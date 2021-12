Tenemos todos los medios para protegernos del Covid-19. Úsalos

Washington— La nueva variante del Covid-19 es un verdadero motivo de preocupación. Ómicron parece ser altamente contagiosa y lo más probable es que llegue a todo el mundo en los próximos meses. Es muy pronto para saber si será más virulenta que la variante delta o si escapará a la inmunidad de la vacuna. Pero no es muy pronto para decidir qué hacer al respecto. Tenemos las herramientas necesarias para responder, si nos tomamos en serio el uso de mascarillas y la vacunación.

Incluso con las incógnitas, las vacunas funcionan. Pueden protegernos contra la variante delta que está arrasando en todo el mundo. Las dosis de refuerzo crean un alto nivel de inmunidad contra delta y también pueden ayudar a defendernos de ómicron. Las vacunas son un salvavidas para las personas que de otro modo podrían morir. ¿Por qué dudar en vacunarse, negarse a usar una mascarilla o burlarse de los mandatos de ambos en esta etapa de la pandemia? ¿Por qué una cuarta parte de la población de Estados Unidos no tiene al menos una dosis de la vacuna? ¿Cuántos más de los no vacunados serán hospitalizados, intubados y morirán? Cualquier persona en el país que pueda obtener fácilmente una vacuna gratis y se niegue a hacerlo se vuelve vulnerable a una enfermedad mortal que ya ha cobrado más vidas de las que se perdieron en el cumplimiento del deber durante la Guerra Civil.

¿Por qué debería alguien convertirse en una víctima más?

Las vacunas ya han demostrado ser tremendamente efectivas, reduciendo los niveles de infección desde la ola del invierno pasado. Pero delta sigue atormentando a los no vacunados y, con la llegada de las vacaciones, parece estar resurgiendo. En las últimas semanas han llegado informes amenazantes de Minnesota, Michigan, Colorado, Vermont, Nebraska y New Hampshire. Nueva York reportó su mayor número de casos nuevos desde enero: 56 hospitales en el estado tenían una capacidad hospitalaria de 10% o menos. Massachusetts informó su mayor recuento de casos en un sólo día desde la ola repentina del invierno pasado. Nirav Shah, director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Maine, le dijo a Associated Press: “ómicron es una chispa que está en el horizonte. La variante delta es el fuego que está aquí hoy”.

La última estrategia pandémica del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que promete combatir la pandemia con “ciencia y rapidez”, exige más pruebas, un mejor acceso a las vacunas, restricciones de viaje más estrictas y otras medidas. Todas apuntan en la dirección correcta, pero la ambición es modesta. Por ejemplo, Biden propone que las aseguradoras de salud privadas reembolsen a las personas las pruebas caseras, no sólo las que se realicen con un médico o en la farmacia. Eso podría ayudar, pero las pruebas caseras todavía no se fabrican con la rapidez suficiente para que todo el país se sienta cómodo usándolas con regularidad y sin costo alguno.

Las mascarillas y otras técnicas simples de reducción del riesgo volverán a ser vitales este invierno. Sabemos qué hacer para librar esta guerra. Los gobiernos, las empresas, las escuelas y otras instituciones desempeñan un papel importante, pero, en última instancia, depende de las personas considerar el virus por lo que es: potencialmente mortal. Tenemos todo lo necesario para sobrevivir. Aprovéchalo.