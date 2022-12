2023: Otro año… ¿con cambios?

Termina el 2022, etapa en la cual Juárez se vio afectada por cosas buenas y malas, cambios a través de Gobierno y por la sociedad, fechas y sucesos que quedarán marcados para siempre en la vida de cada juarense; un año en el que se tendrán propósitos para este 2023, pero… ¿se cumplirán?

Aterrizando la festividad del Año Nuevo, la pirotecnia, los abrazos, las cenas y los elogios para algunos, vemos que se traducen en realidad para unos pocos, pero falsedad e inexistencia para la mayoría; pues mientras unos simulan ayudar al prójimo, otros no cuentan con un techo dónde vivir, mientras unos alzan sus copas el 31 de diciembre a medianoche, hay otros que pasan frío por las calles de Juárez.

PUBLICIDAD

Y sí, la realidad es dura, pero todo logra un giro positivo cuando las cosas se hacen de corazón, cuando se dejan los mensajes motivacionales y se llevan a la práctica, cuando el deseo por la mejora de nuestra ciudad no solo queda en un brindis, sino que se traduce en presupuesto bien aplicado, en calles reparadas y espacios públicos limpios, agradables y dignos para todos los que habitamos la frontera.

Llega un 2023 en el que nos cuestionamos si este será el año bueno, el año con cambios, el año en el que seguramente se encampañarán los dirigentes de Municipio para agradarle al pueblo y por fin comenzar con su chamba… por interés, pero lo harán, un año nuevo en el que se propone, pero poco se cumple.

No basta con simular, no basta con salir a regalar lo que en una noche se come, no basta con CRUZAR las calles principales sin voltear a ver las zonas más vulnerables; no solo se trabaja en vísperas de año nuevo, se trabaja a diario, regresándole a los juarenses la ciudad que merecen, la calidad de vida que debemos tener, mantener la generosidad, la calidad y el amor por el servicio público siempre, no solo en estas fechas.

Ojalá los 12 deseos de nuestro Ayuntamiento en turno se cumplan y no se queden en eso, en deseos… que sean para la mejora de Juárez y se demuestre en cambios que nos beneficien a todos, pues las 12 uvas del 2021 no se vieron reflejados en este 2022, fueron propósitos vacíos, sin planeación, un cruce de falacias y mentiras que vemos plasmados en la mala administración y la visible carencia de servicios en nuestra frontera.

12 uvas, 12 deseos, que no son suficientes pues hay bastante trabajo que hacer para Juárez; alcemos pues las copas para que este 2023 este lleno de promesas cumplidas, menos cruce de palabras y más cruce de acciones porque los juarenses merecemos una Ciudad de calidad que perdure siempre.