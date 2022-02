Vacunados vs. no vacunados

Los Ángeles— El chofer de Uber que me llevó al restaurante iba bien fortificado. Además de la mascarilla había puesto un plástico que dividía los asientos de atrás con el del conductor. La aplicación, antes de subirme al auto, me había preguntado si llevaba cubrebocas. Un "no" me habría dejado en la calle.

Con tantas precauciones, hubiera sido difícil que él o yo nos contagiáramos de Covid. Aun así, los dos desconocíamos lo más importante: yo no sabía si él se había vacunado y él no sabía si yo lo estaba. Los dos corrimos el riesgo y así me fui a cenar.

En el restaurante todos los que preparaban el sushi y el sashimi eran japoneses, y el resto del personal, con poquísimas excepciones, era latino. (Ahí, claro, se hablaba japoñol.) La regla no escrita –que la conocía perfectamente el chef Anthony Bourdain– es que sin inmigrantes no hay restaurante que aguante en Estados Unidos. Todos iban con máscaras. Y el peligro lo corrían ellos porque no sabían si los comensales nos habíamos vacunado o no.

Fue una experiencia distinta a la que tuve en San Francisco hace un mes donde, antes de entrar a cada restaurante, me pedían mi tarjeta de vacunación. Y más distinta aún a Miami, donde vivo. Ahí parece que no hay pandemia. En una cena con mi hijo en un restaurante italiano, nadie –ni los meseros– llevaban mascarilla. Pedir sal o agua era una innecesaria apuesta viral.

Mejor desabrido y con sed que contagiado. Lo mismo ocurrió en una pizzería de moda en Miami Beach. Los amigos españoles con los que fui no podían creer lo que veían.

Un restaurante sin un solo cubrebocas era muy 2019.

La confusión es la regla

En Estados Unidos hay escuelas que ya no les exigen máscaras a sus estudiantes, ni siquiera en los salones de clase. Y otros donde es obligatorio incluso en el recreo al aire libre y para hacer deporte.

La gente está harta de vivir encerrada, asustada, enmascarada, con múltiples restricciones y sin un plan concreto que le ponga fin a esta tragedia. Pero la pandemia nos sigue matando y no hay más remedio que mantener medidas públicas como la vacunación, el uso de mascarillas y el distanciamiento social.

No hacerlo sería como soltar a un niño de la mano cuando quiere cruzar una transitada carretera.

En algún momento, ojalá este año, lograremos un “equilibrio”, como lo dijo el doctor Anthony Fauci. “Espero que haya un momento en que ya las restricciones sean una cosa del pasado con suficiente gente vacunada y suficiente gente con protección debido a infecciones previas”. Cierto, los contagios por Ómicron van a la baja en muchos países y hay que adaptarse. Pero ese “equilibrio” del que habla el asesor presidencial todavía no llega.

A nivel mundial pasamos de 300 millones a 400 millones de contagiados en un mes. Y en Estados Unidos mueren más de 2 mil 500 personas diarias por Covid. O sea: estamos muy lejos del fin de la pandemia.

Mientras tanto, todos dependemos de los más escépticos. Si los millones que rehúsan vacunarse lo hicieran, bajarían aún más los niveles de contagio, hospitalizaciones y muerte

No es cuento y es cuestión de salud pública. Lo dice el Centro para el Control de Enfermedades y lo sé en carne propia.

A mí me dio Covid a fin de año, pero mis tres inyecciones de Moderna evitaron que terminara en un respirador en el hospital. O peor.

El Covid mata

Ojalá fueran ciertas las mentiras que circulan en la internet. Pero he perdido la cuenta de las veces que he tenido que leer en el noticiero que alguien que se oponía a las vacunas se murió de coronavirus.

Y más me duele cuando le creen a un charlatán, a alguien que no tiene ningún tipo de preparación académica o a un político ignorante que solo busca votos y poder. Más triste que morir es morir por una mentira.

Hay, lo sé, una pelea entre vacunados y no vacunados. Para los vacunados es difícil entender que alguien no quiera protegerse a sí mismo y a su familia. Para los no vacunados es, en el mejor de los casos, una cuestión de principios.

Pero no se trata de puntos de vista equivalentes.

La ciencia está del lado de los vacunados.

La vida está del lado de los vacunados.

La evidencia está del lado de los vacunados.

Lo irónico y triste es que el fin de la pandemia depende de los que menos creen que existe y a los que más mata.

