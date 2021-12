Soy madre soltera y perdí mi empleo antes de Navidad, esto sucedió

Washington— Un viernes por la tarde del mes de diciembre, dos semanas antes de Navidad, perdí mi empleo. Nunca me imaginé que eso sucedería. Me dirigí a mi casa manejando como lo había hecho cada noche. Estaba emocionada porque el fin de semana, mi hija Kristil, que entonces tenía 12 años, y yo habíamos planeado comprar nuestro árbol de Navidad.

Luego, escuché mi correo de voz: “Lo sentimos pero su trabajo ha terminado el día de hoy”. Mi corazón se hundió y la ansiedad me provocó un vértigo. No sólo era madre soltera, sino que era lo único que tenía mi hija. Mi salario era mi manera de sobrevivir.

Revisé lo que hice durante mi día laboral para ver si había hecho algo mal, pero no pude encontrar algo fuera de lo ordinario. Había desempeñado ese trabajo en Madison, Wisconsin durante nueve meses, fui contratada a través de una agencia para una asignación “temporal” por tres meses. Pensé que cualquier día sería contratada, pero en lugar de eso, perdí mi trabajo.

El dinero siempre había sido escaso. El padre de Kristil había estado en prisión durante la mayor parte de su vida y no podía contribuir mucho. Aunque crecí acostumbrada al ajetreo de ser madre soltera, nunca me había acostumbrado a la constante ansiedad de vivir al día. Cualquier error nos lanzaría cuesta abajo.

Eso me dolía como madre. Kristil merecía algo mejor, y aunque hice todo lo que pude para darle una buena vida, había algunas cosas que mi amor no podía solucionar.

La voz de Kristil me devolvió a la realidad. Salió de su habitación en donde había estado estudiando. “Mamá, ya llegó el fin de semana! Mañana tenemos que comprar nuestro árbol de Navidad”, dijo.

Yo no estaba preparada para decirle la noticia a Kristil. Sabía que iba a preocuparse. “Sí, va a ser grandioso”, le dije.

Al día siguiente, mientras buscábamos nuestro árbol, me esforcé para estar alegre mientras veía la etiqueta del precio.

“¿Todo está bien? Pareces preocupada”, me preguntó Kristil. Me di cuenta que no podía mantener el secreto más tiempo. Éramos muy comunicativas en esas cosas.

“El día de ayer recibí malas noticias. Perdí mi empleo”, le dije.

“Oh, no, y justo antes de Navidad. Bueno, tengo 100 dólares que me dio mi abuelita y te los puedo dar”. “Absolutamente no. Vamos a estar bien”, le dije.

No era la responsabilidad de Kristil solucionar nuestros problemas de dinero. El lunes por la mañana, dejé a Kristil en la escuela y empecé a buscar la manera de ganar dinero. Primero, manejé hasta la agencia de empleos.

“No sabemos por qué la despidieron, pero vamos a empezar a buscar algo nuevo en este momento”, me dijo el reclutador. “Llámeme si surge algo”, le dije.

Enseguida, me dirigí a una tienda de empeño. El dueño extendió su mano “¿Qué es lo que trae?”. Le entregué un anillo de oro de 14 kilates con una piedra de granate rodeado de dos pequeños diamantes que mi madre me había dado una década antes.

Él examinó el anillo con una lupa, luego sacó una báscula y lo pesó. “Lo mejor que puedo ofrecerle son 70 dólares. Las piedras no tienen ningún valor”, dijo. “Sólo estamos interesados en el oro”.

Yo no tenía muchas opciones. “Por supuesto, acepto los 70 dólares pero me regresa las piedras”, le dije.

Dolorosamente observé mientras extraía el granate y los dos pequeños diamantes y me los regresó, luego, lanzó el anillo de oro en un contenedor para ser derretido.

Hay muchas cosas que nunca pensé que haría hasta que necesité dinero. Vender la joya que me dio mi madre era sólo una de ellas. Enseguida estaba una tienda de antigüedades, vendí seis figurines Precious Moment por 150 dólares y terminé el día más rica con 230 dólares.

La siguiente semana, solicité empleo frenéticamente, mientras mi cuenta de banco se hacía más pequeña. Necesitaba dinero para pagar la renta, comprar comida y regalos para Kristil. Sentí que el mundo se me cerraba.

Una tarde del fin semana, Kristil tenía una fiesta de cumpleaños en una comunidad acaudalada y amurallada. La dejé enfrente de una enorme casa de tres pisos hermosamente decorada para la Navidad.

