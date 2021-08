Un minuto de silencio puede ser la más poderosa disuasión

El Paso— En 1913, un judío ruso llamado Mendel Beilis fue acusado de asesinato ritual en Kien, en el Imperio Ruso, en un juicio notorio conocido como el “Caso Beilis”. A pesar de carecer de evidencias incriminatorias, las autoridades antisemitas locales le fincaron cargos no obstante, pero al final fue exonerado.

Cuenta la leyenda que durante el juicio la defensa presentó ante la corte varias cartas como pruebas innegables de su inocencia. El fiscal indicó que el sello en uno de los sobres había sido pegado al revés, lo que significaba que la imagen del zar fue colocaba boca abajo. Para regocijo de la audiencia argumentó que la evidencia debería ser desechada por este acto imperdonable de traición.

Hace dos años, el 3 de agosto, la epidemia de tiroteos masivos alcanzó a El Paso. La masacre fue impactante y la tragedia de las vidas perdidas, así como las heridas físicas y mentales que todavía no sanan, deja un impacto que nunca será medido en su totalidad. Naturalmente, nuestra respuesta inmediata como comunidad fue el enfocarnos en el bienestar de los sobrevivientes heridos y los afligidos seres cercanos a las víctimas, además de conmemorar a los muertos como se lo merecen. Pero evitar que eventos como éste ocurran de nuevo es un asunto importante que debemos abordar.

Tras el ataque, un prominente legislador compartió conmigo su frustración de que muchos piensan que el crimen y el odio pueden ser suprimidos por medio de leyes o vigilancia policiaca. Con frecuencia estos esfuerzos son enfoques del “sello boca abajo” que no dan en el meollo del asunto. En vez de detener a las malas personas para que no hagan el mal u odien a otros, necesitamos evitar que se conviertan en malos, en primera instancia. No sugiero una reforma a nuestros sistema educativo ni introducir nuevos planes de estudio, pero quiero hacer notar el gran potencial que un ritual diario, que ya se aplica en las escuelas de Texas, tiene realmente para frenar tragedias futuras.

En respuesta a las altas tasas de criminalidad, que imponían récords a finales de la década de 1970, el Rebe de Lubavitch, el rabino Menájem Méndel Schneerson, instó con entusiasmo al gobierno federal para que instituyera un “momento de solemne reflexión” en todas las escuelas públicas de la nación. En vez de enfocarse en vigilancia y castigo, resulta crucial educar a nuestros jóvenes para que no se conviertan en criminales en primera instancia, dijo el Rebe.

Como padres y educadores, no podemos simplemente instruir a nuestros hijos con las herramientas para emprender carreras exitosas: debemos enseñarles cómo escoger lo correcto sobre lo malo y el bien frente al mal. La meta es que tengan “un ojo que ve y un oído que escucha”, que no puedan ser engañados o manipulados, siendo todos responsables por nuestras acciones. Para que vivan existencias de servicio y con un propósito superior.

Cuando los niños en las escuelas reflexionan en silencio al comienzo de la jornada escolar en el propósito de la educación, les queda un impacto indeleble en su perspectiva moral y ética de la vida, con resultados de largo alcance. Cuando se implementa de manera significativa, este momento de silencio puede tener un efecto transformador en nuestra juventud y cambiar el curso de la historia.

Aunque no es necesaria una legislación especial en El Paso, puesto que el “minuto de silencio” es obligatorio en Texas, quizás este minuto pueda convertirse en algo más significativo en las aulas. Cuando los educadores se interesan más en el potencial de este minuto –con sabiduría– para formar de manera positiva el futuro de sus estudiantes, podrán motivarlos para que tengan conversaciones profundas con sus padres sobre qué meditar durante ese tiempo. Los padres deben asumir con seriedad esta tarea y dialogar con sus hijos sobre un propósito superior, la responsabilidad y lo significativo.

Al conmemorar el segundo aniversario del 3 de Agosto y miles de niños regresan a clases esta semana, permitámonos emplear las herramientas con las que ya contamos para evitar que estos horrores se repitan. Estoy convencido que la tolerancia y la paz entre todas las personas se puede alcanzar en nuestros días, y este es sólo un paso para acercarnos más a esta bella realidad.