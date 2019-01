Aun cuando corra el riesgo de que se pueda reconocer a cuál generación pertenezco, les anticipo que soy de aquellos que amaban a sus padres y respetaban su palabra, costumbres en riesgo de extinción hoy día, principalmente en lo que a la segunda se refiere.

Mi madre, como muchas otras, hacía gala de algunas estrategias formativas –por decirlo elegantemente– para darnos a entender cuando había alguna esperanza de que fuera a atender alguna de nuestras peticiones, o cuando de plano, diéramos por perdido el tema. Cuando ella consideraba absurdo o inaceptable algún planteamiento, simplemente a su respuesta agregaba el colofón: ¡… ni qué ocho cuartos!, así, cuando queríamos ir a una fiesta, si al momento de pedir el permiso ella contestaba “qué fiesta ni qué ocho cuartos”, las esperanzas se desvanecían y sabíamos perfectamente que el tema estaba terminado. Esta, como muchas tradiciones y dichos familiares, se quedan grabados en la mente… y otras brotan del subconsciente cuando menos lo esperas.

Pero ¿a qué viene esta historia? Hace unos días pasé por el bulevar Gómez Morín y vi un señalamiento que indicaba el inicio del Corredor Seguro Gómez Morín. De inmediato me brotó el inconsciente (de ahí, desde donde brota la sinceridad) y pensé: “qué seguro ni qué ocho cuartos”. Ya de más consciente de mis pensamientos me di cuenta de una paradoja: se indica que inicia la zona más segura del bulevar cuando, en realidad, las estadísticas indican que es en ese tramo, de la avenida De las Industrias hasta la Tecnológico, donde más incidentes se registran.

¡Qué segura la Gómez Morín ni qué ocho cuartos! Si se ha permitido el funcionamiento de antros contraviniendo el reglamento que les pide cajones de estacionamientos: antros se clausuran y luego se vuelven a abrir sin que el problema se resuelva. ¿Cómo va a ser segura sólo colocando un letrero que así lo indique? Con sólo poner letreros de una baja velocidad que nadie respeta y estoperoles que no pasan de ser una suerte de ornamento no puede garantizarse seguridad. Aun si ahí convergen unidades policiacas, como de hecho ocurre, la seguridad no puede darse por sentada pues, si así sucediera, nos preguntaríamos ¿y el resto de la ciudad? Y, ¿qué pasa con los vecinos que sortean la concentración de personas alcoholizadas de jueves a domingo? ¿Y la invasión del acceso a sus casas? ¿Y el ruido que tienen que soportar quienes colindan con antros? ¿Y los segmentos de camellones mal diseñados? ¿Y los peatones, y la invasión de carriles en un bulevar que por su diseño sugiere dar rienda suelta a la velocidad, y…?

¡Qué línea roja sobre la línea de drenaje ni qué ocho cuartos! Pintando una línea roja no se soluciona el problema de los socavones… y aguantar que todavía nos tilden de poco precavidos por circular sobre esas líneas invisibles bajo la lluvia que se ramifican por toda la ciudad, dejando casi ninguna ruta a salvo para luego decir “se los dijimos”.

¡Qué puentes peatonales ni qué ocho cuartos! ¿Han visto a madres de familia con un bebé en brazos y otro de la mano intentando cruzar una avenida? ¿Y los ojos desorbitados de una pareja de ancianos que, con un semblante de impotencia intentan cruzar de un lado de la calle al otro? Las calles que a unos les facilitan la vida, para otros son verdaderas barreras. Pero, al momento del accidente, la culpa la tiene la madre, o los niños, o los ancianos porque, aún con su dolencia, debieron usar el paso peatonal.

¡Qué aumento en la tarifa del transporte público ni qué ocho cuartos! Por más de tres décadas hemos escuchado promesas de modernización en las unidades que dan servicio, que no van a tener más de diez años de antigüedad y que se capacitará a los choferes y… ahí seguimos.

¿Qué sociedad es ésta que encumbra a quienes pasan por alto los reglamentos y obligaciones, y consideran tontos a quienes los respetan? Y si de verdad la sociedad juarense se organizara y dijera ¡no más atropellos, no más violaciones a reglamentos, ni concesiones sin obligaciones…! Que con voz alta reclamara ¡qué ciudad caótica ni qué ocho cuartos! Cabría entonces la posibilidad de transitar desde nuestra inconformidad, hacia respeto por la palabra.