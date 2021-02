-24 años impune asesinato de niña

-Discretamente amaneció como secretario

-Hasta Molotov ‘trollea’ al payaso

-Madero diluye la causa contra Maru

Para 2021 la primer recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) es para la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. La nomenclatura de registro es 5s.1.001/2021.

Pero no solo eso. La relatoría de la violación a los derechos humanos cometidos en el caso de feminicidio a una menor es estrujante.

Fue una odisea la que han vivido los familiares de una pequeña niña de 13 años asesinada en 1996 y que hasta ahora han tenido que sufrir una revictimización constante.

Se fueron gobernadores y vinieron otros, durante largos 24 años las negligencias de funcionarios públicos, ministerios públicos, agentes investigadores, todos ellos le hicieron la vida imposible a la familia.

Es tan burdo lo que se hizo, que la CEDH decidió que se indemnice y se pida una disculpa pública por esa ausencia de profesionalismo en la investigación y en la atención de los deudos, que se prolongó a la actual administración, que absurdamente niega cualquier responsabilidad.

El asunto, donde se pide castigar administrativamente a los responsables, ya fue notificado a la Fiscalía, quien deberá responder de la recomendación.

Por supuesto, una resolución con estas bases echa por tierra cualquier vanagloria del gobierno estatal en el tema de la atención a la mujer y los feminicidios.

***

Con toda la sutileza propia de este tipo de movimientos, alcanzó Alejandro Martínez Martínez la Secretaría del Ayuntamiento. Calladito se fue hasta home y obtuvo el mayor cargo en importancia después de presidente.

El abogado llegó a esa nueva posición procedente de la Dirección de Catastro, donde su desempeño fue calificado con 10 por su jefe el independiente alcalde, Armando Cabada Alvídrez.

El nuevo secretario del Ayuntamiento viene como relevo de Maclovio Murillo, quien dejó esa posición de gran poder para dedicarse de lleno y gratuitamente a la defensa legal del sacerdote Aristeo Baca, procesado penalmente por violación y abuso sexual.

Es el tercer cambio que lleva Cabada en la Secretaría. Entre el 2016 y el 2018 tuvo para esa función a Roberto Rentería Manqueros. Hubo buena relación, de respeto y hasta de amistad, pero faltó la química de mayores resultados.

Por eso el relevo tras la reelección fue el hitazo de arrancar a Maclovio de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, donde las discrepancias con el expatrón Corral iban en aumento y sin reversa.

Murillo es un tiburón de tiburones en el mundo de la litigada estatal y federal. Difícilmente Martínez alcanzará ni siquiera la mitad de esa estatura, pero ya se hizo del cargo y tendrá escaso medio año para probar que puede ir lejos, más lejos que una Dirección de Catastro.

Las campañas electorales serán su bienvenida.

***

La de ayer pudo ser una audiencia judicial del fuero común en condiciones idénticas a la registrada a mediados de enero en juzgados federales.

Hubo solo una diferencia entre sustancial, picante y hasta cómica, en la de ayer no llegó para hacer su pancho el formalísimo consejero jurídico del Gobierno estatal, Jorge Espinoza Cortés. A la de mediados de enero se apersonó colérico y amenazó al personal del juzgado con llevarlo a la cárcel.

En el juzgado federal era abordado un amparo a Maru Campos para no ser citada por la justicia estatal sin conocer los expedientes respectivos a la denuncia presentada en su contra por la Fiscalía General del Estado.

Hablamos de la famosa nómina secreta. El caso anda por los suelos para la Fiscalía y el señor consejero jurídico.

Ayer ocurrió algo muy parecido en la ciudad de Chihuahua, en el juzgado de control presidido por Luis Carlos Reyes Romero. Debió ser llevada a cabo la audiencia inicial contra un excompañero de gabinete de Espinoza, el excoordinador de Comunicación Social, Jesús Antonio Pinedo Cornejo, quien está siendo procesado por “uso ilegal de atribuciones y facultades”. Corrupción, en resumen.

