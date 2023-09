2024: cambios en el Congreso de Chihuahua

Hablábamos hace unas semanas de las elecciones que se vienen para 2024 donde se renovará la Presidencia de la República, el Congreso Federal y algunas gubernaturas (entre ellas CDMX, Jalisco y Veracruz, de las más importantes), pero también se renovarán algunos congresos locales y presidencias municipales del país, donde el PAN domina en Chihuahua la mayoría del Congreso (15) y que con sus aliados del PRI (5) y movimiento ciudadano (1), y a veces con una diputada del PT y a veces con una de Morena (Adriana Terrazas), ha logrado la mayoría calificada (22) votos que se han necesitado para reformas constitucionales y decisiones importantes.

De esta manera la gobernadora Maru Campos ha impuesto su voluntad con ayuda del Congreso para tomar decisiones tan importantes como lo fueron la reforma judicial (a su modo) y/o la elección de funcionarios importantes afines a ellos (el fiscal Anticorrupción, siendo un político plenamente identificado como panista), así como otras decisiones polémicas y muy cuestionadas, sobre todo por la oposición morenista.

Sin embargo, todo puede cambiar en 2024 (y todo parece indicar que así será) ya que las últimas encuestas apuntan a una preferencia cada vez más creciente por el partido del presidente AMLO, y aunque la oposición esté unida en Chihuahua (con el ya conocido frente del PRI/PAN y PRD inexistente en Chihuahua), todo apunta a que el PAN perderá esa mayoría calificada de la que ha gozado la gobernadora, a manos de Morena, y con ello Maru perderá la posibilidad de seguir imponiendo sus decisiones de gobierno, como lo ha venido haciendo, sin contrapeso, pues se tiene proyectado que MORENA gane por lo menos 14 diputaciones y con eso el PAN y sus aliados ya no tendrían 22, sino 19 votos en el Congreso (junto con los del PRI y MC), si bien le va.

La elección de 2024 por eso es tan importante, porque podría cambiar el escenario político también para Chihuahua, con una oposición morenista que pueda bloquear e impedir decisiones (que ahorita no puede) que considere lesivas para los chihuahuenses por parte de la gobernadora y los diputados panistas junto con sus aliados del PRI y MC, lo que sería sano para Chihuahua pues así como a nivel nacional el PAN ha señalado que no es sano que el Presidente pueda imponer su voluntad con el Congreso (y lo ha impedido), de la misma manera no es sano para Chihuahua que la gobernadora pueda imponer su voluntad sobre el congreso como lo ha venido haciendo.

Por eso es tan importante la elección de 2024, porque podrá trastocar el orden político en Chihuahua en el Congreso Estatal y con ello las decisiones del Gobierno Estatal, pues a nivel Presidencia Municipal se proyecta que no haya ningún cambio en cuanto a los partidos, pues según las mismas encuestas Morena retendría Juárez (aunque es incierto si Cruz será candidato por el interés que ha manifestado Juan Carlos Loera de la Rosa por gobernar Juárez también, siendo un perfil importante para competirle y arrebatarle la nominación) y el PAN Chihuahua capital (Marco Bonilla ahí no tiene competencia), por lo cual es importante ir conociendo desde ya quiénes se van perfilando como candidatos de esos dos partidos dominantes en Chihuahua, pues en esa medida se irán haciendo proyecciones por las casas encuestadoras.

La ventaja para Morena es que la marca en Chihuahua va en ascenso con el liderazgo de AMLO (según las últimas encuestas hay una preferencia mayor por Morena en Chihuahua, sectorizadamente), por lo que se estima que la gente refrende al partido del Presidente y con ello elija a Sheinbaum, con igual o mayor margen del que obtuvo el propio Andrés Manuel en 2018 (No hay que perder de vista que AMLO ganó contra el PRI y PAN, sin tener el dominio político que ahora tiene Morena a nivel nacional), y no se ve que una candidatura de Xóchitl logre crear una atmosfera de triunfo o liderazgo que logré arrebatarle no digamos ya la presidencia, sino legisladores a Morena, a nivel federal y local. En 2024 se avizora el fin del total dominio político del PAN y Maru en Chihuahua.