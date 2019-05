Ya escuché sus inquietudes sobre inmigración, ahora escuchen las mías

San Diego— Para aquellos que piensan que esta nación de inmigrantes acepta a demasiados inmigrantes, en verdad los entiendo.

Los restriccionistas se quejan de que los medios no los escuchan. Pero si es por los programas de radio conservadores, o por la televisión derechista por cable, o por mi propio inbox que siempre escucho a estas personas.

Ellos dicen que no es justo generalizar en torno a los motivos, ya sean “racistas” o por no reconocer los costos y peligros de la desenfrenada inmigración. Ellos piensan que Estados Unidos está siendo invadido, y que incluso nuestro sistema legal inmigratorio está descompuesto debido a que no lo aplicamos como un proceso de admisiones en una prestigiosa universidad.

Ellos sostienen que los inmigrantes no asimilan ni quieren aprender inglés, y que los recién llegados quieren convertir a este país en los lugares disfuncionales que abandonaron. Ellos dicen que los inmigrantes ilegales obtienen viviendas gratis, educación, beneficios sociales y atención médica. Se quedan con los trabajos y aceptan salarios más bajos —lo cual afecta a los trabajadores estadounidenses. Y no contribuyen en nada. El poco dinero que ganan, lo envían a sus parientes que viven en sus países de origen.

La manera en que ven las cosas los restriccionistas, la inmigración —tanto legal como ilegal— es una carga económica, y en general es algo negativo.

Los entiendo. Pero son puras patrañas.

Por ejemplo, aunque los indocumentados no califican para recibir beneficios sociales u otro tipo de ayuda pública, el costo de la inmigración ilegal es verdadero. Pero los beneficios económicos también son verdaderos. Todos los inmigrantes —incluso los indocumentados— pagan impuestos: de propiedad, de ventas, de salario, etc. También, aquellos que viven en el país de manera ilegal renuncian a miles de millones de dólares que van al sistema del Seguro Social, dinero que nunca podrán recuperar.

Muéstrenme algún condado, en cualquier parte de Estados Unidos, donde los inmigrantes ilegales hagan uso de los servicios públicos, y yo les mostraré un condado donde la economía está que bulle debido a la mano de obra de los inmigrantes ilegales a manera que los empleadores van creando más trabajos, compran materiales y pagan impuestos.

Los mitos anti-inmigrantes se originan del prejuicio, del miedo, del nacionalismo o chauvinismo cultural. Muchos estadounidenses no están felices al menos que miren a otros con desprecio. Y, desde mediados del siglo XVIII, los inmigrantes de todos los colores siempre han asumido ese papel.

No hay ninguna “invasión”, los invasores destruyen todo por medio de la violencia. Esta gente ve los anuncios de “Se solicita” y piensan que han sido invitados.

Los inmigrantes y refugiados gozarían del privilegio de limpiar nuestros hogares, cortar nuestro césped o cuidar de nuestros hijos; de hecho, la razón por la que conocen el camino rumbo a nuestras ciudades es debido a las oleadas previas de amigos o familiares que encontraron trabajo en dichas ciudades.

Tampoco hay un electorado a favor de una frontera abierta. En el 2017, el gobierno de Estados Unidos gastó 40 mil 600 millones de dólares en el Departamento de Seguridad Nacional, con alrededor de un quinto de dicha suma siendo destinado a la seguridad fronteriza.

A parte de todo eso, los restriccionistas de la inmigración no conocen muy bien la historia. No tienen ni idea de que se asumía que los alemanes no aprenderían inglés, de que los chinos nunca podrían asimilar la cultura estadounidense, de que los irlandeses aceptaban trabajos por salarios más bajos, y que los italianos envían remesas a sus familiares en Italia.

Aun así, a muchos estadounidenses les siguen molestando los inmigrantes, tanto legales como ilegales.

De nueva cuenta, los entiendo. Pero ustedes no son los únicos que esto les molesta. Lo que a mí más me molesta, es el tono del debate en torno a la inmigración.

A ustedes no les gusta que los llamen “racistas”. Está bien.

Pero escuchen lo siguiente: A mí no me gusta que, mientras ustedes estén dispuestos en admitir al menos de que la histórica oposición a las oleadas anteriores de inmigrantes ha estado cimentada en el racismo y la intolerancia, ustedes sostengan que esos no factores que estén en juego en la actualidad.

Tampoco me gusta que Donald Trump montara su campaña presidencial etiquetando a mi abuelo y a todo inmigrante mexicano de ser un criminal, un violador y un narcotraficante, y diciendo que México no envía a sus “mejores” ciudadanos. Puras babosadas. Los que toman los mayores riesgos siempre se encuentran entre los mejores que cualquier sociedad tiene para ofrecer

A ustedes les molesta cuando la gente hace insolentes declaraciones sobre su bando. Los entiendo.

Pero escuchen lo que digo: A mí no me afectaría en lo más mínimo si perdiera a todos esos lectores que piensan que cualquier persona con un apellido hispano no puede tener una opinión sobre la inmigración; una encantadora mujer me dijo una vez que preguntarle a un mexicoamericano qué se debe hacer en torno a la inmigración era como dejar que los soldados alemanes planearan la invasión del Día D.

No me gustan las soluciones simplistas, o cuando se ofrecen anécdotas en lugar de datos, investigación, reportes o un análisis razonable. No me gusta cómo el diálogo sobre la inmigración es por lo regular deshonesto, o acusatorio, o sin matiz alguno. No me gusta cuando algunas personas se hacen tontas y fingen no saber que los empleadores son la verdadera fuente del problema —y que, sin empleo, no existiría la inmigración ilegal.

En el debate inmigratorio, estas son algunas de las cosas que menos me agradan.