Una lluvia de documentos secretos conduce a una sólida acusación contra Trump

Nadie debería celebrar la acusación del jueves contra Donald Trump en un caso relacionado con documentos clasificados almacenados indebidamente en su propiedad de Mar-a-Lago. Algo ha ido muy mal cuando, en una primicia histórica, los fiscales federales llegan al punto de presentar cargos penales contra un ex presidente y posiblemente un futuro presidente. Sin embargo, en este asunto, el acusado parece haberles dejado pocas opciones.

La acusación de 38 cargos contra Trump y un asistente, revelada el viernes, incluye detalles inquietantes: “Secreto. Esta es información secreta. Mire, mire esto”, dice el ex comandante en jefe en una transcripción de una grabación, en la cual describió un “plan de ataque” preparado por el Departamento de Defensa contra un adversario extranjero.

PUBLICIDAD

Su audiencia, según la acusación, incluía a un escritor, un editor y dos miembros de su personal, ninguno de los cuales tenía autorización de seguridad. Este fue solo un episodio de mal manejo grave de cientos de páginas de materiales que incluían documentos sobre los programas nucleares de EU y las vulnerabilidades potenciales de esta nación para atacar.

Las cajas se trasladaron del escenario del salón de baile a un armario de almacenamiento, a un baño y una ducha, y en un momento se derramaron en el piso (“Oh, no, oh, no”, envió un mensaje de texto a un empleado). Mar-a-Lago recibió a más de 10 mil invitados en 150 eventos sociales, incluidas bodas y estrenos de películas, durante el tiempo que los documentos estuvieron en las instalaciones.

No es solo el supuesto tratamiento arrogante de los materiales clasificados. Es también el amplio esfuerzo por eludir el cumplimiento de demandas legítimas, del que emerge un cuadro claro y perseguible de obstrucción. Considere las supuestas instrucciones del Sr. Trump al ayuda de cámara y al cuerpo de Waltine Nauta, también acusado, de esconder las cajas del abogado de su equipo, el FBI y el gran jurado; la sugerencia a su abogado de hacer representaciones falsas al FBI y al gran jurado, así como de ocultar o destruir algunos de los documentos solicitados en una citación; y la presentación al FBI y al gran jurado declarando que todos los documentos relevantes habían sido entregados cuando no lo habían hecho. Según los informes, Trump incluso preguntó después de recibir una citación para la devolución de los documentos: “Bueno, mire, ¿no es mejor si no hay documentos?”.

Estos detalles respaldan una historia que se ha estado desarrollando en los medios durante meses: de un funcionario electo que no solo abusa de su acceso a información confidencial sino que también la comparte a sabiendas.

Distinguen el embrollo de documentos de Mar-a-Lago de la investigación en curso del fiscal especial del Departamento de Justicia, Robert K. Hur, sobre la retención de documentos clasificados por parte del propio presidente Biden. Esos materiales fueron devueltos voluntariamente al ser descubiertos; hasta ahora, no hay nada que sugiera que fueron retenidos intencionalmente. Tratar diferentes casos de manera diferente no es necesariamente una indicación de politización. Por el contrario, puede ser el signo de un trabajo cuidadosamente hecho.

Asimismo, es deber del Departamento de Justicia asegurar que ninguna persona, ni siquiera un ex presidente, quede fuera del alcance de la ley, independientemente de la discordia o división que ello pueda sembrar. El fiscal general Merrick Garland y su personal han seguido con cautela el protocolo adecuado para salvaguardar la independencia del departamento, desde recurrir al fiscal especial Jack Smith, que armó el caso, hasta optar por presentar cargos en Miami en lugar de buscar jueces en entornos más liberales.

El juez presidente será Aileen M. Cannon, designada por Trump, cuya decisión (finalmente anulada) de congelar una parte de la investigación del Departamento de Justicia el otoño pasado encendió a los liberales.

No obstante, incluso antes de que se revelara la acusación, los votantes recibieron una avalancha de comentarios republicanos que calificaban el caso de corrupto e inconcebible.

Vea al presidente de la Cámara, Kevin McCarthy (California), denunciando una “grave injusticia”. Escuche al ex vicepresidente y candidato presidencial de 2024, Mike Pence, retorciéndose en una posición imposible argumentando simultáneamente que nadie debería estar por encima de la ley y que la acusación no debería haber seguido adelante.

Si alguien es culpable de convertir el sistema legal en una granada de mano política, han sido los propios republicanos. En la campaña de 2016, cuando surgieron preguntas sobre el uso de un servidor de correo electrónico privado por parte de Hillary Clinton, el propio Trump instó a las multitudes a gritar “enciérrenla”. Esta vez, sin embargo, son ellos los que están a la defensiva con respecto al posible manejo ilegal de información confidencial del gobierno.