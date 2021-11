Tratando de darle sentido a la insensata tragedia de Astroworld

Washington— Es difícil encontrar un significado claro en el caos mortal que se desarrolló en el festival de música Astroworld en Houston el viernes por la noche. Ocho jóvenes murieron entre la euforia y el pánico, y ahora queremos saber cómo sucedió, y a quién culpar, y cómo evitar que vuelva a suceder.

La parte del “cómo sucedió” se siente especialmente incomprensible, incluso para aquellos de nosotros que pasamos nuestras vidas en grandes multitudes. Las reuniones masivas son intrínsecamente frágiles, pero relativamente estables. Para unirse a una se requiere un paso colectivo hacia el límite del control sin pasar por encima de él.

Y cuando hablamos de un concierto, hay mucho que sentir en ese borde comunitario: sensaciones increíblemente vívidas de felicidad, emoción, sincronicidad y pertenencia. Después de 19 meses de tedio pandémico, tiene mucho sentido que unas 50 mil personas en Texas quieran sentir todos esos sentimientos juntos. Y juntos, su alegre abandono los llevó al límite.

¿Alguna vez han estado cerca? Hace casi una década, asistí a un festival de música de un día en un patio del campus donde la multitud subió al escenario durante una actuación sorpresa de una superestrella. Antes de darme cuenta, me encontré debajo de una pila de cuerpos de media docena de profundidad. Luego, de alguna manera, tan rápido como habíamos caído, todos se levantaron y siguieron disfrutando de la música. ¿Cómo, en esa impredecible ráfaga de alegría y miedo, la mente grupal supo calmarse y ayudarse mutuamente a ponerse de pie? Todavía no lo sé. Pero compararlo con lo que sucedió en Astroworld parece barato. Tengo algunos moretones y un recuerdo aterrador. No sé lo que significa tener mi vida fuera de mi cuerpo.

Otra pregunta oscura: ¿Quién es responsable de lo que sucedió el viernes por la noche? Tal vez sea mejor comenzar con quién no lo es. Antes de culpar a la audiencia del festival por ser joven, recuerden las muertes que ocurrieron en Altamont en 1969, luego recuerden la destrucción que tuvo lugar en Woodstock '99. Antes de culpar a la música del festival por ser rap, recuerden cómo 11 jóvenes murieron en un disturbio fuera de un concierto de The Who en Cincinnati en 1979, luego recuerden cómo nueve personas murieron entre la multitud durante una actuación de Pearl Jam en Dinamarca en 2000. Y antes de culpar a los artistas del festival por ser demasiado emotivos, recuerden cómo los promotores de conciertos históricamente han mostrado una tendencia a desviar las responsabilidades de la seguridad del público hacia los músicos en el escenario, como en un documental reciente sobre Woodstock '99, en el que los promotores del evento sugieren que la actuación de Limp Bizkit fue el responsable de enviar su desafortunado festival al caos.

Quizás eso haga que nuestras preguntas sobre la prevención sean menos ambiguas. Todos los ojos deberían ahora dirigirse a Live Nation, el gigante multinacional de promoción de conciertos detrás de Astroworld, así como a más de 40 mil espectáculos y más de 100 festivales en todo el mundo cada año. Live Nation claramente tiene los recursos para mejorar la infraestructura de sus festivales de música, y debe hacerlo.

Y aunque no puedo dar cuenta personalmente de la seguridad, los paramédicos, los servicios para huéspedes o el diseño general de Astroworld, he asistido a decenas de festivales de música a lo largo de los años: diferentes estilos de música, diferentes ciudades, diferentes multitudes de diferentes edades y diferentes tamaños. Esto es lo que muchos de ellos tienen en común: no hacen que los asistentes se sientan particularmente cuidados. Las áreas de espera pueden sentirse como sujetar bolígrafos. Las botellas de agua pueden costar más de 5 dólares. Las instalaciones de los baños pueden variar de asquerosas a sucias. Y, sin embargo, se espera que las personas se respeten unas a otras en un espacio que no los respeta.

Aquí está la cosa: la mayoría de las veces, lo hacen. Quizás también lo hicieron el viernes por la noche. Es algo imposible de saber con certeza, y algo imposible que los seres queridos de los que murieron comiencen a comprender. Pero puede que no sea algo imposible de prevenir en el futuro, y obviamente se lo debemos a todos los que se preocupan por la música.