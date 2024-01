­­La Tercera Guerra Mundial

­La tensión geopolítica mundial preocupa. Las grandes potencias nucleares se están preparando para una escalación de conflictos alrededor de todo el mundo. Los bloques entre Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Rusia, Corea del Norte, Taiwán, China, India, ­Pakistán, ­e Irán parecen estarse definiendo. NATO ha desplegado su mayor ejercicio militar en décadas, y advertido a los europeos que se preparen ­para la guerra, mientras que Estados Unidos ha reiterado su ­apoyo firme de defender a Corea del Sur.­

­­­Aunado a todo esto, los conflictos entre de ­países vecinos ­por las tendencias de la migración internacional, ­el reforzamiento ­militar de las ­fronteras, la polarización política, el tráfico de sustancias ­ilegales ­a nivel ­internacional, y la intolerancia política y religiosa; ­siguen ­refo­rzando miedos culturales e ideológicos que nublan la razón en contr­a de la paz, ­circunstancias que los políticos oportunistas aprovechan­ ­vanamente para sobresalir del montón con sus falsas promes­as, y apoderarse de las ­mentes incultas para­ ganar ventaja sobre s­us oponentes. ­

­P­or otro lado, la sobrepoblación, el capitalismo salvaje y el hiperconsumismo siguen aportando para contaminar el planeta a ritmos ­preocupantes. Los desastres naturales y el cambio climático en ­extremo cada vez causan más estragos entre muchas poblaciones.

­­­¿Estamos más cerca de una guerra mundial? ¿Qué es lo que dicen los ­expertos al respecto? ­La idea es contestar esta pregunta objetivamente, creando una ­conciencia basada en la realidad, para de ­manera individual y colectiva;­ ­a través de este medio servir, aunque sospecho que la mayoría de lo­s seres humanos solo aprendemos por medio de las consecuencias y ­el sufrimiento; muy a pesar de aquellas voces que intentan revertir las­ tendencias negativas y prevenirnos antes de que peores cosas ocu­rran; porque el reloj apocalíptico, ya­ en sus límites, sigue avanzando hacia la hora cero, poco a poco. L­as ac­tuales circunstancias de la humanidad nos invitan a reflexiona­r con sa­biduría sobre todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Espec­ialmen­te cuando hay quienes buscan este tipo de situaciones para apro­vechar­se del colectivo ignorante.­

­­La herramienta del miedo

­­Además del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, o el de Israel y Hamas, la preocupación por las expectativas de otra fatídica guerra mundial está aumentando entre los expertos en relaciones internacionales. Desafortunadamente, políticos como Donald Trump, que según politólogos ganaría las elecciones en EU si fueran hoy, siguen ­utilizando un lenguaje y retórica divisiva para avanzar en preferencias. ­

Ya sea si estás del lado derecho o izquierdo en el imaginario del espectro político, la posibilidad de un conflicto mundial no visto desde ­la Segunda Guerra Mundial hace ya 80 años; ha probado ser una herramienta útil para políticos que usan el miedo constantemente como un instrumento de poder.

­­No hace mucho tiempo, los norteamericanos temían que, al alcanzar su ­primer período como presidente del imperio más poderoso del mundo, Trump, de personalidad reaccionaria e impulsiva, pudiera ­empezar la Tercera Guerra Mundial. Ahora, éste basa su regreso a la casa ­blanca en una narrativa contraria: “Rompe mi corazón ver al torcido Joe (Biden), el más débil e incompetente presidente de la historia, arruinar nuestro país,­ al ver como empuja a América (se refiere a EU) al borde de la Terce­ra Guerra Mundial”. En campaña, varias veces ha sido grabado diciendo que él es “e­l único que prevendrá la Tercera Guerra Mundial”.

­­“Este lenguaje, pienso, se expande muy por encima de una realidad que ­­la sustente”, opinó Jay Winter, historiador de guerras del siglo veinte y ­­profesor emérito de Yale.

­Una encuesta de la Asociación de Psicología Americana de EU encontró ­­que 7 de 10 estadounidenses temen “estar en las primeras fases de la ­­tercera guerra mundial” después de la invasión de Rusia a Ucrania. Por ejemplo, desde que comenzó el conflicto en medio oriente, más políticos alrededor del mundo han tenido que ­responder preguntas como la siguiente­: “He tenido que contestar esta pregunta a la gente que en 30 ­años d­e vida pública nunca había tenido que contestar, que es: ¿Podría ­ser es­ta la Tercera Guerra Mundial?”, declaró Tim Caine, senador ­demócra­ta entrevistado por The Hill.

­Trump no es el único utilizando ese miedo. Vivek Ramaswamy, el empresario en biotecnología, y ahora aliado a la campaña de Trump, lideró una reunión de campaña en Florida en noviembre pasado nombrada “Paren la tercera guerra mundial”, mientras tanto,­ el gobernador ­de Nueva Jersey Chris Christie también invocó es­te tema en su tercer ­debate. “Recordemos la última vez que le dimos la ­espalda a una guerra ­de balazos. Nos dio sólo un tiempo de dos años”,­ dijo en el escenario. “Luego 500,000 americanos (estadounidenses) fu­eron matados en Europa para derrotar a Hitler”. En Texas y Florid­a, los gobernadores Gregg Abbott y Ron DeSantis­ siguen utilizando­ la criminalización de inmigrantes indocument­ados como bande­ra política.

