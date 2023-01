2023, no me sorprendas

El 2022 terminó con un sabor un tanto amargo por diferentes eventos, siendo uno de ellos el sensible fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI –Joseph Ratzinger- quien pasó a la historia como el primer papa en renunciar a su cargo, durante su vida redactó una gran cantidad de libros y dada su obra se hizo acreedor a numerosos doctorados “honoris causa”, asimismo, escribió tres encíclicas, siendo una de ellas “Caritas in veritate” la cual es considerada por muchos como una de las mayores críticas al neoliberalismo, pues en ella se abordaba el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad.

No obstante, el mismo sabor amargo se resentía al inicio del 2023, pues múltiples eventos lesivos para Ciudad Juárez se presentaban; desde la madrugada, como cada año, Juárez se convertía en una zona de guerra, pues algo con lo que no se ha podido acabar –aunque pareciera que tampoco se ha intentado-, es con los disparos al aire libre que se realizan con el fin de despedir el año viejo, y que, en esta ocasión uno de los proyectiles se incrustó en el rostro de una menor, la cual, según refirieron sus padres, no fue atendida de manera inmediata pues las instituciones a las cuales la llevaron, entre ellas el Hospital Infantil, no contaban con el personal médico necesario para la intervención requerida.

Por otro lado, se vivieron momentos de tensión en el Cereso número 3, noticia que, de nuevo, puso a Ciudad Juárez en el ojo del huracán, al mero estilo de la serie de televisión “El Señor de los Cielos”, un comando armado a bordo de un vehículo –presuntamente blindado-, ingresaba al penal con el único objeto de rescatar a quien muchos han señalado como el autor del conocido jueves negro.

Con posterioridad al evento en el que –según los datos proporcionados por la Fiscalía-, se dieran a la fuga 25 internos, los portales noticiosos invitaban a la comunidad juarense a no salir de sus hogares, para evitar cualquier tipo de conflicto, práctica preventiva que se ha vuelto recurrente cada vez que ocurren eventos de gran magnitud, siendo los ciudadanos quienes tienen que pagar las consecuencias de una mala estrategia.

Es de llamar la atención que, la gobernadora del estado, al momento de informar su postura, hace referencia a que, desde el momento en que se enteró del evento, le comunicaron que hubo una excelente coordinación entre la policía del estado, la guardia nacional y el ejército mexicano, a efecto de controlar el penal y lograr la recaptura de los reos que se fugaron, empero no realiza alusión alguna a la policía municipal, que es la que mayor presencia tiene en Ciudad Juárez, aunado a la gran capacitación con la que cuenta y el dominio que tiene sobre la localidad, no quiero decir con esto, que la coordinación no se haya dado entre dichas corporaciones, pero vale la pena que, por parte de la mandataria del estado, se reconozca la labor que los policías municipales realizan en todos los eventos de alto impacto, en los cuales han logrado detenciones importantes, máxime que el día de ayer se conmemoró el día del policía y ante tal conmemoración es de gran trascendencia para aquellos que se dedican a la seguridad de las personas, recibir el reconocimiento de quienes se encuentran en el poder.

Sobre la mesa se encuentra la investigación que las autoridades deben realizar sobre el caso, máxime que, incluso en el informe que brindó la autoridad federal, se hizo referencia a que, dentro del penal se localizaron 10 armas largas, 4 armas cortas, 82 cartuchos de diferentes calibres, 1 millón 702 mil 174 pesos y 84 aparatos de comunicación, además de diferentes tipos de drogas, es decir, los internos no tenían un verdadero tratamiento de reinserción social, evidenciándose la corrupción que se presentaba en el penal, algo que siempre se ha encontrado bajo el escrutinio de la ciudadanía, pero que, a raíz de la reforma penal de 2008, se aseguró, había cambiado.

Debo insistir en que, quienes ostentan el poder, tienen que inyectar mayor recurso y capacitación a los órganos internos de control para que éstos, a su vez, se encuentren en posibilidad de llevar a cabo las investigaciones respectivas relativas a los actos constitutivos de corrupción, pero que su labor no sea limitativa a esas investigaciones, sino que permitan la creación de políticas preventivas que reduzcan al mínimo posible la proliferación de este mal, considerado por muchos como endémico.

La pregunta es, la autoridad estará preparada para contar con un órgano que realmente se encargue del combate a la corrupción, o tal temática, seguirá siendo útil solo en los discursos políticos, para ganarse el favor del pueblo.