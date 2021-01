Trumpiano, el plan de Biden para ‘comprar productos estadounidenses’

Ruben Navarrete Jr. / The Washington Post

San Diego— ¿Qué sigue? ¿El presidente Joe Biden fabricará sombreros con las palabras: “Make America Great Again… Again”? (Haz a Estados Unidos Grande Otra Vez... Otra Vez) ¿Y los sombreros no serían rojos, sino azules? Por supuesto, los pequeños artículos se fabricarían en Estados Unidos.

Esa línea, “Made in America” (Hecho en Estados Unidos), habla en voz alta en el Rust Belt (Cinturón Oxidado), el antiguo corredor industrial que abarca los estados de Ohio, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, los cuales ayudan a elegir presidentes. En noviembre, Biden venció a Donald Trump al ganar tres de cuatro (Michigan, Wisconsin y Pensilvania), mientras que Trump solo ganó en Ohio.

Eso significa que Biden tiene una deuda con los votantes de esa región. Esta semana, comenzó a pagarla. En lo que probablemente sea la primera adaptación para los fabricantes y obreros estadounidenses por parte de la nueva administración, Biden firmó una orden ejecutiva para presionar al Gobierno federal para que compre bienes producidos en los Estados Unidos. La orden aumenta la cantidad de contenido estadounidense que un producto debe tener para ser considerado “Hecho en Estados Unidos” según los requisitos del Gobierno para “comprar productos estadounidenses”. También crea un sitio web donde los dueños de negocios de Estados Unidos pueden rastrear qué contratos se otorgan a proveedores extranjeros. La orden incluye un nuevo puesto en la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, y quien lo ocupe asumirá el liderazgo en la implementación de la política de Biden.

“Vamos a asegurarnos de que compren productos estadounidenses y estén hechos en Estados Unidos”, dijo Biden al firmar la orden ejecutiva.

Franklin D. Roosevelt ofreció el New Deal. John F. Kennedy fletó la New Border. Por el contrario, lo que se le ocurrió a Biden para cuidar de la gente del Rust Belt que lo cuidaron no es realmente nuevo.

En abril de 2017, el entonces presidente Trump también inició su nueva administración —detente si esto te suena familiar— firmando una orden ejecutiva que ordenaba a las agencias federales a “comprar a estadounidenses y contratar a estadounidenses” y actuar de manera que “promocionen y utilicen agresivamente los productos estadounidenses fabricados y para garantizar que se contrate mano de obra estadounidense para hacer el trabajo “.

La ceremonia se llevó a cabo frente a una reunión de empleados en la sede del fabricante de herramientas Snap-On, con sede en Wisconsin, donde Trump se presentó como un ángel de la guarda para las empresas estadounidenses y los trabajadores estadounidenses.

“La orden de compra y contratación de estadounidenses que estoy a punto de firmar protegerá a los trabajadores y estudiantes como usted”, dijo. “Es Estados Unidos primero, es mejor que lo crea. Es hora. Es hora, ¿verdad?”

Trump elogió el “coraje” y la “artesanía” estadounidenses, pero se perdió la ironía. Si la manufactura estadounidense realmente estuviera a la altura de esa facturación, no necesitaría protección. Podría competir en el mercado global y ganar.

En ese momento, escribí una columna en la que criticaba la orden ejecutiva de Trump como “acción afirmativa para la clase trabajadora blanca en el medio oeste industrial”.

El hecho de que Biden se haya transformado ahora en Trump es una buena historia. Espero que no se le escape a mis colegas en los medios, muchos de los cuales pueden tener problemas para caminar debido a (para tomar prestada una línea que el ex presentador de MSNBC, Chris Matthews, usó sobre su admiración por Barack Obama) la emoción colectiva que recorre sus piernas ante la idea de un demócrata en la Casa Blanca.

Por supuesto, la promesa de recuperar la fabricación y reabrir las fábricas que han estado abandonadas durante 30 años es puro aceite de serpiente, y vergüenza para los charlatanes que lo venden. Si bien estos estafadores se pueden encontrar en todo el espectro político, tienen un hogar ideológico en el Partido Demócrata. Ahí es donde a los trabajadores organizados, que representan a muchos ex trabajadores de fábricas que piensan que son demasiado viejos para aprender nuevos trucos, les gusta mostrar su dinero y comprar políticos.

Trump, quien fue un liberal de Manhattan la mayor parte de su vida, robó el proteccionismo a los demócratas y lo rebautizó como “Estados Unidos primero”.

Ahora Biden está recuperando el proteccionismo y lo está reempaquetando una vez más como una política demócrata. No porque sea una buena idea. No la es. Es barato complacer a los blancos de clase trabajadora en una parte del país que es políticamente valiosa. Esta tontería de “Estados Unidos primero”, no importa quién la impulse, elimina la competencia, genera complacencia y mata la innovación.

Los defensores de Biden descartarán esta historia como si no fuera gran cosa. Pero si eso es cierto, entonces la idea de que un presidente use una orden ejecutiva para impulsar productos que están “hechos en Estados Unidos” nunca fue un gran problema, incluso cuando el presidente en cuestión se llamaba Trump. ¿Fui demasiado duro con el pobre? Yo creo que no.

Bienvenido a “America First, The Sequel” (Primero Estados Unidos, La Secuela). Esta versión nos la trajo la Casa Blanca de Biden, que es, tómelo de los medios amigables con Biden, totalmente diferente de la Casa Blanca de Trump. Excepto cuando es lo mismo.