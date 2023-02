10 nuevas OSC en Riberas

En Ciudad Juárez, existen más de 300 asociaciones civiles trabajando activamente, desarrollando actividades en pro de la ciudadanía. De las cuales todas tienen empleados que dependen de dicha institución, además de un modelo de atención.

No solo ello, cada Organización No Gubernamental ofrece un servicio que ayuda a combatir un problema social, las cuales muchas de las veces no son reconocidas por quienes deben.

Sin embargo, y aún con eso, se continúan creando organismos sociales. En las etapas de Riberas del Bravo se están consolidando 10 asociaciones que estarán desarrollando actividades sociales para favorecer a los colonos.

Los perfiles que manejan son diversos y ricos en contenido. Pero esta decena tienen el objetivo de hacer más placentera la vida de sus beneficiarios que están en la población de las nueve etapas de esa localidad.

Viendo la necesidad de encontrar condiciones dignas de vida del adulto mayor, surge la institución: abrigo y amor al adulto mayor. La cual tendrá el objetivo de cubrir las necesidades más apremiantes de los mayores en aquel sector. Teniendo en cuenta que las personas de más edad, deben ser respetadas y darles el lugar que merecen, tanto por su edad, como por lo que dieron y siguen dando a los suyos.

Educar, promover y proteger, será una asociación que se encargará de proteger el derecho humano y el acceso y permanencia de la educación. Aspecto sumamente necesario en estos días, donde gracias a la pandemia hubo demasiada deserción, con ello las aulas, vacías por la falta de alumnos. Otra dificultad que merece atención, qué futuro depara a esos adolescentes que no estudian ni trabajan. Muy seguramente, algunos irán a engrosar las filas de los malos.

La promoción al respeto y defensa de las personas con capacidades diferentes, será un tema que defienda la futura asociación: Escucharte es mi ilusión. La cual brindará orientación psicológica a niños con padecimiento de audición, favoreciendo su autoestima y seguridad. Los niños con estos problemas pueden aprender a comunicarse a temprana edad, a través de códigos de señas, otros métodos de enseñanza y la nueva tecnología. Esperemos los mejores resultados en este caso.

Una asociación que dará seguimiento a los adolescentes infractores con acciones de integración familiar, con la impartición de talleres y oficios que los integre a la sociedad, creándoles un contexto para mejorar sus conductas integrándolos a la vida productiva, es Protegiendo ilusiones. Las segundas y terceras oportunidades llegan y no se deben negar a ninguna persona. El comenzar de nuevo para quien ha tenido errores es fundamental en su desarrollo.

Uno más uno igual a mil, será la encargada de encontrar espacios de convivencia social entre los jóvenes de Riberas, además del rescate de espacios públicos, apropiándose de ellos, para crear lugares donde se pueda convivir sanamente. Siempre es necesario un parque limpio, pintado, con buenas bancas y juegos, que sea es un espacio de sana convivencia, donde convergen los habitantes para el buen uso del tiempo libre. Cuando el parque permanece de esa manera, significa que los habitantes del sector, han trabajado en ello.

Estas son solo algunas de diversas necesidades que se atenderán en Riberas del Bravo, son múltiples carencias las que de manera paulatina se deben resolver. Algo de lo más importante es el involucramiento de los habitantes del sector, sin ellos no habrá un impacto esperado.

El trabajo entre los pobladores, la asociación civil y el gobierno en turno, será la combinación perfecta para, no solo paliar, sino, erradicar los problemas sociales.

La participación ciudadana que se logre generar con estas asociaciones civiles, será un logro de los colonos y de la misma alcaldía que se ha involucrado de manera directa en este trabajo social también de esa zona.