Una madre responsable o una madre cariñosa

¿Es usted una empleada de tiempo completo que tiene enferma a su madre y quiere cuidar de ella?, pero ¿también necesita ser la proveedora y jefa del hogar?.

Existe una ley que obliga a su empleador permitirle que cuide a su madre y deje de desempeñar su trabajo durante 12 semanas.

Sin embargo, no podrá ser la proveedora mientras deja de trabajar, sin goce de sueldo. ¿Sigue interesada en cuidar a su madre y tomar ese tiempo fuera?. ¿Usted cree que es una ayuda incompleta del gobierno?.

La Ley de Familia y Ausencia por razones Médicas (FMLA) es un decreto actual para empleados que son elegibles y que trabajan para un empleador que cuenta con esa cobertura, y pueden tomar hasta 12 semanas de ausencia autorizada pero sin recibir su salario dentro de un período de 12 meses por las siguientes razones:

• El nacimiento de un hijo o el proceso para darlo en adopción o enviarlo a una casa de padres sustitutos.

• Para pasar tiempo con su hijo, el período debe tomarse dentro del año en que nació el menor o fue dado en adopción.

• Para cuidar a la esposa, hijos o padres del empleado que padezcan una grave enfermedad.

• Para atender la propia condición grave de salud del empleado que no le permita llevar a cabo su trabajo.

• Por exigencias relacionadas con un despliegue al extranjero de un miembro del Ejército, que sea la esposa, hijo o padre del empleado.

Esta ley fue hecha para los empleados que necesitan estar un tiempo fuera de su trabajo, y también le asegura que tendrá el mismo puesto o algo similar cuando regrese a trabajar.

Sin embargo, este decreto no garantiza que el empleado tenga su salario asegurado.

Ser una mujer embarazada que labora como trabajadora social en un asilo.

Este decreto es crucial para mí en este momento. Creo que debería utilizarse para ayudar a los empleados que están en una situación en donde estar fuera del trabajo no es un gozo y viceversa, es una situación en donde se necesita dejar de trabajar.

Una empleada que está embarazada no puede solicitar ese tiempo fuera durante un período permanente o ser mantenida por el gobierno. Sin embargo, debido a este decreto, tan sólo el garantizar su puesto o tomar 12 semanas sin trabajar no es una opción gracias a que es necesario contar con el sueldo adecuado para cubrir las necesidades básicas de su familia.

Ser el primer hijo de la familia que se va a tomar ese período de tiempo para atender a su hijo en lugar de preocuparse por cubrir las necesidades básicas, creo que eso debería estar cubierto por el gobierno.

Sin embargo, si quiere ser un padre o madre responsable, tendrá que darle prioridad a las necesidades básicas, lo cual significa tener un salario para cubrir las necesidades de su hijo —y también trabajar durante la pandemia del Covid-19—.

Ser un empleado que da positivo al coronavirus al que le piden que tome un período de descanso sin recibir su salario, y no calificar para el FMLA debido a que no tiene trabajando un período de 12 meses en la empresa es una situación en donde el decreto no cubre ni apoya al colaborador en este momento tan desafiante.

También, al vivir en esta pandemia muchas personas no pueden desempeñar su trabajo debido a que dan positivo para el virus. Sin embargo, durante su ausencia laboral no reciben su salario. Este decreto no es totalmente útil para los empleados debido a que no van a trabajar por causa de una enfermedad severa o no cubren los términos mencionados arriba. En esta pandemia, muchos estuvieron cubiertos por el decreto.

Sin embargo, necesitaban sus salarios para mantener a sus familias, así que muchos otros no calificaron.

Las soluciones que el decreto federal FMLA debió otorgar para ayudar al empleado debido a que está en una situación en donde dejar de trabajar no es por gusto. Por el contrario, es una situación en donde es necesario dejar de trabajar durante un tiempo.

Los hispanos y otros grupos de las minorías podrían resultar afectados, lo mismo que diferentes etnias a causa de que este decreto federal es para los empleados que son elegibles.

Como hispano, nuestra cultura se concentra en cuidar de la familia, enfermos y niños. Creo que se verán afectados tan sólo porque no pueden aprovechar el tiempo que otorga FMLA, sino que tienen que dejar de trabajar.

Suponga que el empleado es el que mantiene a un familiar, enfermo o niño. En ese caso, preferimos no dejar de trabajar porque ese tiempo no se ampliará y la persona tiene que regresar a laborar, en lugar de aprovechar ese decreto. Creo que este no es una ayuda completa para un empleado debido a que un hispano no lo aprovechará en una gran medida.

El principio ético de los trabajadores sociales reconoce la importancia central de las relaciones humanas. Buscan fortalecer las relaciones entre las personas con el fin de promover, restaurar, mantener y mejorar el bienestar de las personas, familias, grupos sociales, organizaciones y comunidades.

El decreto federal FMLA es para los empleados que dejan de trabajar cuando una condición elegible es necesaria. Sin embargo, está limitado y no cuenta con ayuda financiera del gobierno federal para el empleado. Aunque las relaciones humanas es un principio reconocido, creo que este decreto no complementa el valor de los trabajadores sociales.

La recomendación del decreto es para el empleador y el Departamento del Trabajo para que tome decisiones caso por caso o lo hagan más elegible. El Departamento del Trabajo debe tomar más acciones contra los empleadores para que el tiempo que dejen de trabajar sus empleados sea más amplio, el gobierno debe pagar el tiempo que estén fuera los colaboradores que no tienen este beneficio y que las mujeres embarazadas pueden gozar un tiempo intermitente después de las 12 semanas para convivir con su nuevo hijo.

La FMLA es un decreto que no está completo debido a que a las familias hispanas les gustaría convivir con su hijo, conocerlo o cuidar a un miembro de la familia que esté enfermo sin tener que escoger una u otra cosa. El gobierno debería de pagarles el salario a esas familias que están en un momento vital sin preocuparse si ese empleado apoya financieramente a su familia.