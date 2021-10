Todos en EU deben pensar mucho sobre ser empáticos

San Diego— Hay algo que me molesta.

Después de darle seguimiento al debate sobre inmigración en Estados Unidos durante 30 años, ¿por qué a muchos afroamericanos nunca les ha importado las penurias de los inmigrantes –hasta han apoyado a administraciones demócratas que los han maltratado– hasta que los migrantes que llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México fueron haitianos de ascendencia africana?

Chaz Arnett, profesor de Derecho de la Universidad de Maryland, quien es afroamericano, recientemente le comentó a Axios Today que los migrantes haitianos que actualmente están en Estados Unidos esperando su estatus de refugiados son sometidos a la tecnología de reconocimiento facial. Arnett dijo que no todos los que buscan asilo son monitoreados tan cercanamente.

“La presunción es que esas personas son un peligro para el país, que son pervertidos y que tienen la capacidad de ser criminales”, dijo Arnett. “¿Por qué debemos vigilarlos?”

Sunny Hostin –la copresentadora afrolatina de “The View” de ABC –también criticó el desagradable tratamiento a los inmigrantes haitianos en la frontera.

“La política de Estados Unidos hacia Haiti siempre ha sido corrupta”, afirmó Hostin. “Cuando les dicen “Hagan fila”, nunca ha habido una fila para los haitianos. Yo lo tomo de manera personal porque mi esposo es haitiano. No deberían ser tratados de esa manera, ya fue suficiente”.

Charles Blow, columnista de The New York Times, quien es afroamericano, también tuvo mucho qué decir acerca de los haitianos durante una entrevista reciente que le hizo Tavis Smiley, presentador de radio quien es afroamericano –y es mi amigo de hace tiempo y ex copresentador de radio.

“Nunca los escuchan”, dijo Blow. “Ellos han estado fuera de Haití desde hace mucho tiempo y muchos de ellos no tienen un lugar a dónde regresar. Esas personas merecen ser tratadas justamente”.

Los inmigrantes son tratados como criminales, les dicen que se formen en una fila que no existe y son regresados a su país, un lugar al cual ya no reconocen.

Para lograr descifrar esto, acudí a alguien que piensa profundamente acerca de la raza –mi ex profesor de Derecho, quien es afroamericano.

Randall Kennedy, egresado de la Universidad Princeton y de la Escuela de Derecho de Yale –así como también fue becado en Rhodes– es una brillante persona y uno de los intelectuales más relevantes de Estados Unidos.Su libro más reciente –“Hablen en Voz Alta: sobre la raza, ley, historia y cultura”– es una colección de ensayos durante un cuarto de siglo.

El profesor y yo nos conocemos desde la primavera de 1988, cuando solicité y recibí el permiso de asistir a su clase –“Raza, Racismo y las Leyes Estadounidenses– cuando estudié en Harvard.

Devoré el curso de la Escuela de Derecho, aun cuando algunos de mis cursos universitarios me estaban devorando a mí.

Desde hace tiempo hemos disfrutado de la compañía uno del otro y ambos disfrutamos desafiar a nuestra propia gente –los afroamericanos y latinos.

¿Por qué lo haces? Le pregunté.

“Nosotros enfrentamos dificultades, especialmente las personas que han sido marginadas. Uno tiene que tener buenas ideas y pensar mucho. Se requiere un debate para tener mejores pensamientos. Y necesitamos pensar mejor y tomar en cuenta contra qué no estamos de acuerdo”.

Le pregunté a Kennedy qué deberíamos hacer con el hecho de que los afroamericanos parece que finalmente encontraron un grupo de migrantes que les agradan: los haitianos. Mi propia teoría empieza con una experiencia totalmente injusta de los afroamericanos.

A los nativos americanos les robaron su país, y los méxicoamericanos vivieron en el suroeste del país mientras formaba parte de México.Sin embargo, a diferencia de cualquier otro grupo de estadounidenses, los afroamericanos fueron secuestrados de sus familias, enviados a este país con cadenas y fueron esclavizados.

“El resultado es una falta de empatía”, le dije a Kennedy.“Lo que les sucedió a los afroamericanos en este país fue tan horrible, repulsivo y tan singular y único –hasta que literalmente fueron considerados como una propiedad y declarados por el Congreso como las tres quintas partes de un ser humano– que no nos vemos en la historia de alguien más. Ese trauma nos robó la empatía”.

Mi profesor escuchó cuidadosamente. Luego, me dijo cortésmente –en muchas palabras– que estaba equivocado.

“Creo que tu interpretación es bastante generosa”, dijo.“Porque hay algo más que va a sonar un poco áspero, pero creo que es verdad. Los afroamericanos son como cualquier otra persona. Justo como otros grupos que degeneran en el narcisismo y ven las cosas sólo desde su punto de vista, ¡también lo hacen los afroamericanos!

Es algo contra lo que necesitamos luchar. Pero creo que tu punto acera de la inmigración está muy mal”.

Me pareció que aprendí la lección y lo voy a aceptar.