Sin embargo, la defensora del acusado logró que fuera diferida la audiencia –por segunda vez consecutiva- debido a que no han tenido acceso a la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía. Quedó reprogramada para el 22 de febrero.

Maru Campos ha sido convertida por el Gobierno estatal en presa a la que buscan atrapar para impedir que gane la gubernatura; Pinedo, en cambio, forma parte del mismo equipo de Espinoza y compañía, inclusive, todavía en diciembre era mantenido en la nómina como asesor.

Datos curiosos, contrastantes.

***

“¡Aguas! Se andan queriendo colar...”, posteó en su cuenta de Twitter MolotovMx, con etiquetas al partido Morena, el dirigente nacional Mario Delgado y la secretaria general, Citlali Hernández, así como la foto donde se muestra a Javier Corral y a un aspirante neomorenista del estado de Guerrero.

La imagen en la versión digital de La Columna da cuenta del comentario en la que se exhibe principalmente a Héctor Pérez Delgado, un “chapulín” panista que, como muchos, ahora es aspirante a diputado por un distrito local con cabecera en Chilpancingo.

De refilón sale Corral Jurado justo bajo el comentario que tiene como principal destinatario al guerrerense, quien, como muchos, antes decía sentir asco por Morena, la 4T y todo lo que representa, pero ahora quiere ser su abanderado.

El “trolleo” fue directo al aspirante de aquella entidad, pero no fue accidental que apareciera el gobernador de Chihuahua en tan llamativa imagen, pues fuera del estado, donde no conocen bien a Corral, no faltan morenos que quisieran tenerlo entre sus activos para esta elección que está en marcha.

El tema no pasa de lo anecdótico, a decir de los chairos locales que siguen con pasión la actividad de sus personajes favoritos en las redes sociales.

Ni de chiste, aunque quisiera ser tomado en cuenta el mandatario o alguien de su grupo, habrá espacio al desmoronado corralismo que tanto ha afectado a los partidos, en especial a Morena y al propio PAN.

Lo que movió a la risa de la chairiza fue la coincidencia con la rola que le pegaron a Corral en posters de papel hace unos días, en la letra de la canción “Payaso”, que no nada más cantó José José, también lo hizo Molotov a manera de tributo.

***

El senador y exprecandidato a la gubernatura por el PAN, Gustavo Madero Muñoz, ha cumplido con una parte vital de la negociación con su contrincante interna ganadora, María Eugenia Campos. Se alejó por completo del aspecto jurídico con el que trató de vencer a la hoy candidata a gobernadora.

Madero y sus manos operadoras -el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta y Carlos Olson, hoy investido como candidato a diputado local- estaban detrás de uno de los dos expedientes de la llamada Operación Justicia, con recursos jurídicos, financieros y de todo tipo.

Eran el respaldo de la fiscal Anticorrupción, la nada autónoma Gema Guadalupe Chávez Durán, en la búsqueda de testigos, elementos de prueba y evidencias en general para tratar de inculpar a Maru antes de la contienda panista del 24 de enero.

Siguieron moviendo algunos hilos todavía después de la negociación entre los equipos de Maru y Madero, incluso advertidos de que se habían extralimitado en sus funciones. No era cosa menor, actuaron casi como agentes del Ministerio Público y acabaron por derribar el mito de la autonomía del aparato anticorrupción.

Pero a principios de esta semana Madero, Mesta, Olson y compañía acordaron desactivar cualquier intento por continuar una de las causas contra la alcaldesa con licencia de la capital.

De esta forma dejaron sola a la fiscal Chávez Durán, que obviamente recibe instrucciones del Palacio de Gobierno.

Con eso permitieron que se diluya por completo una acusación que no tenía más sustento más que los dichos de afines al maderismo, también desactivados desde principios de esta semana, y al parecer ya muy lejos del alcance de la Fiscalía.