Trump podría aprender una lección de John McCain

Washington— En uno de los primeros viajes al extranjero que realicé con John McCain, él me pasó su peine y me pidió que lo peinara. No podía levantar sus brazos sobre sus hombros para peinarse, una de las consecuencias en su vida —y no la única— del abuso que sufrió durante más de cinco años que estuvo en una prisión vietnamita.

Años después, viajé con McCain a Hanói y visitamos dicha prisión, la cual es ahora un museo. Un grupo de estudiantes vietnamitas de preparatoria entraron al lugar y cuando lo reconocieron comenzaron a vitorear su nombre, aplaudiendo y pidiendo que les diera su autógrafo y que se tomara unas fotos con ellos. McCain se había convertido en un héroe que normalizó las relaciones de Estados Unidos con Vietnam, el país que llegó a tratarlo de manera tan inhumana.

De alguna forma él logró encontrar en su alma la manera de olvidar el pasado y guiar hacia adelante las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam, debido a que esos eran los mejores intereses de Estados Unidos. McCain era una persona apasionada, y tenía un duro carácter, pero era muy raro que se enojara con alguien. Le agradaba la gente en general, pero también creo que él llegó a la conclusión de que no valía la pena seguir enojado, particularmente con aquellos con los uno necesitaba trabajar para hacer las cosas. Siempre miraba hacia el futuro, nunca hacia el pasado.

Ese es un poderoso ejemplo para todos nosotros, incluyendo al presidente Donald Trump, quien continúa atacando a McCain siete meses después de su muerte.

La vida de McCain en la tierra llegó a su fin. Su legado como un gran patriota estadounidense, héroe y servidor público ejemplar es incuestionable. La persona que más sufre de los extraños y póstumos ataques del presidente es el presidente en sí, quien debería respetuosamente dejar a McCain descansar en paz y darle a su familia la tranquilidad que se merecen durante estos tiempos difíciles tras su muerte.

Las dos importantes quejas que Trump parece tener contra McCain son infundadas. Si él estuviera vivo hoy, probablemente no le respondería al presidente. Pero yo, quien fui su amigo en vida, siento una responsabilidad de hacerlo.

Primeramente, cuando McCain entregó en el 2016 un controversial expediente al FBI, el cual tenía que ver con Trump, fue exactamente lo que él debía hacer, lo que yo hubiera hecho y lo que cada senador al que serví hizo bajo circunstancias similares. Acusaciones muy serias se hicieron en ese archivo, por lo que McCain lo entregó al FBI para que se investigara al respecto. Darle el archivo a cualquier otra persona o desecharlo habría sido una negligencia de sus deberes y una acción impropia contra nuestro país, el cual se rige por un Estado de Derecho.

Segundo, yo sé que el presidente y muchos republicanos les molestó que McCain al regresar a Washington en julio del 2017, después de su primera operación para que le quitaran un tumor del cerebro, sorprendiera a todos al votar en contra de la anulación del Obamacare. Pero yo les puedo decir, debido a que yo hablé con él al respecto, que él no votó de esa manera solo para fastidiar a Trump, o al líder mayoritario del Senado, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, ni a nadie más. Las personas que escucharon su discurso en el pleno del Senado ese día o que lo han leído desde entonces saben que McCain no emitió ese voto en contra de la anulación del Obamacare sino contra el partidismo que había tomado el control del senado y que lo había convertido en un lugar ineficaz, paralizado y dividido.

Después de que se le diagnosticara cáncer en el cerebro, McCain entendió que quizás no tendría suficiente tiempo para vivir, y ese voto quizás fue uno de los últimos y mejores momentos que tendría para hacer valer las opiniones que necesitaba hacer valer. Fue así que las hizo —y lo hizo de manera brillante. Tal como lo dijo en su discurso en el Senado: “Nuestras deliberaciones… son más partidistas, más tribales que en cualquier otra época que yo pueda recordar… Les hemos dado vueltas a muchos importantes asuntos debido a que seguimos intentando de encontrar la manera de ganar sin la ayuda del otro bando”.

Luego continuó: “La administración de Obama y los demócratas en el Congreso no debieron abrirse camino por la fuerza en el Congreso sin el apoyo de la oposición en un cambio social y económico tan masivo como lo fue Obamacare. Y nosotros no debemos hacer lo mismo con los nuestros… ¿Qué tenemos por perder al intentar trabajar juntos para encontrar dichas soluciones? No hemos hecho lo suficiente estando separados… Los momentos en los que yo estuve involucrado, incluso de la manera más modesta al trabajar en una respuesta bipartidista a un problema nacional o amenaza son los momentos que más me enorgullecen de mi carrera, y por mucho los más satisfactorios”.

Esa es la lección que Trump y cada miembro del Congreso deben aprender de las acciones y palabras de McCain en el Senado de Estados Unidos en ese día de julio del 2017. Trump, debido a que es presidente, tiene la más grande capacidad para mover a nuestro Gobierno en la dirección por la que McCain abogó ese día y la que la mayoría de los estadounidenses desean.

Espero que Trump siga el consejo de McCain y le dé a los demócratas en el Congreso una oportunidad para trabajar con él con el fin de resolver nuestros problemas y amenazas nacionales más apremiantes. Y también espero que los demócratas le respondan a Trump con buena fe y con el interés nacional como su guía, lo cual es consistente con lo que McCain representaba.