Yellen tiene las habilidades y el conocimiento político

Nueva York— Janet Yellen conoce una profunda recesión y una recuperación irregular desde adentro. Necesitará toda esa destreza política y una buena dosis de inteligencia política para conducir a los Estados Unidos y, por defecto, al resto del mundo, a través de esta desaceleración épica.

La ex presidenta de la Reserva Federal (Fed) es la elección de Joe Biden para secretaria del Tesoro. Probablemente sea la persona más calificada para ocupar el cargo. Yellen lideró al banco central durante el arduo regreso de la crisis financiera mundial con todos sus arranques y arranques. También se desempeñó como vicepresidenta, directora de la Reserva Federal de San Francisco, gobernadora de la Reserva Federal y presidenta del Consejo de Asesores Económicos bajo Bill Clinton. Esto es más que una mano firme en tiempos difíciles. No es exagerado decir que ella será para la economía lo que George Marshall, como ex jefe de personal del Ejército, secretario de Estado y secretario de Defensa, fue para la política exterior.

Durante la última década, y especialmente durante el tramo de nueve meses del coronavirus, altos funcionarios de Tokio a Washington han destacado repetidamente la importancia de que las políticas fiscales y monetarias trabajen juntas. Yellen conoce este último íntimamente y está a punto de tener una gran influencia sobre lo primero.

Una mejor coordinación no solo aceleraría la recuperación económica, sino que también evitaría algunas de los dramas que han afectado a los mercados a raíz del Covid-19. En los primeros días de la pandemia, el jefe del Tesoro de Donald Trump, Steven Mnuchin, trabajó en estrecha colaboración con el presidente de la Fed, Jerome Powell. (Trump rechazó a Yellen para un segundo mandato, optando por Powell, un miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed). Pero los lazos entre los dos hombres pronto se deshilacharon. La semana pasada, se encontraron en desacuerdo sobre la continuación de los programas de préstamos de emergencia del banco central. (Mnuchin finalmente ganó). No se trataba de una mera disputa interna de Washington: los mercados se retiraron en todo el mundo por temor a que el estímulo disminuyese.

Los roles de secretario del Tesoro y presidente de la Fed son diferentes pero complementarios. Una parte no escrita pero crucial de la nueva descripción del trabajo de Yellen será proporcionar cobertura al banco central. En general, la Fed desconfía de involucrarse directamente en asuntos que pueden considerarse partidistas. Como uno de los más altos funcionarios del gabinete, Yellen ahora estará en la refriega. No solo tendrá que proteger a la institución del Congreso, tendrá que asegurarse de que Biden no se burle de la política monetaria de formas que se consideren erosionando la independencia. Trump no fue el primer presidente en presionar al banco central, pero fue el único en las últimas décadas que mostró tan poco respeto por la moderación institucional.

Todo esto es de gran importancia para el resto del mundo. Estados Unidos sigue siendo la economía más grande, y cuando se trata del poder de los mercados de capitales y del dólar, nadie, ni siquiera China, se le acerca.

Pero a lo largo de su mandato en el pináculo de la Fed, Yellen demostró que lo que sucede en el exterior tiene consecuencias directas para el capitalismo estadounidense. En 2015, decidió abstenerse de subir las tasas de interés en medio del colapso del mercado chino y un intento fallido de devaluar el yuan. La Fed apretó solo una vez ese año, en diciembre, a pesar de partir con múltiples alzas en mente. Cuando era la principal pronosticadora económica de Bill Clinton, Yellen visitó la oficina de Bloomberg News en Washington en 1998. La recuerdo hablando elocuentemente sobre la profunda crisis financiera que sacudió a Corea del Sur, Indonesia y Tailandia. La mayoría de la gente en Washington DC estaba demasiado concentrada en el vestido azul de Monica Lewinsky como para preocuparse por socios estadounidenses vitales. A pesar de los atributos de Yellen, aún tiene que ser confirmada por el Senado. Nunca apueste en contra el instinto de obstrucción del líder de la mayoría republicana Mitch McConnell, pero las posibilidades de Yellen son bastante buenas. Del puñado de republicanos que votaron para confirmarla para asumir el liderazgo de la Fed en 2014, probablemente tres todavía estén de su lado: Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y Richard Burr de Carolina del Norte. Mitt Romney, elegido en 2018, también puede inclinarse por respaldarla. La última persona que dirigió tanto la Fed como el Tesoro fue G. William Miller a fines de la década de 1970. Designado por Jimmy Carter, su paso por ambos fue breve e infeliz. A fin de cuentas, el historial de Yellen fue ejemplar. Incluso acercarse en su nuevo trabajo sería un gran punto culminante para una carrera dedicada al servicio público.