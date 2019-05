Su profesor abusó de ella; cinco décadas después, obtuvo su doctorado

Nueva York— Cuando Marilyn Webb le pidió a un distinguido profesor que fuera parte de la comisión lectora de su tesis en la Universidad de Chicago, dijo que solo lo haría si lo dejaba ir a su departamento a bañarla.

Por eso buscó a otro profesor prominente, un experto en desarrollo moral. La arrinconó contra la pared, la besó a la fuerza y “comenzó a babearme toda la cara”, recordó. “Me dijo que se trataba de un trueque”.

Webb lo empujó, salió del lugar y lloró a moco tendido. “Me resultó impactante el hecho de que solo me vieran como ser y objeto sexual. Me destrozó”, dijo. “Ni siquiera tenía la seguridad necesaria para enojarme. Me sentía muy herida”.

Había admirado profundamente a ambos profesores y había pasado tres años realizando trabajos y exámenes preliminares para obtener un doctorado en psicología educativa. Sin embargo, corría el año de 1967.

“No se hablaba de acoso sexual, no había palabras para describirlo, no existía el Título IX de la Ley de Enmienda Educativa ni administradores con quienes denunciarlo”, me dijo Webb. “Sentí vergüenza, como si hubiera hecho algo malo, y no había recurso legal alguno. Por eso me fui”.

Webb renunció al programa de doctorado y se mudó a Washington para convertirse en activista del movimiento en ciernes a favor de los derechos de la mujer. Fundó un diario feminista, Off Our Backs, y después un programa de estudios de la mujer. Escribió libros y artículos en revistas, además de fungir como editora en jefe de Psychology Today. Se convirtió en experta en materia de la muerte y los moribundos, así como cotitular del programa de periodismo en Knox College Illinois. “He tenido una gran vida”, comentó Webb.

Pero cuando el movimiento #MeToo atrajo a un gran número de personas, Webb pensó en cómo habían truncado su carrera académica. Como regalo a sí misma en su cumpleaños número 75, en octubre de 2017, le escribió al presidente de la Universidad de Chicago, Robert Zimmer, para explicarle lo sucedido y preguntarle si la universidad podía corregir esa injusticia.

Ambos profesores ya habían muerto, pero Zimmer habló del tema con colegas que investigaron, revisaron el trabajo de Webb y hallaron creíble su historia. La universidad formó una comisión lectora —dos mujeres blancas y un hombre negro, lo cual refleja la manera en que han cambiado las universidades— y acordó que Webb presentaría como tesis un libro que había escrito, pero con un nuevo marco teórico.

Así lo hizo y, el mes próximo, a los 76 años, recibirá su título como doctora en la ceremonia de graduación de la Universidad de Chicago.

“Para una universidad, la integridad académica es lo más importante”, explicó Zimmer. “Si se han cometido errores, estos deben corregirse”.

Amanda Woodward, la decana de ciencias sociales que entregará el diploma a Webb, ni siquiera había nacido cuando Webb llegó a Chicago para comenzar a trabajar en su doctorado. “Esta es una victoria”, me dijo Woodward. “Es un comentario triste acerca de la manera en que se hacían las cosas en el pasado, pero es una gran victoria para ella que haya regresado”.

La Dra. Webb, como pronto se le llamará, está encantada. “La cultura ha cambiado”, comentó.

Desde luego, la discriminación de género no solo radicaba en las agresiones y el acoso sexuales. La Universidad de Chicago le otorgará otro doctorado muy retrasado a Cheryl Dembe, quien lo estaba terminando en 1971 cuando su asesor de investigación murió repentinamente. No pudo encontrar otro —porque era mujer, según reconoce la universidad—, así que tuvo que desertar solamente con un título de maestría.

Un comité académico revisó el trabajo de Dembe como doctoranda y quedó impresionado; se parecía a un trabajo contemporáneo de la Universidad Cornell que más tarde obtuvo un Premio Nobel. Así que a Dembe también le otorgarán un doctorado.

Me encantan estas historias triunfales, pero deberían ser materia de reflexión. Hace medio siglo, estábamos prácticamente cegados respecto del acoso sexual y la discriminación de género, lo que ocasionó que mujeres talentosas fueran excluidas, no solo de programas de doctorado, sino de todas las instituciones y los lugares de trabajo. La discriminación en contra de las personas homosexuales era igualmente invisible porque, como en el tema del acoso sexual, resultaba difícil hablar al respecto. Todos perdían.

Entonces, ¿respecto de qué temas seguimos cegados hoy en día? ¿Qué grupos de personas desertan sin que lo notemos de los programas de doctorado en 2019, o del periodismo, los bancos de inversión o las empresas tecnológicas (o quizá ni siquiera han logrado estar ahí alguna vez)?

La raza, el género y el estatus LGBT ahora obtienen más atención, pero sospecho que casi no se nota la ausencia de inmigrantes ilegales, personas trans y quienes enfrentan desafíos de salud mental u otras discapacidades. El grupo más grande de aquellos que pasan inadvertidos quizá sea el de las personas pobres, con orígenes caóticos o de clase obrera. Los niños pertenecientes al uno por ciento más adinerado tienen 77 veces más probabilidades de asistir a una universidad de la Ivy League que los niños pertenecientes al veinte por ciento más pobre de la población.

“Los estudiantes de posgrado de bajos recursos son un grupo en riesgo al que no estamos prestando atención en realidad”, sugiere Kathleen Cagney, socióloga de la Universidad de Chicago que presidió la comisión lectora de la tesis de Webb.

Sí, hay un progreso genuino y emocionante, y les aplaudo a las doctoras Webb y Dembe. ¡Hurra por ellas y por la Universidad de Chicago! Pero aprendamos de esas experiencias y tratemos de evitar otros tipos de miopía que en la actualidad siguen provocando que las personas deserten y jamás exploten al máximo sus talentos, porque, de esta forma, todos perdemos.