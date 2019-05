Un plan de inmigración digno de Instagram

Washington— La nueva propuesta de inmigración del presidente Donald Trump, que fue anunciada este jueves en el Jardín de las Rosas, fue publicitada como una reforma completa sobre cómo decidir quién puede ingresar a nuestro país y bajo qué condiciones.

En realidad, es una colección de lugares comunes que agrupó su yerno Jared Kushner y que elude los aspectos más difíciles y emocionales del debate de inmigración.

Lo que se reveló fue un relajado recorrido por un país feliz en donde los problemas difíciles son ignorados, la historia se trata muy por encima y a la cruel política de separación de familias se le da una mágica solución.

Éste no es un plan que vale la pena ser discutido seriamente, lo que deja de manifiesto es que algunos de los senadores republicanos a quienes Kushner les informó sobre la propuesta a principios de esta semana, se quedaron con una sensación de que la Casa Blanca no había hecho su tarea.

Son soluciones muy endebles para nuestros verdaderos problemas, es justo decir que es un plan digno de Instagram, la red social en donde todo es maravilloso, en donde todos son delgados y no pasa nada malo. Y todos podemos movernos rápidamente a lo que sigue.

La profunda percepción de Kushner es que a él le gustaría que unas personas más inteligentes, sofisticadas, diestras para la tecnología y bellas fueran las que vinieran a Estados Unidos y muchas menos personas no calificadas que vienen de no sé dónde.

Todos podrían acumular puntos si son “extraordinariamente talentosos” y tienen un empleo “especializado” o son estudiantes “excepcionales”. Una especie de hermandad.

La idea aquí es que Estados Unidos ha favorecido desde hace mucho tiempo los vínculos familiares y cuotas de inmigración basadas en los países. En lugar de eso, Kushner desea que la vasta mayoría de los inmigrantes sean mucho más parecidas a como él se imagina a sí mismo: inteligente, buen trabajador, talentoso y “financieramente auto-suficiente”, como lo hizo notar Trump en las declaraciones que hizo en el Jardín de las Rosas.

Trump y Kushner están a favor de los inmigrantes, pero no de cualquier inmigrante. Realmente, están a favor de los inmigrantes profesionales.

Para que esos indocumentados se convirtieran en ciudadanos requeriría que los solicitantes acumularan “puntos de elegibilidad”. La mayoría de eso no es nuevo: los que tratan de obtener la ciudadanía tienen que pasar algunas pruebas, someterse a exámenes médicos y ser sujetos de revisiones de antecedentes penales.

El plan de Kushner también podría estar a favor de los que tienen un alto dominio del inglés, ofertas de empleo y grandes logros educativos. Ninguna de esas cualidades son intrínsecamente malas, sin embargo, los trabajadores con pocas destrezas siguen siendo muy necesarios en este país.

Y cuando el plan invoca una vaga noción de la “asimilación patriótica” como un criterio para obtener la ciudadanía, es difícil no preguntarse exactamente quién determinará qué significa esa frase.

El plan de Kushner podría reducir el número de tarjetas verdes otorgadas a los solicitantes que buscan reunirse con su familia, una práctica conocida como la migración en cadena.

Esto parece una especie un sacrificio, tomando en cuenta que su madrasta política, la primera dama, logró que sus padres vinieran a este país presumiblemente bajo ese proceso.

En el complicado tema del reforzamiento de la frontera, el plan menciona unos puertos de entrada modernizados y barreras reforzadas entre Estados Unidos y México.

En general, el problema que existe en nuestras fronteras puede ser solucionado con un mayor compromiso con la tecnología, y habría que esperarlo. Unos aparatos sofisticados y de súper alta tecnología pueden solucionar cualquier cosa.

La raíz económica y los problemas sociales que impulsan a la gente a salir de sus países de origen y dirigirse a todos los puertos de entrada no se mencionan en esa propuesta.

Afortunadamente, como lo anunció Trump, la nueva medida podría rápidamente “reunir a los niños no acompañados con sus familias en sus países de origen”. Éste es un objetivo importante, aunque la vaguedad del plan y la descripción son poco serias y ridículas.

¿De cuáles niños no acompañados están hablando? ¿De los adolescentes que llegan solos a este país o de los niños que fueron separados de sus padres en la frontera? Eso no lo responde el plan.

Y si todavía no sabemos cuántas familias fueron separadas o en dónde están los que deberían estar realmente con sus padres, el plan no se preocupa por eso.

Los problemas más difíciles –un plan para que obtengan la ciudadanía los 11 millones de personas indocumentadas que ya residen en el país, o un plan para que los “dreamers”, cuyo estatus legal les fue rescindido por Trump y que viven en el limbo–, ni siquiera son mencionados.

Kushner ha dicho que le gusta pensar en sí mismo como alguien que está libre de responsabilidades en los debates políticos y las antiguas divisiones de Washington. Ésta es una manera de describir que se está ignorando a 11 millones de personas.

De alguna manera, esta propuesta es un juego de redención, que distancia a Kushner y a Trump de los horrores de la política de inmigración encabezada por Stephen Miller, el gurú de línea dura de la Casa Blanca y creador de la separación de familias.

También es un intento para permitir que todos sepan que los republicanos pueden ser algo más que un muro.

Eso ayuda a explicar por qué un plan más detallado, con un marco legislativo, no existe aún. No se sabe cuándo podrá surgir, aunque hasta el presidente reconoció este jueves que la propuesta no podría ser promulgada en este momento.

Eso tendrá que esperar, dijo, hasta después de la elección del 2020.





*Juliette Kavyem, fue asistente del secretario del Departamento de Seguridad Interna, es presidenta del Programa de Seguridad Interna de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard.