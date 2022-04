10 de abril: ejercicio para el ‘24

Ciudad de México.- La maquinaria electoral de Morena va a ser puesta a prueba el próximo domingo con la consulta para la Revocación de Mandato, en donde se verá la capacidad de los gobiernos del partido en el poder para movilizar a militantes y simpatizantes a las urnas. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay otra oportunidad en lo que resta del sexenio para problematizar los problemas operativos de las y los gobernantes, y observar sus capacidades y deficiencias.

La consulta ha evolucionado en un ejercicio estratégico para estimar fuerzas, revisar desplazamientos logísticos, competencia económica y aptitudes individuales. Es decir, un examen para Morena en todo el país. En la prensa abundan especulaciones sobre cuántos votos serían los idóneos para que López Obrador se sintiera satisfecho con sus subordinados. No se sabe cuál es su definición de victoria en la consulta, medida en términos de participación, aunque ha establecido cuotas para todos aquellos responsables directos de la movilización. No hay información precisa sobre el porcentaje de la cuota asignada a gobernantes, dirigentes y legisladores, pero el universo puede ser trazado en mínimos y máximos deseables.

PUBLICIDAD

De esta forma, se puede presumir, si sólo se lograra una participación de 7.74%, como fue en la consulta para llevar a juicio a los expresidentes en agosto del año pasado, probablemente sería visto como una fuerte derrota por el presidente, porque la capacidad de movilización no habría dado mas que para llevar a cerca de seis millones y medio de personas a las urnas. Si por lo contrario, la movilización lograra acarrear a cerca de 17 millones de personas a las urnas, como en las elecciones para el Congreso en junio del año pasado, donde Morena obtuvo el 19.4% del total de votos, la participación podría considerarse un gran éxito.

A partir de estos márgenes, se podría pensar que la cuota asignada por el presidente estaría rondando en el 20% de participación. Morena gobierna en 18 estados, que concentran el 46% de la población nacional, en donde deberá registrarse la principal movilización si gobernadoras y gobernadores, particularmente, cumplen con las cuotas que les ha pedido el presidente. La entidad más fuerte que tiene Morena, electoralmente hablando, es la Ciudad de México, donde el año pasado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo una importante derrota al perder en la mitad de las alcaldías.

López Obrador está consciente de las dificultades que enfrentará Sheinbaum este domingo, porque en la última semana de marzo le pidió hacerse cargo de la coordinación regional, que incorpora al estado de México, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala. De esta forma un mal resultado en la capital federal podría ser mitigado por la operación metropolitana que le encargó, y salvarle la cara a su candidata para la elección presidencial en 2024.

De esta elección se trata todo el esfuerzo sobre la consulta para la Revocación de mandato. El presidente probará también las lealtades, como las de Higinio Martínez, quiere ser candidato a gobernador en el estado de México, a quien le pidieron apoyar a Sheinbaum. Lo mismo se dijo al líder de Morena, Mario Delgado. El Gobierno federal no inyectó recursos a los estados para apoyarlos, y como le dijo a Sheinbaum, todos lo que requiriera para la movilización, tendrían que salir de su tesorería.

Sin embargo, sí hubo apoyos indirectos federales, a través de los programas sociales. En la última entrega de recursos se repartió el doble de dinero que se asigna bimestralmente, aunque de acuerdo con algunos beneficiarios, no se les aclaró que era un adelanto, no un incremento. En el aire queda cómo se compensará a los beneficiarios del programa, si es que en la entrega del siguiente bimestre no les llegan los recursos. En todo caso, ese será un problema que ya no afectará la participación de la consulta.

La operación electoral para este domingo, es como una carrera de caballos donde el trofeo es la estima y agradecimiento del presidente.

Hay toda una operación de Estado impúdica, a favor de la consulta, punto de partida para organizar estructuras y revisar la movilización para la campaña presidencial de 2024. López Obrador no quiere perder el poder, y no dejará que se lo arrebaten, por lo que necesita saber con quién cuenta, a quién refuerza y cuáles son piezas desechables.