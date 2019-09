Trump pulsa el botón de pánico

Nueva York— Donald Trump recordó el aniversario del 11 de septiembre repitiendo varias mentiras acerca de sus propias acciones ese día. Pero esa no fue su única preocupación. También pasó parte del día escribiendo una serie de tuits para insultar a los funcionarios de la Reserva Federal llamándolos “estúpidos” y exigirles que implementen medidas de emergencia de inmediato para estimular la economía; dichas medidas normalmente solo se aplican ante una crisis severa.

La diatriba de Trump fue reveladora en dos sentidos. En primer lugar, ahora está claro que está en pánico total debido a que sus políticas económicas no lograron los resultados prometidos. En segundo lugar, no tiene idea de por qué sus políticas no están funcionando ni de cualquier otra cosa relacionada con la política económica.

Antes de adentrarme en la economía, vamos a hablar de uno de los indicadores del despiste de Trump: sus comentarios sobre la deuda federal.

Además de exigirle a la Reserva Federal que redujera las tasas de interés por debajo de cero, Trump declaró que “luego deberíamos comenzar a refinanciar nuestra deuda”, porque “Estados Unidos siempre debería estar pagando la tasa más baja”. Los observadores se quedaron rascándose la cabeza, preguntándose de qué estaba hablando.

No obstante, en realidad es bastante obvio. Trump piensa que la deuda federal es como un préstamo empresarial, que se puede pagar de manera anticipada para aprovechar las tasas de interés más bajas. Evidentemente, desconoce que la deuda federal en realidad se compone de bonos, que no se pueden pagar de manera anticipada (que es una de las razones por las cuales las tasas de interés sobre la deuda federal siempre son más bajas que, por ejemplo, las tasas hipotecarias). Es decir, el presidente estadounidense se imagina que las finanzas públicas se pueden administrar como si Estados Unidos fuera un casino o un campo de golf, y nunca se le ocurrió preguntarle a alguien del Departamento del Tesoro si es así como funciona.

Pero volvamos a la economía. ¿Por qué Trump es presa del pánico?

Después de todo, aunque la economía se está desacelerando, no estamos en una recesión, y no hay certeza alguna de que se avecine una. No hay nada en los datos que justifique un estímulo monetario radical, mismo que, por cierto, los republicanos, entre ellos Trump, condenaron durante los años de Obama, cuando la economía realmente lo necesitaba.

Además, a pesar de que Trump afirme que la Reserva Federal de alguna forma ha cometido una insensatez, de hecho, la política monetaria ha sido más flexible de lo que el mismo equipo económico de Trump anticipaba cuando hizo sus previsiones optimistas.

En el verano de 2018 las proyecciones económicas de la Casa Blanca pronosticaron que este año las tasas de interés a tres meses serían en promedio del 2.7 por ciento, mientras que las tasas a diez años serían de un 3.2 por ciento. Al momento de escribir este artículo, las tasas de interés eran de un 1.9 y un 1.7 por ciento, respectivamente.

No obstante, si bien no hay ninguna situación de emergencia económica, Trump aparentemente siente que enfrenta una emergencia política. Esperaba que una economía floreciente fuera su principal victoria el año próximo. Si, como parece probable, el rendimiento económico es mediocre en el mejor de los casos, el presidente está en serios problemas.

Recuerden, las dos principales políticas económicas de Trump fueron su recorte fiscal de 2017 y la guerra comercial con China que escaló rápidamente. Se suponía que la primera debía dar lugar a más de una década de rápido crecimiento económico, en tanto que la segunda iba a reactivar la industria manufacturera estadounidense.

Sin embargo, lo que realmente sucedió fue que el recorte fiscal a lo sumo logró un par de trimestres de mayor crecimiento. Siendo más específicos, las enormes exenciones fiscales para las empresas no consiguieron el aumento en los salarios ni la inversión empresarial que prometieron; en lugar de ello, las empresas han usado el dinero caído del cielo para recuperar sus acciones y pagar mayores dividendos.

Al mismo tiempo, la guerra comercial ha resultado ser un importante lastre para la economía, más grande de lo que mucha gente, incluido yo, esperaba. Hasta el otoño pasado, la expectativa general era que Trump se ocuparía de China como lo hizo con México: haría unos cuantos cambios cosméticos principalmente a los acuerdos existentes, se declararía vencedor y pasaría a otra cosa. No obstante, una vez que quedó claro que el enfrentamiento realmente iba en serio, la confianza de las empresas empezó a disminuir, junto con la inversión.

Y los electores lo han notado: Los índices de aprobación de Trump en lo referente a la economía, aunque todavía son más elevados que su índice de aprobación general, han comenzado a disminuir. De ahí las exigencias nerviosas de que la Reserva Federal active todos los frenos.

Pero, aunque Trump se da cuenta de que está en problemas, no hay ningún indicio de que entienda por qué. No es el tipo de persona que admita, aunque solo sea para sí mismo, haber cometido errores; su instinto siempre hace que le eche la culpa a alguien más mientras redobla sus políticas fallidas.

Incluso acciones que parecen un ligero ablandamiento en las políticas, como el anuncio de Trump del retraso de dos semanas en la aplicación de algunos aranceles a China, delatan una profunda incomprensión del problema, que tiene tanto que ver con sus caprichos como con los aranceles mismos. Los cambios en las políticas, aun cuando sean para retrasar los aranceles, solo aumentan la incertidumbre debido a que no se sabe si acabará haciendo o no lo que dice, lo cual ocasiona que las empresas pospongan la inversión.

Entonces, ¿qué sigue? Trump podría revertir el rumbo y hacer lo que la mayoría de la gente esperaba que hiciera hace un año, que es llegar a un acuerdo con China en el que más o menos se restaure el statu quo. Sin embargo, eso sería una admisión de facto de la derrota, y a estas alturas no está claro por qué los chinos confiarían en que Trump cumpliría un trato después de las elecciones. El hecho es que, tratándose de la política económica, Trump se ha quedado atrapado en un mal lugar.