¡…Y ahora resulta!

Juárez ya se cansó de mentiras, de continuar bajo el mandato de una de las muchas sombras políticas de López Obrador, de ver que mientras unos pocos gritan “El Cambio ya se Nota”, la cosas en nuestras colonias siguen igual, carentes de servicios básicos, carentes de un liderazgo que cumpla con sus palabras y no solo se queden en charlatanerías, carente de un Ayuntamiento que salga a las calles y conozca de primera mano los problemas, que salgan de su burbuja de lujos…

Ahora resulta que nuestro presidente municipal viendo todos los señalamientos, no solo de la oposición, sino también de la ciudadanía y empresariado, que se le han realizado en estos últimos días, se ofende y se escuda diciendo que es un complot que se está planeando y ejecutando desde diferentes trincheras políticas para acusarlo de algo que no le compete.

“Es un oportunismo político, es politiquería, están en una campaña, como no han hecho nada por Juárez, pues están buscando generar conflicto…”, es lo que menciona Cruz Pérez Cuéllar, el alcalde de Morena que no ha hecho más que pararse el cuello cuando le conviene y esconderse bajo la sombra de su padrino cuando no controla algo. Pero aquí es donde yo me cuestiono, presidente: ¿y usted que ha hecho, aparte de simular que trabaja con licitaciones ganadas por usted mismo y sus compadrazgos de 4TA, aparte de no cumplir con nada de lo que se vendió en campaña y aparte de ayudar nomas a las zonas que le conviene?

Muy bonito su acarreo, muy bonito derroche de dinero en el Informe de Gobierno que tuvo la semana pasada, pero lo que necesitamos son resultados y no supuestos avances; se requiere que los juarenses tengan calles dignas por donde circular, que cada vez que llueva aquí no tengamos inundaciones que no se pueden controlar, sectores que se encuentren con una correcta y buena iluminación, parques donde nuestros pequeños puedan salir a jugar sin miedo a nada, pero sobre todo necesitamos un Juárez libre de violencia donde podamos estar tranquilos todos los que habitamos la frontera.

El hecho de que tengamos problemáticas en nuestra Ciudad es por una mala administración con la que se cuenta, desviando fondos a no se cual compadre o amigo, queriendo tapar el sol con un dedo y aprovechándose de las colonias mas necesitadas para tener un voto seguro; no basta con dar una despensa para tener una buena vida, basta con tener los mejores programas, trabajos, salarios, calles, infraestructura para poder mejorar nuestro entorno.

Misma cantaleta de siempre, pero no vemos ningún resultado; en lugar de ponerse a ver a quien le echa la culpa o llegar a ofenderse por algún tema, mejor que busque mejorar la vida diaria de todos los juarenses, a fin de cuentas el que nada debe, nada teme, ¿no?