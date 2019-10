Trump no conoce fronteras ni límites

Nueva York– Fui designado para realizar la cobertura de Capitol Hill, en Washington, durante el proceso de impugnación presidencial de Bill Clinton, que fue la última vez que el país estuvo en estos menesteres. Se puso feo y los demócratas y los republicanos se dijeron de todo.

No obstante, Clinton nunca acusó públicamente a sus detractores de traición ni jugueteó con la idea de que uno de ellos fuese arrestado con ese fundamento, como acaba de hacerlo Donald Trump con Adam Schiff.

Clinton y sus defensores invocaron al fantasma de la “vasta conspiración de la derecha”, la infame frase de Hillary Clinton, afirmando con ello que él estaba siendo perseguido por sus políticas, no castigado por sus fechorías.

Sin embargo, no insistieron, como Trump y sus defensores hacen de manera rutinaria, en que una parte vital del gobierno federal era un maligno intento de socavar nuestros procesos democráticos, que es como Trump describe a la comunidad de inteligencia, para llevar agua a su molino. La estrategia central en tiempos de Clinton no fue hacer estallar una crisis de confianza en las instituciones gubernamentales. Sus defensores no daban el aviso funesto de que, si el presidente caía, se llevaría a todos con él, como, en esencia, está haciendo Trump.

Los Clinton poseían y proyectaban una arrogancia moral que, de manera risible, carecía de sentido en esas circunstancias. Además, ellos y otros demócratas importantes ignoraron la supuesta preocupación del partido por el empoderamiento de las mujeres al atacar salvajemente a Mónica Lewinsky, Paula Jones y otras mujeres que hicieron denuncias sobre las actividades sexuales extramaritales del presidente, incluyendo acusaciones graves de violencia sexual.

No obstante, no equipararon la posible caída del presidente con la caída de la República. No invocaron el apocalipsis absoluto. Bill Clinton no profetizó que su impugnación conduciría a una especie de “guerra civil” de la cual el país “nunca sanaría”, como hizo Trump cuando tuiteó los comentarios que hizo un pastor evangélico en Fox News en ese sentido.

La semana pasada escribí que la posibilidad de que se sometiera a Trump a un juicio político me aterraba y una de las principales razones que mencioné fue lo que estamos viendo ahora: su respuesta histriónica, desprovista de cualquier sentido de honor, preocupación cívica o verdadero patriotismo.

No es como muchos de sus predecesores en la Casa Blanca, que tenían ciertos límites, al menos algo de escrúpulos y la capacidad de sentir vergüenza. Su autocompasión no era tan insondablemente profunda, ni sus delirios de mártir tan insensatamente grandes. “No ha habido ningún presidente en la historia de nuestro país que haya sido tratado tan mal como yo”, tuiteó la semana pasada y, desde entonces, el lamento de los violines solo se ha vuelto más fuerte y emotivo.

Aunque entre sus antecesores hubo algunos narcisistas, ¿ha habido un solo nihilista como Trump? Lo dudo, así que Ios niveles actuales nunca antes se habían explorado, porque al timón del barco del Estado hay una suerte de orate.

Los contraataques de este orate han consistido en poner en duda los motivos de sus críticos, obstruir a los investigadores y quejarse de que los medios no deberían molestar a nadie, si es que nos comportamos como adultos. Cuando su impugnación se volvió evidente, Richard Nixon echó pestes y humo. Clinton convocó a una sala de guerra en un esfuerzo por aventajar a sus adversarios. Esa es la naturaleza de la política. Es el derecho del acusado.

Pero en la misma semana en la que se anunció una investigación formal de juicio político, Trump ya ha ido mucho más lejos que eso y se ha comportado de maneras que rompen con los precedentes, son una ofensa a la decencia y nos producen escalofríos. Seríamos tontos si no nos preparamos para más y peores cosas.

A manera de un ejemplo grotesco, Trump ha sugerido, en varias ocasiones, que los funcionarios gubernamentales que denunciaron su irregular conversación con el presidente ucraniano son espías que merecen ser ejecutados. Si otro presidente lo hubiera hecho, muchos estadounidenses solo habrían hablado de eso durante todo un mes.

No obstante, en el caso de Trump, un horror como ese ni siquiera causó asombro, y compitió por la atención pública con tantos otros motivos de indignación que perdió importancia, como sucede con muchos aspectos de su comportamiento inadmisible. Cuando produces desgracias por minuto, y nadie espera nada mejor, el horror que produces te vuelve inmune.

Trump ha llevado su denigración de los medios a nuevas profundidades, satisfecho en este frente, como en otros, de infundir en los estadounidenses un cinismo tóxico siempre y cuando le beneficie. Él y sus sirvientes han diseminado una distorsión tras otra, una mentira tras otra mentira, como la afirmación de que los funcionarios del Estado profundo alteraron los criterios para actuar como informante, de tal modo que alguien pudiera hacerle caer en una trampa.

Ellos les han dado a los estadounidenses la orden de no creer en lo que ven sus propios ojos y lo que les dice su propia inteligencia. Con ello quieren poner la verdad en juego, sin importar las consecuencias.

Lindsey Graham, el adulador del siglo, dijo que la denuncia del informante era una trampa, como si no se sustentara en los fundamentos sólidos de una transcripción reconstruida “divulgada por la Casa Blanca” que demuestra que Trump le pidió a un gobernante extranjero que hiciera su trabajo político sucio.

Trump sigue diciendo que fue una llamada “perfecta”, lo que equivale a ver champaña Dom Pérignon en lo que es un charco de aguas negras. Por otro lado, su presidencia siempre ha dependido de este tipo de ilusiones ópticas.

No obstante, hay esperanza: sin importar lo corrosivo de sus diatribas, eso puede ser lo que acabe con él. Está determinado a llevar su complejo de persecución demasiado lejos.

La impugnación ya cuenta con una oleada de apoyo, según las nuevas encuestas publicadas por CNN y la Universidad Monmouth, y apuesto a que esa tendencia continuará a medida que afloren las revelaciones de sus delitos y él exagere de manera incontrolable.

Tal vez eso no sea suficiente para que los senadores republicanos lo condenen y lo destituyan del cargo, en caso de que la Cámara de Representantes continúe con la impugnación y se lleve a cabo el juicio en el Senado. Sin embargo, la situación afectará los resultados de noviembre de 2020.

Trump se encuentra en un embrollo porque su defensa incendiaria contra la impugnación lo único que logra es afirmar que debe impugnársele, que a un gobernante sin límites ni fronteras no debe permitírsele enfurecerse sin ponerle un alto.

La investigación de la impugnación está desenmascarando a Trump. Y sin importar cuán aterrador sea eso para nosotros, es posible que llegue a ser más aterrador para él.