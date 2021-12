100 días de transformación

Recientemente, el nuevo gobierno de Ciudad Juárez tomó posesión de su encargo, cumpliendo con el mandato que miles de familias juarenses le otorgaron en las pasadas elecciones. La democracia, tiene siempre un imperativo para funcionar: que todas y todos nos involucremos más en la vida pública de nuestro municipio, que participemos, exijamos y transformemos juntos, gobierno y sociedad, nuestra querida tierra.

Por ello y en un ejercicio democrático, realizar una evaluación del desempeño de los primeros 100 días del nuevo gobierno es una obligación que tenemos todas y todos. Sabemos que el municipio es el encargado de resolver los problemas de primera necesidad en nuestra comunidad y con ello construir el primer nivel de confianza entre el gobierno y la sociedad, pero también es primordial que juntos garanticemos un espacio de libertades, seguridad y oportunidades.

El inicio de esta nueva administración no solo resulta esperanzador, pues como nunca las autoridades de nuestro municipio iniciaron trabajando en donde las cosas suceden, en las calles. El gobierno encabezado por Cruz Pérez Cuéllar ha dejado la política de escritorio, basta caminar por las calles de Ciudad Juárez para comprobar los resultados que ahora benefician a miles de familias. Con enorme gusto, podemos hablar de un antes y un después en estos primeros 100 días.

Bajo el principio de austeridad y estableciendo que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, el municipio ha dejado atrás el derroche y no tolera el despilfarro, con esto las autoridades han logrado aumentar los recursos para intervenir, recuperar y dignificar los espacios públicos. También los servicios de recolección de basura se triplicaron y, para que no falte el agua, se ha hecho un gasto importante que sin duda beneficia a miles de familias juarenses.

Hoy, la gente en Ciudad Juárez camina con el respaldo de sus autoridades, no se puede gobernar para la gente sin la gente, por eso celebro la iniciativa para promover la participación ciudadana con la apertura del municipio al recibir propuestas de las y los ciudadanos a través de diversos medios. También, después de un análisis minucioso, el Ayuntamiento tomó la decisión de eliminar todos los cargos que no justificaban su existencia, que no representaban algún beneficio para la ciudadanía o que mantenían sueldos demasiado altos.

En otro acierto, las autoridades han puesto todos sus esfuerzos en los temas más sensibles de nuestra tierra, se ha fijado la seguridad pública como prioridad, también la certeza patrimonial otorgando cartas de posesión y escrituras, una deuda histórica con miles de familias juarenses. Así como el respaldo al decreto que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, emitió para regularizar los autos “chocolates” o “chuecos”, quién además anunció que se concluirá finalmente el hospital más grande del estado en Ciudad Juárez, abandonado durante años por administraciones pasadas.

Todo esto, de la mano con los programas sociales que garantiza el gobierno federal, a través de su delegado el Ingeniero Juan Carlos Loera, que han aumentado de manera reseñable en nuestro estado, llegando a los rincones más olvidados garantizando el avance firme en la construcción de la justicia social. En nuestra frontera la transformación ha iniciado y los retos a futuro son muchos, pero, desde la colectividad, haremos todo por construir una ciudad en donde todas y todos sus habitantes se sientan seguros. Ese será nuestro legado.