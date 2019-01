Sin otro cheque de pago

Washington— "Por favor déjenos trabajar". Esta fue la petición de los empleados federales suspendidos sin goce de sueldo el miércoles en una sentada –protesta no violenta– en el Capitolio pidiendo al Congreso que reabriera el Gobierno. Para ellos, el viernes no es el fin de otra semana larga en la oficina: es la segunda vez desde el cierre que ellos, y cientos de miles de empleados que trabajan para la federación, se irán sin un cheque de pago.

El cierre del 25 por ciento del Gobierno, que ahora suma 35 días, está afectando cada vez más a los más vulnerables. Algunos se están hundiendo al gastar sus ahorros; otros carecen de ahorros que los respalden. La semana pasada, en el área del Distrito de Columbia, una sola organización dio comida a mil 140 trabajadores que hacían cola en el frío en busca de bolsas de mandado.

Estos trabajadores no son los únicos que sufren dificultades gracias a la irresponsabilidad presidencial y la inacción legislativa. Incluso los estadounidenses que no trabajan para el Gobierno dependen de él todos los días: en formas grandes y pequeñas, notables e imperceptibles. El Buró Federal de Investigaciones (FBI), de acuerdo con el grupo que representa a sus agentes especiales, carece de suministros para hacer muestras de ADN o incluso reemplazar neumáticos desgastados en los vehículos. El FBI está luchando para llevar a cabo actividades esenciales para la seguridad de los Estados Unidos. Desde los esfuerzos contra la trata de personas para combatir el terrorismo cibernético. La escasez de inspectores de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) plantea riesgos a una escala similar. Los controladores de tránsito aéreo están conduciendo para Uber como un trabajo adicional y luego ingresan a laborar turnos de 10 horas, turnos por los cuales no están recibiendo un cheque de pago.

Las llamadas telefónicas automáticas están inundando los teléfonos de los consumidores, y hay pocos ejecutores para detener el flujo. ¿Su identidad ha sido robada? Lo sentimos, dice IdentityTheft.gov, el sitio dedicado a informar fraudes a los federales y buscar un recurso, pero “no podemos ofrecer este servicio de sitio web en este momento”.

Más de 100 otros sitios web federales muestran una advertencia a los usuarios de que pueden haber sido comprometidos por piratas informáticos. El problema tiene una solución fácil: renovar el certificado del sitio web. Pero el desglose de incluso este simple proceso muestra lo que sucede cuando saca un solo engranaje de una máquina con la que todos contamos para trabajar día tras día.

Los procesos que tienen menos impacto directo e inmediato en los estadounidenses reciben menos atención, pero también son cruciales: desde la recopilación de datos en los que dependen los agricultores para los cultivos en Iowa, y que los científicos del Servicio Meteorológico Nacional utilizan para modelar huracanes, hasta reclutar nuevos talentos. Los legisladores votaron el jueves para no terminar el cierre: otra falta de responsabilidad. Estados Unidos necesita a estos empleados con licencia sin goce de sueldo tanto como ellos necesitan compensación. Si no pueden trabajar, cada vez menos lo harán otras personas.