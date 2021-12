Un boicot diplomático es un comienzo

La decisión del presidente Joe Biden de mantener a su gobierno alejado de las Olimpiadas de Invierno de Pekín no es suficiente.

Con los juegos invernales a dos meses de distancia y el horrible historial del país sede en el tema de los derechos humanos a la vista una vez más, se debe realizar un mayor esfuerzo para enviarle un mensaje a China donde se le advierta que opera fuera de los límites de un comportamiento aceptable.

En efecto, el boicot diplomático que anunció esta semana el gobierno de Biden fue una maniobra astuta, una reprimenda pública a la creciente lista de atrocidades en contra de los derechos humanos que ha cometido China y una garantía de que los emisarios estadounidenses no darán una aprobación tácita a estos juegos con su asistencia.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos se sumaron al gobierno de Estados Unidos y a los legisladores de varias naciones para describir como genocidio el trato de China hacia sus minorías étnicas musulmanas y denunciar la represión de las manifestaciones prodemocracia en Hong Kong. La presión para reprender a China tan solo ha crecido en las semanas posteriores a la desaparición de la vida pública en noviembre de Peng Shuai, una tenista estrella de China, después de acusar de abuso sexual a un alto líder del Partido Comunista.

Imagina la señal servil que se habría enviado si Biden hubiera asistido a los juegos invernales de Pekín, como lo hizo el presidente George W. Bush cuando China fue la anfitriona de las Olimpiadas de verano en 2008, una maniobra que le dio legitimidad a una nación involucrada en una represión brutal en el Tíbet.

Debido al historial del Comité Olímpico Internacional (COI) al momento de asignar la sede de los Juegos Olímpicos, la posibilidad de mostrar una postura en contra del gobierno represivo del país anfitrión recae con demasiada frecuencia en los atletas. Tomar una postura durante los juegos y ser cuestionado por no quedarse en casa o no decir nada y ser parte de una transgresión.

“Quedarse en silencio es ser cómplice”, opinó esta semana Clare Egan, la biatleta estadounidense, durante una conversación telefónica desde Austria, donde se está preparando para competir en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno.

El hecho de que Egan, una atleta olímpica con destino a Pekín, estuviera dispuesta a hablar de manera oficial conmigo sobre China fue algo atípico. Varios atletas rechazaron mis cuestionamientos descaradamente o me dijeron que solo iban a hablar sobre China de manera extraoficial, pues temían represalias. Uno de esos competidores expresó preocupación sobre la seguridad en durante los juegos y agregó que el historial reciente que tiene la nación sede de sofocar a sus críticos pone de manifiesto la necesidad de ser cauteloso.

Es una postura injusta para la fuerza laboral de las Olimpiadas, la mayoría de la cual trabaja arduamente durante años en deportes oscuros con los que apenas se pueden pagar las cuentas. Los atletas estadounidenses y soviéticos intercambiaron boicots por órdenes del Estado en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 y Los Ángeles en 1984. En 2020, la directora ejecutiva del Comité Paralímpico y Olímpico de Estados Unidos se disculpó con los competidores estadounidenses por el sinsentido de esa decisión.

“En retrospectiva, no queda ninguna duda de que la decisión de no enviar un equipo a Moscú no tuvo ningún impacto en la política global de la época y en cambio solo los perjudicó a ustedes, los atletas estadounidenses que se habían dedicado a la excelencia y a la oportunidad de representar a Estados Unidos”, escribió Sarah Hirshland.

Egan hizo notar el complejo papel de los grandes negocios en las Olimpiadas. Los atletas y los equipos reciben un financiamiento crucial de las corporaciones. Al mismo tiempo, las corporaciones también ayudan a pagar los juegos y los usan con fines de mercadotecnia, por eso ejercen una influencia importante.

“Si fuera la directora ejecutiva de una corporación que estuvo gastando mucho dinero para patrocinar cualquier evento u organización, sin duda querría asegurarme de que ese evento o esa organización me dejara con una buena imagen”, comentó Egan, presidenta del Comité de Atletas de la Unión Internacional de Biatlón.

Por desgracia, esto no sucede en Pekín 2022, un evento al que algunas personas están llamando los Juegos del Genocidio.

En vez de usar su gran influencia para hablar con valentía a favor de los derechos humanos en China –o, todavía con más firmeza, hablar con audacia y retirarse por completo–, los patrocinadores corporativos que cubren los juegos y usan las Olimpiadas como una herramienta de mercadotecnia están priorizando las ganancias por encima de los principios morales.

Sí, hablo de ti, Visa. Y de ti, Procter & Gamble. Y de ustedes, Coca-Cola, Airbnb y varios otros que son algunos de los principales patrocinadores de las Olimpiadas.

Pareciera que la mayoría de las grandes empresas quiere mantener un perfil bajo. Para este momento, con los Juegos Olímpicos tan cerca, solemos estar inundados de publicidad que nos promueve de qué manera cada empresa está apoyando a las Olimpiadas por venir. Esta vez no es así.

Las corporaciones saben lo que todos sabemos: los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín apenas pueden estar a la altura de los ideales manifiestos de las Olimpiadas, según los cuales son un ejemplo de lo mejor de la humanidad.

Recordemos que los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín le fueron asignados a China en 2015, el año posterior a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. Estos se celebraron, por supuesto, en Rusia, otra nación autoritaria que ignora los derechos humanos, donde, como país anfitrión, logró sacar adelante una de las estrategias de dopaje más retorcidas y de gran envergadura en la historia de los deportes.

Recordemos también que los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 le otorgaron a China el brillo de legitimidad internacional tras reprimir con violencia a la disidencia en el Tíbet.

¿Tenemos que irnos hasta los juegos de 1936, cuya sede fue la Berlín de Hitler, para demostrar que las Olimpiadas no tienen escrúpulos al brindarles las mejores plataformas deportivas a dictadores atroces?

Las convocatorias a los boicots diplomáticos o atléticos se han topado con gente que dice que el COI debería mover las Olimpiadas de Pekín a otra sede, incluso cuando faltan meses para que comiencen.

En lugar de esas protestas, las siguientes medidas deberían venir de las entidades que tienen la mayor influencia: los patrocinadores de los Juegos Olímpicos.

Este verano, representantes ejecutivos de varias corporaciones, con sede en Estados Unidos, que respaldan los juegos se presentaron frente a la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China para dar sus opiniones sobre Pekín 2022.

Estas empresas hicieron un llamamiento público de justicia después del homicidio de George Floyd y de meses de autoexamen en torno al tema racial en Estados Unidos. Sin embargo, salvo raras excepciones, cuando los legisladores presionaron a las empresas sobre un asunto lejano a las costas estadounidenses, en un país que posee una bonanza seductora de clientes, sus posturas audaces a favor de la justicia se esfumaron con el viento.

Cuando se les preguntó si los juegos que se avecinaban debían moverse o posponerse, apareció un consenso entre ellas: guardar silencio y lavarse las manos de una responsabilidad verdadera.

“No tomamos decisiones sobre estas sedes”, comentó Paul Lalli, vicepresidente global de derechos humanos en Coca-Cola, como si a la multinacional más poderosa del mundo le faltara influencia. “Apoyamos y seguimos a los atletas donde sea que compitan”.

Tal vez las corporaciones deberían seguir el ejemplo de algo que Egan me comentó sobre la postura de neutralidad política del movimiento olímpico: “Cuando ves algo malo, no solo debes quedarte viendo sin hacer nada”.