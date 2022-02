Una bomba amenaza con dañarnos, aunque no explote

Washington— “TODO DESPEJADO”, dijo la policía, en más de una docena de ocasiones, después que una amenaza de bomba fue declarada en uno de los colegios y universidades históricamente para afroamericanos.

¿Podemos respirar aliviados? Realmente no. Hasta ahora, ningún explosivo ha sido encontrado en ninguno de los campus. Pero eso no significa que no haya habido algún daño. Nuestra imperfecta nación tiene tropiezos y cicatrices aún más cuando permitimos que nuestros niños sean arrastrados a los días más desagradables del alma de nuestro país.

Las amenazas de bomba nos recuerdan el letal bombazo en una iglesia de Birmingham en 1963, el enojo de los estudiantes blancos que trataron de mantener fuera a los estudiantes afroamericanos de las escuelas, y de la violencia en los campus que nos acecha actualmente.

Una amenaza de bomba en el 2022 sorprendió con la guardia baja a Marian Turner, una estudiante del penúltimo año de Spelman College en Atlanta, cuando sucedió en su escuela el mes pasado.

Ella no esperaba volver a vivir lo que experimentaron sus abuelos. “Los afroamericanos siguen enfrentando la discriminación y actos de violencia”, dijo Turner. “Lo mismo que enfrentaron nuestros ancestros durante el movimiento de derechos civiles y antes de eso”.

Todas las universidades y colegios para afroamericanos evocan el orgullo, historia y progreso con una sola palabra –Howard, Spelman, Xavier–. Al igual que otros menos conocidos en todo el país, desde la Universidad Estatal de Alcorn en Mississippi hasta la Universidad Estatal Bowie en Maryland.

Los que amenazaron falsamente con colocar una bomba sabían exactamente lo que estaban haciendo.

Aunque universidades prominentes como la Universidad Howard en el Distrito Columbia, empezaron a recibir llamadas en el mes de enero –ha habido por lo menos otras tres hasta lo que va del 2022– la mayoría de las llamadas inundaron las escuelas al inicio del Mes de la Historia Afroamericana en este febrero.

Esos campus fueron creados como lugares seguros para los estudiantes afroamericanos para que aprendan y consigan logros con libertad y sin temor. No es coincidencia que el momento de las amenazas de bomba ocurriera en este mes, como parte de un Estados Unidos blanco que se resiste a aprender toda la historia completa de los afroamericanos de este país.

“Al igual que muchos estudiantes de las universidades que son para afroestadounidenses, yo considero nuestros campus como espacios seguros para lograr la excelencia y lograr personas puras y auténticas”, le comentó Mikayla Sharrieff, nativa del Distrito Columbia y estudiante de Spelman, a Capital B News.

“Yo quería estar rodeada de personas que se vean como yo y también quieran lograr un impacto en el mundo”.

Para colocar las motivaciones en un enfoque más preciso y poner ese escenario más atrás en el tiempo están los sospechosos en Florida.

“Lo que podemos decir de ese grupo es que es una organización neo-nazi que se hace llamar Atomwaffen”, comentó Jakari Young, jefe de la policía de Daytona Beach en una conferencia de prensa.

La persona que llamó a la Universidad Bethune Cookman dijo que había una bomba en el campus y un hombre armado abriría fuego a la hora de la comida.

“Esas amenazas están siendo investigadas como algo que ha motivado racial o éticamente el extremismo violento y crímenes de odio”, dice un comunicado del FBI sobre la investigación.

Las amenazas pusieron nerviosos a los estudiantes, quienes despertaron ante las advertencias, perros que olfatean las bombas y revisiones del campus.

Algunos decidieron quedarse en sus dormitorios y asistir a clases virtuales. Otros salieron de manera desafiante, decididos a no ser silenciados. La Universidad Howard canceló las clases el viernes pasado no por las amenazas a la seguridad, sino por la factura que cobran las amenazas en la salud mental de la comunidad.

“Los eventos recientes, desde la persistencia de la pandemia del Covid-19 hasta las múltiples amenazas de bomba emitidas en contra de nuestra institución, han pasado la factura a todos los miembros de nuestra comunidad”, comentó Wayne A.I. Frederick, presidente de Howard en un correo electrónico enviado a la comunidad.

Ese es el daño que se está haciendo actualmente. En lugar de destrozar cuerpos y edificios, los responsables de esas amenazas de bomba están destruyendo la seguridad del tejido de la comunidad.

Cuando un grupo de universidades predominantemente para estudiantes afroamericanos en Washington recibieron amenazas de bomba en esta semana –un día después otra ocurrió en Dunbar High School mientras el esposo de la vicepresidenta Harris, Doug Emhoff, visitaba a los estudiantes– el temor inmediato fue que hubiera sido por cuestiones raciales. Una aterrada ciudad respondió en las redes sociales.

“¡Que Dios nos proteja!”.

“¿Qué? ¿Otra vez?” “Hay que proteger a los niños y maestros”.

“Esto tiene que parar”.

La Policía arrestó a un adolescente de 16 años de Southeast D.C. por hacer las llamadas. Ningún Atomwaffen estuvo involucrado. Al parecer se trató de una de esas travesuras antiguas que un niño hace para sacar a sus amigos de la escuela.

“Siempre he suscrito la teoría de que los que colocan bombas lo hacen y los que amenazan sólo hacen eso”, le comentó Robert Mueck, director de seguridad pública del Colegio St. John en Maryland y miembro del Comité de Preparación Doméstica de Autoridades Administrativas de la Asociación Internacional de Campus le comentó a The Washington Post.

Catalogó la amenaza de bomba como “un delito que causa molestias”, dijo, “es como se acostumbraba en la preparatoria, los estudiantes hacían sonar la alarma de fuego para evadir un examen”.

Eso no funciona actualmente. No importa en qué situación se encuentre un niño. Esa broma siempre ocurrirá en Estados Unidos. Debido a que el “todo despejado” nunca significa que una amenaza física de violencia haya concluido mientras el penetrante deterioro del racismo siga descomponiéndose en nuestra sociedad.

En la mayoría de los campus afroamericanos, esas amenazas tienen mucha historia detrás de ellos para ser descartados como una llamada hecha sólo para molestar. Y los eventos actuales nos demuestran que los crímenes de odio no forman parte de nuestro pasado.

En todos los campus de nuestra nación, la violencia no es imposible. La única tradición estadounidense y los cuerpos sangrantes muestran que la violencia escolar es posible y hasta probable.

Mi hijo me envió un mensaje de texto desde su escuela privada jesuita en el Distrito Columbia, mientras yo estaba escribiendo este artículo. Los niños se refugiaron en una bóveda del salón de música durante un simulacro de un tirador activo. Cuando eran pequeños, esos repetidos simulacros y el golpear las puertas y recordatorios de que deben permanecer en silencio los hacían llorar. Actualmente, todos están acostumbrados.

Para EI’ Jhon Ward, un estudiante de penúltimo año de Bowie State que recibió un correo electrónico que le daba la orden de “refugiarse” después de una amenaza de bomba del mes pasado, sintió que todo eso era muy conocido.

“Realmente no entiendo lo que eso significa porque nunca había tenido que “buscar refugio” antes en la universidad”, le comentó a WBAL-TV. “Sin embargo, eso nos hizo acordarnos de la preparatoria”.

Ah, ¿esos recuerdos?

Debido a que la amenaza de la violencia racial del siglo pasado los vuelve a visitar, la generación actual, que vive en una era de los simulacros de tiradores activos, podría decir que “todo está despejado”.