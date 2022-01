‘The View’ quiere una coanfitriona conservadora. Ahí es donde se complica

San Diego— Se busca: Popular programa de entrevistas dirigido por mujeres, dominado por liberales intolerantes que predican la tolerancia, busca una mujer “conservadora” simbólica dispuesta a ser intimidada, burlada, acosada y criticada a diario por coanfitrionas santurronas y condescendientes. La candidata ideal debe inclinarse hacia la derecha, pero no demasiado. Debería devolver el golpe, pero no demasiado fuerte. La simpatía es imprescindible, siempre que no interfiera con las peleas. Las conservadoras genuinas no necesitan postularse.

Me doy cuenta de que “The View” de ABC no es el lugar para comentarios sociales serios. Nunca creí lo contrario.

Pero es mucho peor de lo que pensaba. Se ha levantado el telón y el espectáculo, donde cinco mujeres se sientan alrededor de una mesa discutiendo sobre política y cultura, se ha revelado como un boceto de comedia en toda regla.

Aquí está la última parte: los productores, que están buscando una coanfitriona “conservadora” permanente para reemplazar a Meghan McCain, quien recientemente renunció, apuntan increíblemente alto. Aparentemente, en ese programa, sólo las coanfitrionas liberales, que incluyen a los comediantes Whoopi Goldberg y Joy Behar, se benefician del fanatismo de las bajas expectativas.

Lo que quieren los productores es lo que un ex miembro del personal del programa llamó un “unicornio”. El ex miembro del personal le dijo a Político: “Quieren a alguien que vaya a pelear, pero no demasiado fuerte, porque no quieren que sea feo y peleador”.

¿Entendiste eso? Los jefes de “The View” aparentemente quieren a alguien de la derecha que pueda lanzar un puñetazo, pero que también los absorba.

Por supuesto. No querrían que una panelista conservadora conecte un sólido derechazo de vez en cuando. Una de las coanfitriones liberales, que probablemente aprobará a quien sea que obtenga el trabajo, podría ponerse nerviosa.

¿Por qué no ser honesto y decir francamente que quiere a alguien que se comporte, cuide sus modales y juegue bien en el ring?

Ese aspecto de la búsqueda de unicornios parece hecho a medida para la gente de la derecha. No puedo imaginar a ningún productor en ningún programa de entrevistas en ningún lugar, ni siquiera en Fox News, teniendo tanto miedo de que un panelista liberal se vuelva “totalmente de izquierda” y provoque una escena desagradable que se convierta en disputas.

Seamos claros. No importa lo que digan los productores, en realidad no están buscando una mujer conservadora. Buscan a una mujer que se ajuste a su idea estrecha y rígida de lo que constituye una conservadora. No quieren a alguien de derecha, sólo quieren a alguien un poco “de derecha”.

La coanfitrión liberal Sunny Hostin, una ex fiscal federal, dijo en noviembre a “The Cut” de la revista New York Magazine que la nueva anfitriona debería tener un punto de vista divergente sobre la mayoría de los temas.

“En este momento, todavía necesitamos una voz realmente conservadora”, dijo.

Sin embargo, Hostin rápidamente agregó un calificador.

“También creo que es realmente importante no tener a alguien en el panel que difunda información errónea, que se adhiera a las grandes mentiras, que sea una anti-vacunas, porque creo que eso es peligroso”, dijo.

En otras palabras: no hay partidarios de Donald Trump ni nadie que piense que las elecciones presidenciales de 2020 fueron robadas. Nadie que sea crítico con el doctor Anthony Fauci, el principal asesor médico del presidente. Nadie que cuestione las afirmaciones ni las tonterías que a veces fluyen del Partido Demócrata.

He visto el programa. Y he hecho comentarios de televisión en CNN, Fox News y MSNBC durante casi 30 años.

No cometer errores. El asiento “conservador” en esa mesa es un lugar peligroso, sin importar quién se siente en él. Quien obtenga el trabajo será molestado desde el principio por sus contrapartes “moralmente superiores”. Puede enfrentarse a los matones, pero es mejor que lo haga con una sonrisa. Sólo los liberales pueden burlarse.

En su mayor parte, es probable que las coanfitrionas mantengan la conversación civilizada. La política no lo es todo, después de todo. Es probable que los productores elijan a alguien que pueda relacionarse con sus colegas de otras formas.

Por ejemplo, seguramente verán con buenos ojos a los prospectos que ya viven en Manhattan, donde se filma el programa. Tal vez alguien que envíe a sus hijos a una escuela privada en el Upper West Side. No espere que contraten a una mujer conservadora de Texas, Kansas o Georgia.

Al mismo tiempo, debido a que la televisión es una bestia extraña, los productores tampoco quieren que la nueva copresentadora sea demasiado amigable con sus colegas. Las encuestas de audiencia muestran que a los espectadores les gusta cuando salen chispas.

En otras palabras, los productores de “The View” están buscando la versión televisiva de Ricitos de Oro, alguien conservadora pero no demasiado conservadora. Alguien perfecta, pero no demasiado a la derecha.

Lo siento amigos. ¿Nadie se los dijo? Eso es un cuento de hadas.