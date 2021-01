2021 el año del Búfalo

En el calendario chino, 2021 es el año del búfalo. 2020 era el de la rata y literalmente nos robó, esperemos que este nuevo ciclo sea el del animal majestuoso que embiste y logra con su fuerza vencer los obstáculos.

Pero hablemos de los “otros búfalos”, de aquellas situaciones que este 2021 cimbrarán a la frontera y que sin duda marcarán la historia de nuestra ciudad por los siguientes años. Habrá de producirse una renovación de servidores públicos aunque esto no implica una innovación disruptiva, el reciclaje de personajes y la “meritocracia” estarán en los vocabularios de quienes tomen la difícil decisión de proponer a los candidatos que buscarán un puesto en la administración pública.

Aquí podemos definir el primer búfalo que enfrentará el sistema político de nuestra ciudad. ¿Podrán derrotar a la indiferencia del electorado y convencerlo de salir a votar el domingo 6 de junio? De acuerdo a los indicadores de Así Estamos Juárez, el 82 por ciento de la población entrevistada menciona que es importante votar. Entonces ¿por qué existe un alto nivel de abstencionismo? ¿Por qué el electorado sigue sin salir a votar de forma más fluida? Quizá la respuesta la podemos encontrar en el mismo informe donde se menciona que apenas el 24 por ciento de la población cree que se toma en cuenta a la ciudadanía para gobernar. Y entonces habremos de recordar lo que dice la voz popular, “mientras buscas el voto comes hasta lumbre y cuando estás en el poder ni te acuerdas de cómo se enciende el cerillo”. También hay que tomar en cuenta que la participación activa de la ciudadanía a estos menesteres es solo cinco de cada 100 personas; bajo un inminente reciclaje y sin caras nuevas no podremos aspirar a la innovación disruptiva en los procesos de gobierno.

No hay que inventar el hilo negro cuando los “suspirantes” quieran entrarle al quite. Los “búfalos” más bravíos que enfrentará el próximo Gobierno local están claramente identificados por el sistema de indicadores. 27 por ciento es la inseguridad y la violencia, 12 la drogadicción, nueve la corrupción, nueve en pavimentación y ocho por ciento alumbrado público. El 65 por ciento de los problemas están relacionados en estos cinco rubros; cualquier propuesta de gobierno que no incluya estos puntos tendrá desventajas sustanciales; ahí es donde los que votaremos debemos cuestionar profundamente a los candidatos: ¿Qué harán para resolver o enfrentar estos retos? Y no es por desanimar a quien llegue a la silla presidencial de J-Town, pero tendrá otro enorme “búfalo”; la poca credibilidad que tiene la ciudadanía respecto a que el gobierno cumpla con sus propuestas y compromisos; 75 por ciento afirmó que poco o nada. Mucho por convencer, la propuesta deberá ser robusta, creíble y sobre todo aplicable en tiempo y formas. Habrá que aplicar en hacer poco ruido con muchas nueces.

En escenario de una pandemia que sigue un curso devastador, ¿procede el derroche de recursos en las campañas políticas o podrá ser posible que veamos mesura, cordialidad y objetividad en las propuestas además de las formas de comunicación? Quizá ni en mejores tiempos, menos hoy. Pero de las instituciones políticas todo podemos esperar, las mentes retorcidas que existen en las asociaciones políticas y que están llenas de ambición, miseria y vacío humano solo pensarán en llenarse de poder; hacemos votos porque las mentes brillantes y humanistas que existen en los liderazgos sean las que predominen al momento de hacer los planteamientos para que hagan un ejercicio responsable del gasto en tiempos electorales. Hay muchos temas, entre ellos el encontrar las formas correctas y atractivas para comunicarse con los diferentes mercados de votantes, usar la investigación para solidificar las propuestas y dejar de “gritonear” a los cuatro vientos cualquier encuesta que les dé un margen de popularidad; el arte del “maiceo y la manipulación” de resultados demerita cualquier esfuerzo por fortalecer la credibilidad en la política.

Así tenemos pues algunos “búfalos” que vienen a embestir nuestro quehacer político en la sociedad y solo tenemos de dos sopas: o los enfrentamos de manera frontal o nos podemos quedar en la eterna añoranza de que llegue un “iluminado” a componer la situación.

El reto como sociedad será escoger entre lo necesario y lo superfluo, y las instituciones entre ofrecer los mejores perfiles o seleccionar y postular futuros administradores de intereses particulares o partidistas. En ambos casos, en juego está la trascendencia para hacer crecer a nuestra Heroica Ciudad Juárez.