Trump, Biden y el muro

Ninguno de los dos. Ni Joe Biden ni Donald Trump. La mayoría de los estadounidenses quiere un cambio generacional en la Casa Blanca. Eso es lo que dicen las encuestas. El problema es que ni demócratas ni republicanos se atreven a decírselo a Biden y a Trump.

Primero los números.

PUBLICIDAD

El 58 por ciento de los demócratas dice que preferiría nominar a otra persona que no sea Biden, según una reciente encuesta de ABC News y The Washington Post. Estas no son buenas noticias para un mandatario que apenas tiene un 42 por ciento de aprobación a su trabajo en la Casa Blanca.

Los republicanos tampoco quieren a Donald Trump como su candidato presidencial. El 49 por ciento preferiría a otra persona al frente de su partido. Trump es un loser: perdió ampliamente las elecciones presidenciales del 2020 y muchos de los candidatos que él apoyó en las votaciones del 2022 también perdieron.

La parte más interesante de la encuesta de ABC es cuando pone a competir a Trump y a Biden. Trump, supuestamente, le ganaría a Biden: 48 por ciento para Trump frente al 45 por ciento de Biden. Pero esta respuesta cae dentro del margen de error. Además, ocurre a 21 meses de las elecciones de noviembre del 2024 y cualquier cosa podría ocurrir en ese intervalo.

La verdad es que si Biden, a sus 80 años, se quiere lanzar a otra campaña presidencial, ningún miembro de su partido va a retarlo. Aunque sea el primer octogenario en la Casa Blanca. Hace poco la cadena NPR se preguntaba: “¿Qué tan viejo es muy viejo para ser Presidente?”. Pero la lógica de los bidenistas es muy sencilla: si ya le ganó una vez a Trump, lo puede repetir.

Entre los republicanos existe una actitud similar hacia Trump. Aunque más que de respeto, es de miedo. Nadie se atrevería a decirle a Trump, de 76 años, que no busque nuevamente la candidatura del Partido Republicano. La joven gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders –quien fue vocera de Trump–, abordó el delicado tema en su respuesta al reciente discurso del presidente Biden al decir que “llegó el momento de tener un nuevo liderazgo dentro del Partido Republicano”. Sin embargo, no mencionó a Trump por nombre.

En ambos partidos ya hay jóvenes políticos dispuestos a probar ideas nuevas, a trabajar con la oposición y a ser más inclusivos en un país cada vez más diverso. No es posible que en pleno siglo XXI la única alternativa política sea Biden contra Trump y una constante polarización.

Estados Unidos está atorado: lo nuevo ya nació pero no sabe cómo dejar atrás el pasado. Y dependiendo de a quién escojan los estadounidenses, se podrá rectificar la relación con México en materia migratoria.

Pocas veces ocurre pero en el 2024 tanto México como Estados Unidos van a escoger nuevo Presidente. Y esta es una oportunidad única para romper con la injusta política que ha convertido a México en el muro y en la patrulla fronteriza de Estados Unidos.

La culpa es del presidente López Obrador quien, súbitamente, cambió su discurso de ayuda y cooperación con los migrantes centroamericanos y del Caribe. Bajo presión de Trump y cediendo a sus amenazas de nuevos aranceles, AMLO negoció en secreto –según Mike Pompeo, ex secretario de Estado– el programa Quédate en México, violando así el derecho internacional al asilo de miles de inmigrantes. Además, AMLO puso a la Guardia Nacional a bloquear el paso de extranjeros en territorio nacional.

Y ya con el gobierno de Biden, México sigue cediendo. El gobierno de AMLO hace poco aceptó recibir 30 mil inmigrantes al mes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que, originalmente, iban a quedarse en Estados Unidos. El Presidente ha hecho todo lo que Biden y Trump han querido. A cambio, no hay críticas –al menos públicamente– de la violencia en México ni de la particular manera de gobernar de López Obrador. Dando y dando.

Estados Unidos está en el proceso de escoger a Biden, a Trump o a ninguno de los dos. Pero el próximo presidente de México debe aprovechar la coyuntura electoral en ambos países para escoger su propia y soberana política migratoria. México siempre ha sido un país de migrantes. Ahora le toca cuidar –y no reprimir o detener– a los que necesitan ayuda para llegar al norte.

México no debe ser el muro, ni el centro de detención migratoria de Estados Unidos.