“Diviértete, te recogeré en unas horas”, le dije. La observé mientras caminaba hacia la casa y entraba en ella, rodeada de cosas bonitas que nosotras no teníamos. ¿Por qué no puedo darle una mejor vida a Kristil? ¿Por qué no he tomado mejores opciones? Nosotras no necesitábamos una mansión pero por lo menos ¿no podríamos tener comida en la mesa y comprarle unos regalos para Navidad? Manejé a casa derrotada, pero había planeado hacer algo.

Era una idea terrible, pero la única que tenía. Pagaría con cheques aunque no hubiera suficiente dinero en el banco para cubrirlos. Pagaría el dinero tan pronto como pudiera, pero hasta ese momento aprovecharía la oportunidad.

De regreso en casa, saqué la chequera del cajón de mi vestidor y luego miré por la ventana para ver cómo estaba la temperatura. Había estado nevando intermitentemente durante toda la mañana. Noté un pequeño auto blanco que se detuvo frente a mi edificio. Observé más de cerca porque el auto me pareció conocido.

Una pequeña mujer de edad avanzada con cabello blanco y corto tenía problemas para abrir la puerta debido a la nieve y el viento que soplaba. Cuando salió del auto y se encaminó hacia la entrada principal, me di cuenta que era mi antigua profesora del colegio. La Hermana Esther Heffernan, no la había visto desde que nos reunimos para comer hacía tres meses y me pregunté qué estaba haciendo allí.

Conocí a la Hermana Esther 10 años antes cuando estaba en su clase de Sociología en Edgewood College en Madison. Kristil tenía 3 años en este tiempo, y debido a que no tenía quién la cuidara, en algunas ocasiones la llevé a clase. La Hermana Esther lo entendió y le traía libros para colorear y dulces para mantener ocupada a Kristil.

Frecuentemente, visitaba a la Hermana Esther en su oficina para discutir alguna tarea y terminaba quedándome horas, ya que nos perdíamos en la conversación. Me fascinaba escuchar sobre su niñez y cómo se convirtió en monja.

Ella había sido hija única y su padre murió cuando era pequeña, su mamá se convirtió en madre soltera como yo.

La Hermana Esther se interesaba en nuestro bienestar. Cuando estuve en una relación violenta de la que hui, ella nos ayudaba con cosas básicas para que pudiéramos sobrevivir. Cuando estaba a punto de graduarme se me acabó el dinero, ella aportó los recursos que encontró. Me sentía profundamente agradecida con ella.

Después de graduarme, seguimos en contacto, nos reuníamos para comer de vez en cuando. Yo le enviaba flores para su cumpleaños cada mes de abril y llegue a querer a su familia.

Corrí hacia el frente del edificio. “¿Qué anda haciendo con este clima? Le pregunté mientras nos abrazábamos.

“Traté de llamarte la semana pasada pero no pude encontrarte. Luego llame a tu trabajo y me dijeron que ya no trabajabas allí, así que pensé en venir a visitarte”, dijo la Hermana Esther. “Tengo un par de regalos para ti y Kristil”.

Preparé una taza de té y platicamos. Ella estaba preocupada porque perdí mi empleo y me comentó de algunos empleos de los que se había enterado. Tan sólo el estar en presencia de la Hermana Esther me dio una sensación de esperanza. Hicimos planes para reunirnos después del año nuevo. Cuando se levantó para retirarse, me entregó una tarjeta de Navidad. “Esto es para ti”, me dijo mientras me besaba en la mejilla. La acompañé hasta su auto y le dije adiós mientras se alejaba.

Cuando regresé al interior, me senté en la mesa de la cocina y abrí su tarjeta. Yo atesoraba todo lo que la Hermana Esther me daba. En la parte de enfrente había una simple paloma blanca y la palaba “paz”. La abrí y vi que había dinero dentro. Me quedé sorprendida, billetes de cien dólares cayeron sobre la mesa. Ella debe haber sabido, me dije. Lágrimas de gratitud inundaron mis ojos mientras contaba el dinero. La Hermana Esther me regaló 1 mil dólares.

La mañana de Navidad, Kristil y yo nos reunimos alrededor de nuestro árbol y alegremente observé mientras ella abría sus regalos. Silenciosamente le agradecí a la Hermana Esther en mi corazón.

Una semana después, recibí una llamada telefónica de mi antiguo jefe. Ellos habían eliminado mi puesto con la agencia de empleos porque querían contratarme directamente. Dos semanas después regresé a mi empleo como empleada permanente.

Y allí he estado 13 años desde esa Navidad, pero nunca he olvidado lo que la Hermana Esther hizo por nosotras. El año pasado, a los 91 años, la Hermana Esther murió, pero el amor que dio durante toda su vida vive en los corazones de muchas personas. Me siento afortunada de ser una de ellas. Este año para Navidad, en su memoria, voy a compartir ese amor con alguna familia que lo necesite.