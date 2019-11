Trump contra los profesionales 

Nueva York— Según los defensores republicanos de Donald Trump, el espectáculo de la impugnación que se está desarrollando en Washington, D.C. se resume a diferencias en cuanto a políticas en lugar de a conductas inadecuadas del presidente, con burócratas de carrera encargados de política exterior que inventan excusas para destituir a un presidente cuya visión del mundo desprecian.

Como suele pasar a menudo con las defensas de nuestro mandatario, este argumento no sirve en absoluto para defender el comportamiento de Trump, si bien nos dice algo importante sobre el momento político más amplio que se vive en Occidente.

No sirve porque en el caso específico que se está analizando, es evidente que Trump no estaba impulsando ninguna agenda política más allá de sus intereses personales. Cada intento por decir que al presidente le preocupaba la corrupción en la inestable república ucraniana se hunde debido a la evidencia cada vez mayor de que solo le preocupaba un asunto, el cual resulta que estaba relacionado con un rival político, y de que ignoró las reglas estadounidenses para la formulación de políticas únicamente con ese asunto específico en mente. Su política solo difirió de la política de la burocracia en que su ejecución estaba supeditada a la obtención de un favor, una petición con una motivación política.

No obstante, los defensores del presidente están en lo correcto en esto: si escucharon el testimonio de los testigos la semana pasada, es posible que hayan percibido detrás de la crítica de las acciones específicas de Trump una cosmovisión política más amplia, de la que no se habla, sino que solo se da por hecho. Todos los que testificaron creen que apuntalar la democracia ucraniana y apoyar la lucha de Kiev contra el irredentismo ruso es una meta fundamental de la política exterior estadounidense. Todos creen que el comportamiento de Trump estuvo mal no solo porque condicionó la ayuda estadounidense con fines partidistas, sino además porque socavó un objetivo vital de políticas que cualquier estadounidense patriota debe respaldar.

Por ello, es probable que el escándalo ucraniano se recuerde como un momento del teatro del absurdo en el marco de un debate más serio y a más largo plazo, porque no es Trump el único que no comparte la visión de los profesionales sobre cuáles son los intereses vitales de Estados Unidos, sino tampoco muchas otras personas, electores y políticos, tanto demócratas como republicanos.

Además, no es solo en Estados Unidos donde hay una brecha entre lo que la clase dirigente encargada de la política exterior cree y lo que el ánimo público apoya. Y no son solo los populistas y los agitadores los que están dispuestos a poner en duda la visión política que considera una meta inevitable y necesaria la constante ampliación de los compromisos estadounidenses y la pertenencia a la OTAN o la Unión Europea.

Un destacado escéptico es el antecesor de Trump, Barack Obama, quien se resistió a los intentos de inmiscuir a Estados Unidos en la defensa militar de Ucrania y pasó su presidencia librando una guerra interna en contra de lo que uno de sus asistentes, anticipando las quejas del Estado profundo de Trump, describió como la “mancha” de la política exterior de D.C.

Obama libró una especie de guerra burocrática más civilizada que la de Trump, con menos tuits grotescos y delitos impugnables. No obstante, se trató de un conflicto por una cuestión similar: ¿hasta qué punto debe priorizar la política exterior de Occidente el fomento de la democracia al este y sureste del núcleo europeo, en lugar de optar por otra gran estrategia que se desentienda de esas regiones en aras de dedicarse a otros fines?

Otro escéptico es el hombre que a menudo se describe como una especie de caballero de brillante armadura anti-Trump perteneciente a la clase dominante liberal: el presidente francés, Emmanuel Macron, quien recientemente se ha manifestado a favor de poner un límite a la expansión de la Unión Europea y a una relación más amigable con Rusia, mientras ha expresado escepticismo ante la viabilidad del artículo cinco de la OTAN, que establece que un ataque contra un Estado miembro es un ataque contra todos.

Estas opiniones le han valido críticas a Macron por parte de las mismas figuras de la clase dominante que pusieron tanta esperanza en su ascenso. Sin embargo, en realidad deberían motivar el reconocimiento de que las dudas sobre la arquitectura de seguridad de Occidente no son una opinión exclusiva de troles rusos y aislacionistas. Reflejan una profunda y razonable incertidumbre pública sobre el piloto automático puesto en marcha por la clase dominante al finalizar la Guerra Fría, la extensión de los compromisos estadounidenses y europeos más allá de lo que están dispuestas a soportar la prudencia y la opinión pública.

Ciertamente, la alternativa a ese piloto automático no es nada clara. Para Obama, era un borrón y cuenta nueva con Rusia que falló y un giro hacia Asia que fue constantemente saboteado por los problemas en el Medio Oriente. Para Trump, es la contención de China e Irán por parte de una suerte de liga de caudillos amigos de Estados Unidos, con el autoenriquecimiento como un beneficio adicional. Para Macron, podría ser una Europa que se centre más en la integración interna como preparación para el desafío de las olas migratorias que se avecinan.

No obstante, la incertidumbre en torno a las alternativas no evitará que surjan, tanto en la derecha como en la izquierda, incluso si la clase dominante acaba ganando la guerra contra Donald Trump. Y si la corrupción manifiesta y las fanfarronerías de Trump han fortalecido a esa clase dominante en ciertos sentidos (al convencer a los liberales, por ejemplo, de subsumir su escepticismo sobre el estado de la seguridad nacional en la recién descubierta rusofobia), la resiliencia política del presidente también es un indicador de los límites de la influencia de dicha élite.

Es poco probable que los republicanos del Senado que probablemente votarán a favor de absolver a Trump defiendan a cabalidad los detalles de su conducta. Pero la crítica de las prioridades estadounidenses que a los profesionales les gustaría ver enterrada por asociación con la conducta errónea de Trump, esa se levantará de nuevo.