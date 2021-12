Vámonos juntos (y puedes ayudarme a pagar mi hipoteca)

Primero viene el amor y luego viene... una discusión franca sobre las realidades de vivir juntos.

Hay una pregunta que surge mucho entre las parejas y seguramente será aún más común en un mercado inmobiliario de moda: ¿qué sucede cuando están listos para vivir juntos, pero uno (o ambos) de ustedes ya son dueños de una casa?

Es natural que un propietario quiera que su pareja se mude. Pero, ¿es justo para esa pareja? ¿Y es saludable tener una dinámica de propietario-inquilino en su relación romántica?

La respuesta corta: No, no es justo y esa dinámica puede ser arriesgada. Después de todo, el “alquiler” que paga el socio está subvencionando en última instancia la hipoteca de otra persona sin que se gane capital, sin la protección de un contrato de arrendamiento y con la amenaza de desalojo siempre presente en caso de que las cosas no funcionen.

Con muchos millennials e incluso la generación Z cohabitando antes del matrimonio, me han preguntado con bastante frecuencia cómo manejar la mudanza a una casa que es de una pareja. En 2019, el 12 por ciento de los millennials vivía con una pareja soltera en comparación con el 8 por ciento de la Generación X en el mismo grupo de edad en 2003. Aunque los precios de la vivienda están subiendo y mudarse juntos puede ser más económico y práctico, es importante primero tener una conversación directa sobre los riesgos y firmar algunos documentos legalmente vinculantes para garantizar que ambas partes se sientan seguras.

El desafío fundamental de mudarse a la casa de una pareja es el desequilibrio de poder que crea. La casa no es “nuestra”, es “de ellos”. Esto significa que su pareja puede tomar decisiones unilaterales sobre la casa y su situación de vida. Dejaré de lado todos los problemas emocionales que esto plantea y me centraré en los aspectos prácticos. Las preguntas clave en las que debe pensar son: ¿Qué derechos tiene cada una de las partes sobre el hogar? ¿Y en caso de ruptura? ¿Cuánto “alquiler” paga el no propietario? ¿Y cómo se manejarán los servicios públicos, el mobiliario y las actualizaciones?

Es probable que el socio de alquiler no tenga los mismos derechos que un inquilino simplemente por mudarse, a menos que realmente firme un contrato de arrendamiento. La convivencia y el alquiler no suelen verse como lo mismo a los ojos de los tribunales. Dicho esto, es importante conocer las leyes de su ciudad y estado. El socio no propietario puede tener derechos de inquilino, especialmente dependiendo de cuánto tiempo haya convivido, lo que requerirá que el propietario vaya a la corte y obtenga un desalojo si la pareja no se va voluntariamente después de una ruptura.

¿Qué sucede si la ruptura debe ser una consideración seria antes de aceptar mudarse? ¿Cuánto tiempo tendrías para mudarte y encontrar un nuevo lugar si las cosas van mal? ¿La pareja propietaria de la casa se siente cómoda con las leyes estatales sobre cuánto tiempo un “inquilino” puede permanecer en la casa después de la ruptura? Muchas de estas cuestiones podrían resolverse mediante un acuerdo de propiedad de convivencia debidamente escrito y notariado.

Una vez que se maneja la fuerte discusión sobre la ruptura, es hora de considerar las finanzas de pagar el alquiler a su pareja.

No existe una solución única para todos los gastos de manutención cuando una persona está acumulando capital y la otra simplemente está entregando dinero a cambio de vivienda. Tendrá que ser una conversación sobre lo que se siente justo en el contexto de su relación. Ciertamente, el alquiler no debe ser más alto de lo que paga actualmente la pareja no propietaria, y debe alinearse con tarifas de mercado razonables para el área. Para algunos, una división 50/50 de la hipoteca se siente justa. O tal vez el socio de alquiler paga una parte de la hipoteca y el propietario maneja todo el resto y todos los servicios públicos. Independientemente de lo que funcione para usted, debe haber un punto de fricción: la pareja de alquiler no es responsable de las actualizaciones o reparaciones.

A menos que usted haya causado daños directamente, debe ser la pareja propietaria quien se encargue de las mejoras o reparaciones de la vivienda. Un inquilino no tendría que pagar por un techo nuevo, reparar el calentador de agua o actualizar el lavavajillas. Esa es la responsabilidad de la pareja propietaria. Esto es válido para vivir con su pareja romántica.

Francamente, no debes contribuir a los muebles o la decoración del hogar sin que se anote quién obtiene qué en el caso de una ruptura. (Es como un acuerdo prenupcial con un matrimonio, que no debería ser un documento tabú para discutir u obtener). Todos pensamos que vamos a ser personas sensatas y razonables, hasta que las emociones se disparan.

Para las parejas que eligen no casarse, pero planean tener una relación comprometida a largo plazo, es fundamental manejar la planificación patrimonial, así como el papeleo para otorgar a su pareja derechos similares a los de su cónyuge. Si el propietario muere y la pareja no es nombrada heredera de la propiedad en un testamento, los tribunales podrían ceder la casa a los familiares más cercanos del fallecido, probablemente un padre, un hijo o un hermano.

Es comprensible que pocas personas quieran tener alguna de estas conversaciones. No es divertido ni coqueto hablar sobre lo que sucede si terminas o sobre quién paga cuánto, especialmente cuando quieres comenzar la siguiente etapa de tu relación. Pero aquellos que puedan navegar por estas incómodas conversaciones sobre dinero construirán una base más sólida. Como mínimo, si la relación no funciona, estará en una posición mucho mejor para seguir adelante.