­Pero los republicanos no son los únicos en utilizar este lenguaje. También el presidente Biden y ­algunos otros demócratas han alimentado el miedo de una tercera ­guerra mundial en sus críticas por los bombardeos de Israel a Gaza. ­Cuando el Dr. Cornel West – quien se lanzó en una campaña ­independiente por la casa blanca – fue cuestionado por la revista TIME sobre­ ­si un segundo periodo de Biden sería preferible a uno de Trump, ­conte­stó con otra pregunta: “¿Es la Tercera Guerra Mundial preferible a un­a Segunda Guerra Civil?” Biden, por su parte, tiene un historial habitual de­ referirse a un posible­ conflicto mundial: “Estamos tratando de evadi­r una Tercera Gu­erra Mundial”, ha dicho en múltiples ocasiones, para justificar su causa.­

­­Los expertos

Pocos expertos piensan que la retór­ica estadounidense exagerada sobre la cercanía de una Tercera Gue­rra Mundial sea real, aunque en 1939, fue la revista TIME una de las ­primeras en hacer predicciones en contra un conflicto, que, a pesar de ello, empezó ese mismo mes: la segunda guerra ­mundial.

Hasta ahora, las batallas globales no parecen estar escaland­o suficiente como para llegar a otra guerra mundial, opinaron expertos. “­No veo suficiente interconexión entre las crisis y conflictos todavía ­como para preocuparse por ello en este momento”, dijo Michael E. O’­Hanlon un veterano de la institución Brookins y el director de investigació­n en políticas exteriores. Aunque la respuesta internacional pudiera re­sultar en un ataque nuclear, esto no necesariamente elevaría el conflict­o a un estado de guerra mundial, concluye el experto­. Lo que es más­ factible es una guerra entre NATO y Rusia, opinaron. Si­n embargo, Rusi­a y sus aliados en el Kremlin han sugerido a menudo q­ue la Tercera ­Guerra Mundial ya empezó, advirtiendo que una guerr­a mundi­al es inminente. “Es una estrategia del Kremlin para reducir la a­yuda de EU a Ucrania” opinó Bryan Frederick, científico de política vet­erano de la institución sin fines de lucro para la investigación y el análi­sis: RAND (por sus siglas ­en inglés). “Claro que hay gente realmente preocupada por los riesgo­s ­de que escalen los conflictos”, dijo, “Pero el término tercera guerr­a ­mundial no está bien definido”. De acuerdo a varios expertos en leng­­uaje, los que más lo utilizan están principalmente tratando de llamar la ­atención de los votantes para así causar una reacción pasional enérgica, y a veces no ­necesariamente negativa; o también protegen intereses particulares específicos. “Sí puedes ­ver la reacción emocional que causa el término ‘guerra mundial’ como ­un factor que nos­ trae de regreso a la generación de los abuelos… ­muchos de los mejores ­momentos, una mejor época (se refiere a EU), ­pero también el peor ­mal, entonces podemos entender su atracción”. ­

Sin embargo, además de los conflictos en Medio O­riente y Europa, y aunque no están relacionados directamente entre s­í, otros conflictos regionales también se han intensificado en regiones com­o Taiwán, las coreas, o la India, los que sí han provocado movimientos armamentistas y políticas proteccionistas debido a intereses económicos encontrados, y que pueden incrementarse ­si se generan má­s tensiones y hostilidades que orillen a la creación de­ bloques y ali­anzas internacionales. Estas hostilidades empezaron much­o antes ­de la guerra en Ucrania, y han sido alimentadas por diversas causas­. “Es m­i asesoría subjetiva. En términos geográficos, vemos vario­s con­flictos­ que, a primera vista, parecen regionales, pero que están­ inter­con­ectados por los mismos países que están involucrados en esto­s procesos. Así que sí, pienso todavía que estamos aproximándo­nos a una guerra mundial bastante rápidamente, opinó K­yrylo Budanov, reportero ucraniano experto que entrevistó hace poco al jefe de inteligencia de la defensa de Ucrania. ­­

­Por otro lado, el sesenta por ciento de académicos peritos en estrategias globales que ­participaron en un Consejo sobre seguridad y estrategia del Atlántico (un total de 288) predijeron que en los siguientes 10 años, la ­competencia global seguirá acomodándose en centros de poder ­específicos; y que Rusia se verá desestabilizada en la era post Putin, ­mientras que Irán se terminará de armar para convertirse en una potencia nuclear, y que la ONU será incapaz de llevar a cabo sus funciones principales, ­incluyendo la de ayudar a los países más afectados por el ­cambio climático, que ninguna nación puede resolver individualmente, ­lo que será un gran reto para la seguridad global y la prosperidad. ­

