los muertos que profesamos los mexicanos. En primer término, a pesar de que en la clase política puede imperar el oportunismo y la ventaja, situaciones que se aprovechan para consolidar negocios al amparo del poder, ningún gobernante se levanta con el ánimo de hacer miserable la vida de los gobernados. Al contrario, entre más tranquila esté la población en su entorno, menos atención pondrá a la “res publicae” dándoles mayor libertad de ejercer el poder según les dicte su conciencia. De ahí, que esa idea de que lo mataron porque “quería hacer el bien”, me parezca infantil. Si la tesis del asesino solitario es falsa, Colosio fue víctima de un choque de trenes de intereses. Si hubo un complot, fue por eso, no por querer dotar de una mejor calidad de vida a los mexicanos. Además, la opinión generalizada parece olvidar que Colosio formaba parte de ese sistema al que se le adjudica su muerte. No era pues un “outsider”.

Por otro lado, el hecho de que se diga que su Gobierno “hubiera sido el mejor” es una afirmación sin bases. En lo personal, siempre he creído que un hombre, así sea presidente, no tiene la capacidad de cambiar todo un sistema político, ni cambiar la idiosincrasia de la población, misma que en gran medida, es corresponsable de la situación de cada pueblo. Asumiendo que Colosio hubiera sido el hombre más honesto y transparente del mundo, eso no hubiera sido suficiente para hacer el mejor gobierno, pues la población hubiera seguido siendo la misma, con sus mismas costumbres.

Por otro lado, es justo reconocer que Colosio fue un gran mexicano, un hombre con visión de Estado. Contaba con credenciales académicas sólidas, y con una formación política que le permitía entender el contexto social, y el problema de la pobreza en México. Fue un hombre de buenas intenciones, eso no se pone en duda.

Los resultados de su gobierno son algo que nunca conoceremos. El misticismo en torno a la figura de Colosio, viene a evidenciar la esperanza y ánimo renovador que el pueblo guarda y expresa cada seis años, y que resulta ser siempre una decepción. Si López Obrador, Peña o Calderón hubieran terminado igual que Colosio, seguramente también serían figuras míticas.

La muerte de cualquier persona es siempre un hecho lamentable. Si la muerte es a causa de un asesinato, es todavía más lamentable. El hecho de que esa persona fuera depositaria de todas las esperanzas de un pueblo con hambre y sed de justicia (como el propio Colosio lo describió) es algo que torna ese hecho en la peor de las tragedias.

A pesar de ello, los hechos no pueden cambiarse. Colosio es ya una referencia en nuestra historia, que lo cataloga como un hombre honesto, de ideas, con las ganas de sacar a México adelante. Descanse en paz, Luis Donaldo Colosio.