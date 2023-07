…Y aún falta la canícula

Olas de calor infernales están perturbando la vida cotidiana de los juarenses, y todo apunta a que éste verano será de los más calurosos jamás registrados en todo el mundo.

El pasado martes el termómetro en Ciudad Juárez llegó a los 43 grados centígrados, rompiendo así un récord de 43 años.

PUBLICIDAD

“La marca anterior para un 18 de julio era de 41 grados centígrados (106 Fahrenheit), registrada en 1980, de acuerdo con el Servicio Meteorológico de Estados Unidos con sede en Santa Teresa, Nuevo México”, informó este medio de comunicación.

Igualmente, El Paso, Texas, registró este mismo martes un récord de 33 días consecutivos con temperaturas por encima de los 37.7 grados centígrados.

No obstante, aún falta la canícula, los 40 días de mayor calor.

La canícula, también llamada sequía intraestival o veranillo, es un período de tiempo extremadamente caluroso que ocurre generalmente entre julio y agosto; es una ola de calor en la que las temperaturas son característicamente altas y el clima puede ser principalmente sofocante.

Ésta, puede tener un impacto significativo en la vida cotidiana de los juarenses y es que aunque se piense que podríamos estar acostumbrados a los climas extremos de Juárez, el calor puede ser peligroso en muchos sentidos.

Las altas temperaturas pueden aumentar el riesgo de golpes de calor, deshidratación y problemas respiratorios, especialmente para la población más vulnerable, como los niños, los adultos mayores y las personas con problemas de salud preexistentes.

Además, también puede surgir el riesgo de accidentes viales provocados por el estrés que genera el calor, es por eso que la Coordinación General de Seguridad Vial pidió a los ciudadanos conducir con precaución y cortesía, ya que el calor no solo cambia el estado de ánimo del conductor, también genera fatiga, debilidad, náuseas, mareos y hasta dolores de cabeza, lo que no resulta óptimo para transitar por la ciudad sobre todo durante las horas pico (6:00 a 8:30 am y 3:00 a 6:00 pm).

La Dirección de Protección Civil también ha emitido alertas para evitar afectaciones por el calor: hidratarse constantemente, vestir ropa ligera, utilizar sombreros, cachuchas y sombrillas, así como evitar realizar actividades físicas al aire libre.

El calor del mismo modo puede tener un impacto negativo en la flora y la fauna local; en días recientes podemos constatar que medios locales han informado acerca avistamientos de zorros en zonas habitacionales, lo que nos hace pensar que en su hábitat no hay manera de sobrevivir, por lo cual se ven obligados a salir, afortunadamente son capturados por las autoridades locales.

Por eso, es importante estar atento a las noticias y seguir las recomendaciones del Municipio, así como de los anuncios y redes sociales oficiales de nuestro presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien como siempre, está al pendiente del bienestar de los juarenses y dándole solución a lo que ocurre en la ciudad.

Manténgase seguro durante el período de calor extremo en Ciudad Juárez.

Y que la canícula no nos agarre desprevenidos.