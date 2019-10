También los hijos de Trump tienen negocios en el extranjero

Nueva York— El mes pasado, la empresa familiar de Donald Trump recibió la aprobación de parte de un gobierno local en Escocia para realizar una importante expansión en su complejo de golf ubicado cerca de Aberdeen, lo que se convertirá en el mayor desarrollo inmobiliario financiado por la Organización Trump desde las elecciones de 2016.

En agosto, el hijo mayor del presidente Trump, Donald Jr., voló a Yakarta para ayudar a impulsar las ventas en un par de lujosos complejos turísticos de la marca Trump que se están desarrollando en Indonesia. Con ese fin participó en un evento privado con ricos compradores potenciales y dio una conferencia de prensa junto con un multimillonario indonesio, quien es su socio comercial y tiene buenas conexiones políticas.

El año pasado, Donald Jr. visitó la India para vender condominios en futuras torres de la marca Trump, además, apareció en un evento que también contó con la presencia del primer ministro de la India.

“Estoy aquí como hombre de negocios”, dijo Trump en el encuentro de Nueva Delhi. “No estoy representando a nadie”.

Pero, en el caso de los hijos de los políticos poderosos, a menudo puede ser difícil distinguir entre los negocios personales y los públicos, especialmente cuando los proyectos privados dependen de gobiernos extranjeros que buscan reforzar sus relaciones con Washington.

En las últimas semanas, mientras el mandatario estadounidense se ha visto envuelto en un escándalo debido a sus interacciones con Ucrania, Donald Trump Jr. y su hermano Eric han comenzado a atacar a Hunter Biden, hijo del exvicepresidente Joe Biden, por sus negocios en Ucrania y China.

Los hermanos lo acusaron de aprovechar su apellido para realizar actividades que lo beneficiaron de manera personal, mientras su padre trabajaba en el Gobierno de Barack Obama. Entre otras cosas, Hunter Biden estaba en el consejo de una compañía ucraniana de energía, lo cual ha sido el foco del interés que el presidente tiene en ese país.

“En el mejor de los casos, es algo que se ve mal”, escribió Donald Trump Jr. en Twitter. “Un claro conflicto de intereses”. En una manifestación en Minneapolis celebrada el jueves, las declaraciones de Eric Trump sobre el hijo del ex vicepresidente inspiraron a una multitud de partidarios de Trump a gritar: “¡Enciérrenlo!”.

Los republicanos, liderados por el presidente estadounidense, han tratado de convertir los negocios internacionales de Hunter Biden en un tema del debate sobre el juicio político en Washington. Pero la posición predominante que desempeñan los hijos del mandatario en esos ataques ha puesto a sus propios negocios en el centro de la atención pública.

Ambos hijos han operado y promovido el negocio familiar de Trump en el extranjero durante la presidencia de su padre, aunque el mandatario retiene la propiedad del negocio. Y aunque las relaciones padre-hijo de Trump y Biden difieren en muchos aspectos, los negocios se han convertido en un punto de comparación.

“Están criticando al hijo del vicepresidente por hacer exactamente lo que están haciendo ellos”, dijo Martin Ford, miembro del Consejo de Aberdeenshire en Escocia, que votó el mes pasado para aprobar una propuesta de los Trump para construir un desarrollo de 500 viviendas. “Están realizando negocios internacionales aquí en Escocia”.

En una declaración para The New York Times, Eric Trump dijo que había una distinción entre la trayectoria de su padre en los negocios, con su reciente giro hacia la política, y las décadas que Biden lleva en cargos públicos.

“Cuando mi padre se convirtió en presidente, nuestra familia dejó de hacer negocios internacionales”, dijo en referencia a la promesa de la Organización Trump de no comenzar nuevos proyectos en el extranjero durante la presidencia. Hunter Biden, afirmó él, hizo lo contrario cuando su padre se convirtió en vicepresidente.

Según las normas éticas de la compañía, las actividades comerciales de Trump en India, Indonesia y Escocia no incumplen esa promesa porque son acuerdos que ya estaban en proceso.

La campaña de Biden declinó hacer comentarios el viernes. Pero en un tuit, el ex vicepresidente volvió a sugerir que los ataques contra su hijo forman parte de una campaña de desprestigio político. “Permítanme aclararle algo al presidente Trump: no me voy a ir a ninguna parte”, escribió. “No me vas a destruir. Y no vas a destruir a mi familia. No me importa cuán sucios sean los ataques”.

Los ingresos de la familia Trump en Estados Unidos también han sido objeto de escrutinio, incluso en el Trump International Hotel en Washington, una propiedad inaugurada en las etapas finales de la campaña de 2016 que ha prosperado desde que Donald Trump Jr. y Eric administran la compañía.

El hotel ha sido un imán para los cabilderos republicanos y los recaudadores de fondos políticos, y las empresas y funcionarios extranjeros que ya tenían negocios con la empresa familiar del mandatario también han organizado fiestas allí, como son los casos de la embajada de Kuwait y el Gobierno de Azerbaiyán.

La hija de Trump, Ivanka, también ha mantenido su participación en el negocio familiar, incluso mientras se desempeña como asesora de la Casa Blanca. El año pasado estableció marcas registradas en China que están relacionadas con sus negocios en la industria de la moda. Su esposo, Jared Kushner, asesor principal del presidente, mantiene una participación en el negocio inmobiliario de su propia familia, que también ha recibido y buscado fondos de fuentes internacionales.

En 2017, Kushner se reunió en privado en la Casa Blanca con altos ejecutivos de Citibank y la firma de capital privado Apollo Global Management. Esos encuentros se produjeron mientras las empresas estaban analizando la concesión de cuantiosos préstamos al negocio de su familia, Kushner Cos., los cuales fueron finalmente aprobados.

Además, desde que Kushner ingresó a la Casa Blanca, su familia ha cortejado a inversores relacionados con los Gobiernos de China y Oriente Medio –ambas regiones forman parte de la cartera gubernamental de Kushner– para rescatar la sede de la firma ubicada en el 666 de la Quinta Avenida en Nueva York.

Pero la presidencia también ha tenido algunos costos para el negocio familiar de Trump desde que los hijos han estado al mando.

La compañía contaba con la expansión global para impulsar su crecimiento, pero cuando el presidente decidió suspender los nuevos acuerdos extranjeros, redujo las ambiciones de sus hijos.

La campaña de Biden ve oportunidades en medio de esta desagradable disputa. En un correo electrónico de recaudación de fondos enviado el viernes, la campaña destacó a los hijos de Trump y los gritos de “enciérrenlo” que se produjeron en la manifestación del jueves. “Estamos luchando contra estas tonterías tan duro como sabemos hacerlo, como lo hacemos todos los días”, escribió la campaña.