Trump e hispanos, el amor no tiene nada que ver

San Diego— Me siento mejor. Como periodista mexicoamericano que ha escrito sobre el debate de la inmigración desde la zona cero –es decir el Suroeste del país– durante tres décadas, y que observó de cerca cómo Donald Trump convirtió esa conversación en un incendio en un basurero, me sentí tan aliviado de contar con periodistas anglosajones en Nueva York y Washington para que me explicaran que Trump realmente no odia a los inmigrantes hispanos.

Eso me deja más tiempo para disfrutar mis tacos.

En su libro, “Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration” (Guerras fronterizas: dentro del ataque de Trump contra la inmigración), los reporteros del New York Times Julie Hirschfeld Davis y Michael D. Shear sugieren que la represión del presidente Trump en la frontera entre Estados Unidos y México –desde construir barreras para separar a las familias hasta encerrar a niños– es motivado más por el ego que por el odio a los extranjeros de piel morena.

El libro deja la impresión de que, si bien es obvio que Trump no da la bienvenida a inmigrantes de África o Haití: su determinación de mantener la línea contra los mexicanos y los centroamericanos que cruzan la frontera es “amoral en lugar de estar motivada por el odio”. El colaborador de Forbes, Stuart Anderson, está de acuerdo con la evaluación de los autores, y señala que Trump está preocupado principalmente por “los altos números en la frontera que lo hacen quedar mal”.

Ahórrenme de la ignorancia de las élites. Así es como hacen negocios los blancos en la Costa Este. Solo ven en blanco y negro. Aceptan fácilmente que Trump es racista hacia los inmigrantes afrodescendientes. Pero si sugieres que ese racismo se extiende a los inmigrantes de piel morena, inmediatamente los pierdes.

Trump tenía razón. Sus rabietas hacia la inmigración lo hacen quedar mal. Porque está claro que, para él, esto es una cruzada.

Es obvio que Trump ha asumido, como su causa personal, la necesidad de librar al país de los hispanos y revertir la caída cultural de los estadounidenses anglosajones. Esto no debería ser un secreto para quienes prestan atención.

Es sabido que los medios de comunicación nacionales no prestan mucha atención a los hispanos: al menos que te llames J. Lo. Ni siquiera cuando uno de ellos se postula para presidente y solo le dan ocho minutos de tiempo para hablar en un debate que duró más de dos horas.

¿Cómo ha maltratado Trump a los hispanos desde que declaró que se postulaba para presidente en junio del 2015? Puedo pensar en al menos 15 ocasiones en las que el presidente ha arremetido contra su piñata favorita.

1. Como candidato presidencial, Trump declaró que México “no está enviando lo mejor de sí”, sino que se está librando de aquellos que están “trayendo drogas... y propagando la delincuencia”.

2. Trump elogió el horrible programa de deportación de 1953, Operación Wetback, que eliminó a muchos hispanos nacidos en Estados Unidos, y abogó por la creación de una “fuerza de deportación” para replicar las acciones de dicho operativo.

3. Trump criticó a la esposa mexicana de Jeb Bush, Columba, al tuitear que "a #JebBush le deben gustar los ilegales mexicanos por su esposa”.

4. Trump cuestionó si el juez federal Gonzalo Curiel –un ciudadano estadounidense por nacimiento–, podría ser justo en un caso en su contra, ya que “es mexicano”.

5. Después de afirmar que sus represivas medidas migratorias no estaban dirigidas a ningún país en particular, prometió, durante un debate presidencial, deportar a los “bad hombres”.

6. Trump se ha referido en repetidas ocasiones a la inmigración ilegal proveniente desde México como una “invasión”, la misma palabra utilizada por el tirador en la masacre de El Paso, donde murieron 22 personas.

7. Trump avivó el estereotipo de que los hispanos son delincuentes al representar a la pandilla salvadoreña, MS-13, como un “coco” al estilo de Willie Horton.

8. Como presidente, Trump indultó a Joe Arpaio después de que el ex Sherifff del Condado de Maricopa fuera declarado culpable de perseguir a los hispanos y señalarlos en términos raciales y por desafiar las órdenes judiciales.

9. Trump puso en la mira a la inmigración legal al apoyar una legislación que la habría reducido a la mitad con un sistema basado en la capacitación.

10. Trump anuló el programa de Acción Diferida para Inmigrantes Arribados Durante su Infancia (DACA) y, por lo tanto, dejó a más de 600 mil jóvenes indocumentados sujetos a la deportación.

11. Trump puso en la mira a los “bebés ancla” desafiando la Enmienda 14 a la Constitución, la cual deja muy en claro que los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses.

12. Trump entregó el control de la política de inmigración al villano Stephen Miller, quien parece nunca haber conocido a un hispano que le agradara.

13. Trump separó a miles de familias de refugiados centroamericanos y puso a decenas de niños en jaulas, con suministros insuficientes de alimentos y agua.

14. Trump está construyendo un “gran muro” a pesar de que la militarización de la frontera ha resultado en muchas muertes de migrantes.

15. Durante una visita a Nuevo México, Trump señaló a algunos de sus partidarios hispanos y gritó groseramente: “¡Amamos a nuestros hispanos!”

Lo siento, señor presidente. Pero con las encuestas mostrando que desaprobamos su desempeño laboral por un margen de 2 a 1, la mayoría de los hispanos no lo queremos.