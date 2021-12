Texas debería encaminarnos hacia el futuro, con la inmigración que se quedó en el pasado

San Diego— A pesar de ser nativo de California, creo que Texas –que es el lugar en donde nació mi madre y mi hermana mayor– es mi segundo hogar. De hecho, durante cinco años, el norte de Texas fue el lugar en donde viví. Aún tengo familia y amigos en todo el estado, así que trato de darle seguimiento a lo que sucede allí.

Para un periodista, eso no es difícil. El estado es muy atractivo. Las buenas historias son más comunes que las flores azules características de Texas.

La economía es fuerte, la demografía está cambiando, aunque la política es caótica. Cada año, miles de estadounidenses migran al segundo estado más grande del país, prometiendo convertirlo en algo diferente.

Aunque el estado de la Estrella Solitaria parece estar decaído últimamente. Es como si Texas estuviera estancado en la intersección del “pasado” y “futuro” –sin saber a dónde ir–.

Siempre han habido momentos en que Texas parece alejado de la realidad, el gobernador Greg Abbott está preparado para hacer oficial la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

Les apuesto que pensó que manejar la política de inmigración de Estados Unidos era, de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, un deber del Gobierno Federal. El documento fundacional no entra en juego, ya que los funcionarios republicanos están tratando de atemorizar a los ansiosos votantes anglosajones para lograr su apoyo en la carrera del 2024.

Antes de que usted se dé cuenta, Texas estará imprimiendo su propio dinero y haciendo tratados con la OTAN.

El drama del muro fronterizo de Texas empezó el 16 de junio cuando Abbott anunció que un “adelanto” de 250 millones de dólares sería agregado al fondo de desastres del estado con el propósito preciso de construir un muro.

En esta semana, el Comisionado de Tierras de Texas, George P. Bush, anunció que la Oficina General de Tierras del estado había llegado a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública para empezar la construcción de lo que Abbott está llamando “El muro fronterizo de Texas”.

“Washington sigue ignorando la crisis fronteriza de la administración Biden, dejando a los texanos sin otra opción que solucionar el problema por su cuenta”, dijo Bush en un comunicado. “Trabajando juntos vamos a asegurar nuestra frontera”.

Desde hace tiempo he admirado a la familia Bush, aunque no voy a dejar a un lado la ironía. “P”, como es conocido en la familia, es el nieto mitad mexicano del ex presidente de Estados Unidos que negoció un tratado histórico con México, y es sobrino de otro ex presidente de Estados Unidos que trató infructuosamente de llegar a un acuerdo de inmigración con México.

Los Bush siempre han visto a México como un socio, en lugar de como un problema.

Y ahora que una nueva generación está tomando el escenario, “P” está ayudando a Abbott a darle un revés a la relación entre Estados Unidos y México durante una generación o más, todo eso para poder colocarse él mismo en la competencia para gobernador cuando Abbott siga su camino.

¿Qué es lo que se sabe? El primer gobernador latino de Texas podría ser republicano –aunque unos cuantos latinos estarán orgullosos de considerarlo como uno de los suyos–.

Parece que es cierto lo que dicen: Todo es más grande en Texas, incluyendo las paradojas.

De regreso a la intersección entre el “pasado” y “futuro”, el estado –que recientemente atrajo a Elon Musk y Tesla, abandonando a California– tiene una decisión que tomar: ¿Quiere ser conocido como un líder global en la producción de autos eléctricos o como uno de los estados que está impulsando la xenofobia en Estados Unidos?

En muchas áreas –el desarrollo económico, innovación, comercio, tecnología, biomedicina, etc.– Texas es como un anuncio espectacular para el futuro, está lleno de desarrollos emocionantes.Nuevas personas están arribando con nuevas ideas, las cuales están creando nuevas oportunidades, el optimismo está en todos lados.

Pero cuando se trata de la inmigración, Texas está estancado en la política divisiva del pasado. Los republicanos están erigiendo un puente levadizo, ya que Abbott amenaza con construir su muro fronterizo y juega con la idea de usar a las autoridades del estado para politizar la inmigración ilegal. El pesimismo está a la orden del día.

Les recuerdo que todo eso está pasando debido a la transición de Texas de rojo a morado. ¿Habrá alguna conexión? Les apuesto que sí.

Abbott y los republicanos de Texas están nerviosos. Están siendo “completamente nativistas” para tratar desesperadamente de mantener un pasado que ya no existe. Parece que piensan que si mantienen esa línea y regresan a los anglosajones a sus antiguos puestos de poder y supremacía, los pueden mantener allí durante más tiempo.

El último grupo de texanos que trató de mantener esa línea en contra de la oleada de la historia enfrentaron su destino en 1836 en una misión española en lo que actualmente es San Antonio.

¿Recuerdan el Álamo?