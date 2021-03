Una mano amiga

Washington— La pandemia del Covid-19 ha alterado nuestras vidas de muchas maneras. Es por ello absolutamente entendible que muchos de nosotros hemos centrado nuestra atención y energías en la manera de mantener protegidas a nuestras familias, así como en informarnos sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas disponibles. Pero es importante tener en consideración que millones de personas a nuestro alrededor sufren otro tipo de padecimientos y que existen formas a través de las cuales podemos hacer la diferencia en la vida de esas personas, incluso salvarles la vida en situaciones de emergencia.

En los Estados Unidos existen por ejemplo más de 3.4 millones de personas que viven con epilepsia. La epilepsia es uno de los cuatro desórdenes neurológicos más comunes, a pesar de lo cual su diagnóstico y su tratamiento no siempre ocurren con la oportunidad que amerita la enfermedad. Según la Epilepsy Foundation, el 30 por ciento de las personas que viven con epilepsia no tienen el control completo de sus crisis epilépticas y continúan luchando día a día con la amenaza inminente de tener una crisis.

He participado desde hace varios años en las campañas de la Epilepsy Foundation y no deja de sorprenderme que hasta antes de conocer los esfuerzos de la organización, la epilepsia era para mí un padecimiento invisible. Ahora sé que 1 de cada 10 personas puede sufrir algún tipo de crisis epiléptica durante su vida. Lo peor de todo es que la mayoría de nosotros no sabemos qué hacer para ayudar a una persona que tiene una crisis epiléptica.

La buena noticia es que, sin necesidad de descuidar las protecciones que requerimos durante la pandemia del Covid-19, la Epilepsy Foundation ha perseverado en sus esfuerzos para entrenar a personal escolar, personal de emergencia, personas de la tercera edad, y aquellas personas encargadas del cuidado de otros con epilepsia con el fin de que reconozcan las crisis epilépticas y puedan administrar apropiadamente los primeros auxilios.

La Epilepsy Foundation recientemente lanzó su entrenamiento gratuito de Certificación Para el Reconocimiento de Crisis Epilépticas y Primeros Auxilios en español y en persona o por Zoom. Se trata del primer y único entrenamiento que ofrece una certificación para que el público en general aprenda cómo ayudar y apoyar a las millones de personas que viven con epilepsia.

Los hispanos somos personas de buen corazón y siempre estamos dispuestos a ayudar o rendir los primeros auxilios a quien lo necesite. En este caso se trata de complementar nuestra buena disposición de ayudar al prójimo, con el entrenamiento y capacitación necesarias para apropiadamente responder a una crisis epiléptica.

En los Estados Unidos hay aproximadamente 710 mil hispanos que viven con epilepsia. Estar capacitados y entrenados para ofrecer una mano amiga durante en una crisis epiléptica puede salvarle la vida a esa persona.

Animo a todos a inscribirse en la capacitación gratuita para el Reconocimiento de Crisis Epilépticas y Primeros Auxilios de la Epilepsy Foundation. Para obtener más información o conocer más sobre los pasos básicos de primeros auxilios en caso de una crisis epiléptica— Permanezca. Segura. De Lado. — visite el sitio epilepsy.com/primerosauxilios