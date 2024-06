¿Sigue siendo EU el ‘mejor’? No si se trata de elegir a una presidenta, como en México

San Diego– Adiós al machismo. Y adiós a la idea de la excepcionalidad estadounidense, al menos en lo que a política se refiere.

El estereotipo de que México está lleno de machistas que ven a las mujeres como inferiores y que nunca las pondrían en el poder se vino abajo esta semana cuando los votantes eligieron a la primera presidenta del país. De hecho, ambas candidatas principales eran mujeres, lo que prácticamente garantizó que este techo de cristal se rompería.

La futura presidenta de México es Claudia Sheinbaum, una ingeniera ambiental y científica climática de 61 años con un doctorado. Como candidata del partido Morena, que defiende a los pobres y desafía a la clase dirigente, ganó aproximadamente el 59 por ciento de los votos. En segundo lugar quedó Xóchitl Gálvez, quien obtuvo menos del 29 por ciento de los votos a pesar de contar con el respaldo de los principales partidos políticos de México: el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En tercer lugar quedó el candidato de centroizquierda Jorge Álvarez Máynez, quien obtuvo sólo alrededor del 10 por ciento de los votos.

Sheinbaum, quien habla inglés con fluidez y ha vivido en Estados Unidos, es ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la primera presidenta judía electa de un país mayoritariamente católico. Se benefició de la popularidad, en los barrios de clase trabajadora, de su aliado político de mucho tiempo, el presidente mexicano saliente, el izquierdista y populista Andrés Manuel López Obrador.

Pero no se da por hecho que la nueva presidenta será un clon de AMLO, como temen muchos de los críticos de López Obrador. Ha sido un largo mandato de seis años para los elitistas en la clase alta de México, el tipo de personas que están convencidas de que ellos son los que mantienen a flote a México y no los expatriados mexicanos que viven en Estados Unidos y que enviaron –en 2023– más de 60 mil millones de dólares en remesas. Los élites mexicanos siempre temieron que AMLO les quitara lo que tienen, y ahora muchos de ellos están transfiriendo ese miedo a Sheinbaum.

Sospecho que ese miedo podría estar mal ubicado. Sheinbaum parece ferozmente independiente y lista para trazar su propio camino y abogar por sus propias prioridades. Deberíamos esperar que sea agresiva en la lucha contra el cambio climático y más dura que su predecesor con los cárteles de la droga que –muchas personas al sur de la frontera creen– realmente controlan México.

Además, créanme, como mexicanoamericano. Cualquiera que piense que las mujeres mexicanas son sumisas y están inclinadas a seguir órdenes de los hombres, no conoce realmente a las mujeres mexicanas.

Ahora que el estereotipo de “macho” finalmente ha sido retirado, esperemos que lo próximo en caer sea la suposición de larga data de que los miles de mexicanos que dejan su tierra natal cada año para dirigirse al norte lo hacen en busca de algo mejor. Se nos enseña que los mexicanos vienen a Estados Unidos en busca de mejores trabajos, mejores salarios, una mejor vida para sus hijos, libre de pobreza y violencia.

Por eso vino mi familia. Mi abuelo, Román, dejó Chihuahua cuando era niño con el resto de su familia durante la Revolución Mexicana –que duró de 1910 a 1920– junto con unos 600 mil de sus compatriotas. Todas esas personas –incluyéndome– vinieron legalmente porque los migrantes no podían venir ilegalmente hasta después de la Ley de Inmigración de 1924, que estableció límites a la migración por país de origen.

Los estadounidenses tienen mucho invertido en la idea egoísta de que somos la mejor opción.

Al anunciar una represión de la inmigración en año electoral que cerrará la frontera si los cruces diarios superan un promedio de 2 mil 500 personas, el presidente Biden –quien se opuso a las restricciones al estilo Trump antes de estar a favor de ellas– estaba en sintonía.

“Si Estados Unidos no asegura nuestra frontera, no hay límite para el número de personas que pueden intentar venir aquí porque no hay mejor lugar en el planeta que los Estados Unidos de América”, dijo Biden al anunciar que estaba levantando el puente levadizo.

Con una retórica así, se puede ver cómo muchos estadounidenses llegaron a creer que somos mejores personas que nuestros vecinos del sur, superiores a los mexicanos en todos los aspectos.

Sin embargo, cuando se trata de elegir a una presidenta, los mexicanos son progresistas e iluminados. Podrían enseñarles a sus vecinos del norte una o dos cosas.

Los estadounidenses hacen que sea mucho más difícil elegir a una presidenta. Pregúntenle a Hillary Clinton sobre eso. O a Elizabeth Warren. O a Nikki Haley.

Los mexicanos se esforzaron por lograr la paridad de género en la política mediante reformas estructurales y regulatorias. Esto ayudó a que las mujeres políticas en México sean la norma en lugar de una novedad.

La política estadounidense sigue plagada de sexismo sistémico. Podemos hacerlo mucho mejor. Hagamos a los Estados Unidos de América grandes… como México.