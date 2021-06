Temas de Texas que impactan el escenario nacional

Ross Ramsey / The Texas Tribune

Austin— Inmigración. La frontera entre Estados Unidos y México. Construcción del muro fronterizo. Derechos de aborto. Derecho al voto. Leyes electorales. La Segunda Enmienda y los derechos de armas. Teoría crítica de la raza. Atletas transgénero.

¿Suenan como problemas estatales o nacionales? Cuando escuchas esa lista, que es representativa, pero no completa, ¿piensas que proviene de alguien que busca trabajo en Austin o en Washington?

Pueden ser ambos o ninguno. Pero viene del gobernador Greg Abbott, quien apareció hace dos años como un republicano centrista que intentaba obtener una legislación sobre impuestos a la propiedad y financiamiento escolar a través de una legislatura que estuvo marcada por los recientes avances demócratas. El tema mucho más conservador de este año sigue a las elecciones de 2020 en las que los republicanos de Texas se mantuvieron firmes.

Más importante aún, conduce a un año político en el que Abbott buscará la reelección con un presidente demócrata en el cargo, generalmente una buena señal para los candidatos republicanos, y después de que esta legislatura republicana dibuje un conjunto de mapas políticos que fortalezcan su control sobre la mayoría en el Capitolio de Texas.

Agregue los rumores políticos persistentes de que Abbott podría estar considerando una candidatura a la presidencia en 2024, y esa lista de problemas de Texas perseguidos por el gobernador tiene connotaciones nacionales.

Abbott tiene que sobrevivir a la reelección, un trabajo que se volvió considerablemente más simple con el respaldo del ex presidente Donald Trump, quien sigue siendo muy popular entre los republicanos de Texas y cuya bendición es una señal para los conservadores que de otra manera pensarían en Abbott como el candidato del orden establecido.

Ese es un problema para los posibles retadores que esperan atacar al titular por considerarlo insuficientemente conservador. Abbott tiene que defender su flanco derecho, pero entre el apoyo de Trump, su propia popularidad entre los votantes y un saldo de cuenta de campaña que alcanzó los 37.9 millones de dólares a principios de este año, tiene menos motivos para temer a los candidatos de esa parte del Partido Republicano. Allen West, ex presidente del Partido Republicano de Texas; el ex senador estatal Don Huffines de Dallas; y el comisionado de Agricultura, Sid Miller, quien se ha sumado a la carrera por gobernador o ha insinuado que se unirá a ella, no tienen muchos votantes a los que cortejar si los partidarios de Trump se quedan con Abbott.

Por el bien de la conversación, digamos que el gobernador no enfrenta un gran desafío en las primarias el próximo año. Y no se han concretado perspectivas sólidas, aunque el actor Matthew McConaughey y el ex representante federal paseño Beto O'Rourke están al acecho.

Puede que haya competencia por delante, pero no es del ala derecha de su propio partido.

A menos que esté pensando en esa contienda nacional en 2024.

Ese Abbott más moderado de 2019 pareció abrirse a una leve regulación de armas después de los tiroteos masivos en El Paso y Midland-Odessa ese verano.

Hace un año, después de que la policía de Minneapolis asesinara a George Floyd de Houston, Abbott consoló a los sobrevivientes del muerto: “Estoy aquí para decirles hoy que estoy comprometido a trabajar con la familia de George Floyd para asegurar que nunca tengamos nada. como esto ocurre en el estado de Texas”.

Todo eso fue antes de las elecciones de 2020. Y la sesión legislativa de 2021 se basó más en el resultado de las elecciones que en los eventos anteriores. La sesión estuvo marcada por los esfuerzos para defender el financiamiento policial y, con una notable excepción en lo que respecta a las armas, por tomar el lado policial del argumento en cuestiones legislativas. La Ley George Floyd no se aprobó, aunque algunas de sus disposiciones se convirtieron en otra legislación.

El gran logro legislativo de la Legislatura de la Segunda Enmienda no fueron nuevos límites a las ventas de armas de un extraño a extraño, o verificaciones de antecedentes más estrictas de los compradores. Se trataba de la portación sin permiso, una hazaña de la desregulación que permite a la mayoría de los adultos portar pistolas sin permisos ni formación. Ese proyecto de ley, a pesar de la oposición de la mayoría de los grupos encargados de hacer cumplir la ley, fue firmado por el gobernador este mes y entrará en vigencia en septiembre primero.

El eco fresco del gobernador del llamado de Trump de construir un muro entre Estados Unidos y México es una obra tanto estatal como nacional. La inmigración y la seguridad fronteriza han sido el “problema más importante” de los votantes republicanos durante varios años de las encuestas de la Universidad de Texas / Texas Tribune. En la encuesta más reciente, en abril, el 65 por ciento de los votantes republicanos eligieron la inmigración o la seguridad fronteriza como su principal preocupación.

El gobernador ha prometido reactivar las restricciones a la votación que fracasaron en las últimas horas de la sesión legislativa y está convocando a los legisladores a una sesión especial para eso. Mira qué más agrega al programa. Abbott ha mencionado un proyecto de ley de fianza que dificultaría que las personas salgan de la cárcel mientras esperan el juicio, y también una legislación adicional para bloquear la enseñanza de la teoría crítica de la raza en las escuelas públicas. Otros líderes estatales le están pidiendo que les permita intentar prohibir que los atletas transgénero en las escuelas públicas compitan en deportes que coincidan con su identidad de género.

El gobernador que se mostró cauteloso en la sesión de administración antes de las elecciones de 2020 se desató con sus resultados. Se está preparando para 2022 y más allá, dejando atrás los problemas de “pan y mantequilla” de hace dos años y sirviendo lo que los conservadores han estado clamando.

Carne roja.