Washington está haciendo lo que hace mejor, tomar partido

Washington— Fue el tema de conversación en todos lados en donde estuve este lunes por la mañana: ¿Hay que darle la razón a Chris? ¿O a Will?

“A Will”, dijo un hombre que estaba enseguida de mí y que pidió un té con leche malteada y hielo para llevar en la cafetería del Capitolio. “Uno tiene que proteger a la reina del hogar”.

Después que Chris Rock hizo un mal chiste en los Oscars acerca de la cabeza rapada que la alopecia le provocó a Jada Pinkett Smith y Will Smith subió al escenario y lo abofeteó, ese altercado desbancó a Ucrania, las audiencias del Congreso y los textos de Ginni Thomas como el tema más importante, aún en Washington.

“Esa fue una oportunidad que no aprovechó”, comentó Yehya Abuzaid de 23 años, una becaria de la Cámara de Representantes quien entiende el deseo atacar verbalmente. “Aunque yo no haría eso. Will Smith opaco sus logros al hacer eso”.

Smith se convirtió en el quinto afroamericano en ganar el Oscar al mejor actor, que ha sido el primero en 16 años. Y en lugar de ser recordado por ese logro, dejó su marca golpeando a otro afroamericano en el escenario.

Los efectos colaterales a nivel nacional se convirtieron en algo más que un chisme y drama, ya que la discusión giró hacia el complejo héroe, la libertad de expresión, la cultura de la cancelación y más.

Hasta los estudiantes de primer año de la preparatoria de mi hijo saben que eso fue una mala estrategia de un actor que estaba a punto de hacer historia.

“Todos estaban a favor de Chris”, me dijo mi hijo, después que los estudiantes y maestros discutieron el incidente en sus salones de clase y en los pasillos de la escuela de Artes Duke Ellington. Ellos están entrenándose para ser actores en un programa de teatro, y no es una buena señal ver a alguien en el escenario atacado cuando está desempeñando un papel ­–aun cuando sea uno malo–.

Los estudiantes de Duke Ellington están conscientes de las consecuencias de dar un toque de comedia cuyo resultado es una nota de mal gusto. Colectivamente se impactaron cuando uno de sus alumnos más famosos –el comediante Dave Chapell– quien recientemente estuvo en medio de una controversia por sus comentarios sobre la comunidad transgénero y sus interacciones acerca de ese tema con los estudiantes.

“Encima de todo eso, todas las demás cancelaciones empiezan a erosionar realmente el derecho que tiene un comediante a hacer comedia”, comentó Carla Sims, la publicista de Dave Chappelle y miembro de la Comisión de Artes y Humanidades del Distrito Columbia. “Yo apoyo a Chris desde el principio cuando vi lo que sucedió”.

“Aunque la gente que se enojó con él no lo golpeó”, comentó mi hijo de 15 años y estudiante del primer año de la preparatoria, refiriéndose a Chappelle, con una lógica que parece escapar de él cuando se trata de discutir con su hermano mayor.

Ese hermano mayor, quien asiste a una escuela para varones que es Jesuita y que tiene el lema “Hombres que ayudan a los demás”, comentó que fue el tema en cada clase y algunos de sus compañeros afroamericanos estaban muy apasionados en su postura.

“Los estudiantes afroamericanos dijeron que apoyaban a Will Smith, que defender a las mujeres afroamericanas es importante para ellos”, me dijo. Ellos hablaron acerca de sus madres, hermanas y novias y el abuso verbal que soportan.

Una mujer afroamericana que estaba en la cafetería y que estuvo hablando con extraños acerca de La bofetada con Abuzaid –aunque ese tema tiene a todos hablando de eso– dijo que no estaba impresionada con la cortesía de Smith.

“¿Qué hay con el ataque de Will Smith? Él hubiera sido arrestado si no fuera un astro del cine”, dijo la mujer. “Hay otras maneras de defender a la esposa”.

Es un momento complejo que habla del cambio de papeles de las mujeres y de los hombres, de su relación, del equilibrio de poder en las relaciones, la raza y la línea que existe entre el apoyo y ser asfixiante.

En su momento, la representante demócrata Ayanna Pressley de Massachusetts elogió a Will Smith a través de un tweet:

“#Alopecia, todo el país póngase de pie! Gracias #WillSmith por hablar por todos los esposos que defienden a sus esposas de cara a la ignorancia diaria y los insultos”, escribió, publicando una foto de ella y su esposo. “Las mujeres calvas son para los verdaderos hombres, no para los niños”.

El tweet fue borrado, después que fue criticada por aceptar la violencia. Yo no escuché nada de su oficina que defendiera su postura.

No se trata de un caso definitivo si equilibramos el creciente papel de las mujeres en el poder y la idea obsoleta sobre en qué momento se fusiona el apoyo y la protección –toda esa cuestión de no soportar un comentario punzante hacia las mujeres que tienen su propia manera de defenderse y no necesitan protectores–.

La verdad es que las mujeres que tienen poder siempre han soportado la crítica en su ascenso.

Lo vimos la semana pasada, el abuso público y verbal contra Kentaji Brown Jackson durante sus audiencias de confirmación para ocupar un puesto en la Suprema Corte.

Quién no se imagina que su esposo, el cirujano Patrick Graves Jackson, no pensó en golpear al senador republicano LIndsay Graham de Carolina del Sur, por acosar a su esposa acerca de su fe y religión.

Sin embargo, el esposo de la juez sabía que su esposa podía usar su cerebro y frío temperamento para desviar el ataque hacia su persona. Las mujeres no necesitan que los hombres hablen por ellas. Necesitan que escuchen.

Jada entrecerró los ojos y sonrió ante la broma, a ella no le pareció divertido pero no pidió utilizar la violencia.

En el debate sobre si uno apoya a Chris o a Will, la mejor respuesta podría ser ponerse del lado de Jada.