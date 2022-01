Sidney Poitier dio a los afroamericanos una razón para amar el cine

Hay cuevas con agua en Cat Island en las Bahamas y fue en esas aguas llenas de tiburones donde un joven Sidney Poitier amaba bucear, intrépido e imprudente, un niño siendo niño.

“Había un túnel muy estrecho en las rocas que se llenaba de agua con cada ola”, recordaba. “Era una trampa mortal, pero seguí nadando por ese túnel durante horas sin nadie más alrededor”.

Sidney Poitier, murió el jueves a la edad de 94 años; necesitaría esa perseverancia para conquistar el sistema del apartheid en la tierra de negación y fantasía más perdurable de Estados Unidos, también conocida como Hollywood.

Sidney era genial por su nombre de pila. A las mamás y abuelas afroamericanas de Estados Unidos, especialmente desde finales de la década de 1950 hasta la década de 1980, les encantó un poco de Sidney. Tenía que representar a toda una raza de personas; ningún otro hombre afroamericano era prominente en la pantalla grande o pequeña antes de que él apareciera. Tuvo que ser tutor de White America con cada movimiento del cuerpo y expresión de sus labios. Se movía con asombrosa gracia y tenía una dicción meliflua.

Eso es lo que le lanzó a la cara al jefe de policía del pequeño pueblo de Rod Steiger en “In the Heat of the Night”. Poitier interpretó al detective Virgil Tibbs de Filadelfia, hablando en Mississippi empapado de sangre por cada hombre afroamericano en Estados Unidos cuya madre había sido irrespetada en Woolworth's. Sí, era una película y era una fantasía, pero era muy real en la América de origen africano. ¡Me llaman Señor Tibbs!

Considere a lo que se enfrentaba: el primer éxito de taquilla de Estados Unidos fue “El nacimiento de una nación” de D.W. Griffith.

Una película de ficción y revisionista sobre la Reconstrucción, retrató a los afroamericanos como salvajes y violadores, y a los miembros del Klan como héroes que salvan la feminidad blanca.

La película racista, que tuvo una proyección especial dentro de la Casa Blanca del presidente Woodrow Wilson, se proyectó en los cines durante cuatro años consecutivos. Los afroamericanos acudieron a los tribunales para evitar que jugara en determinadas ciudades. Hubo piquetes y protestas de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP).

Los afroamericanos fueron encarcelados. Las peleas a puñetazos frente a los cines continuaron.

Tres décadas después, Sidney llegó a la ciudad de Nueva York buscando trabajo. Quedó atrapado en los disturbios raciales de Harlem de 1943. Una bala le rozó la pierna. El motín había comenzado de la manera habitual: un oficial de policía blanco maltratando a algunos huéspedes afroamericanos del hotel.

Se contagió del virus del teatro. Se formó en el American Negro Theatre. Conoció a Ossie Davis y Ruby Dee y Harry Belafonte y Canada Lee y Frederick O'Neal. Se fue de gira con una compañía teatral. Había encontrado una familia, una vocación, una vida. Hubo risas y alegría; los anfitriones afroamericanos prepararon buenas comidas: pollo con pastas y pastel de camote.

Chatter estalló sobre los horribles roles estereotipados que se ofrecen a los artistas afroamericanos en Hollywood: sirvientas, choferes, hombres y mujeres invisibles.

Sidney tuvo una oportunidad en 1950 cuando Joseph Mankiewicz lo eligió para “No Way Out”. Interpretó a un médico en un hospital blanco que tiene un enfrentamiento constante con un paciente intolerante bajo arresto. Muchos cines del sur se negaron a exhibir la película.

Luego, al parecer, la tierra comenzó a moverse: llegaron más roles. Obtuvo la mejor fama en "The Defiant Ones", junto a Tony Curtis. Pero la forma en que se movía la tierra para los afroamericanos en Estados Unidos seguía siendo peligrosa. Hubo asesinatos de personas afroamericanas en todo el sur profundo. Hollywood siguió siendo una tierra de nadie para el artista afroamericano.

El representante de Harlem, Adam Clayton Powell Jr., programó audiencias legislativas en 1962 para investigar el racismo en la industria del cine. Los magnates de Hollywood se rieron de sus invitaciones para comparecer ante el comité. Apareció Sidney. “Creo que somos 13 mil miembros del Screen Actors Guild (el Sindicato de Actores), siendo yo el único afroamericano que se gana la vida en la industria cinematográfica”, dijo al comité de Powell.

Sidney se mantuvo en alto en la Marcha de 1963 en Washington junto a su gran amigo Belafonte. Fueron juntos a Mississippi, entregando dinero para sacar de la cárcel a los activistas de los derechos civiles de la cárcel. Hizo “Lilies of the Field” (“Lirios del campo”) y en 1964 se convirtió en la primera persona afroamericana en ganar un Oscar al mejor actor. Le dijo a la prensa en ese momento que no estaba seguro de si su victoria en el Oscar significaría más trabajos para los artistas afroamericanos. Su escepticismo resultó correcto.

Sin duda, hubo héroes blancos en la vida de Sidney, agentes y directores que fueron lo suficientemente sabios como para ayudarlo en su éxito. De esa tripulación, deben mencionarse Ralph Nelson, Stanley Kramer y Martin Baum.

Pero no se equivoquen: Sidney les dio a los afroamericanos una razón para enamorarse del cine.

Durante décadas, actores y directores afroamericanos como Lee Daniels querían conocer a Sidney para hacer preguntas. Un cumplido de Sidney parecía invaluable. “Se convirtió, consciente e inconscientemente, en el estándar de oro de lo que es posible”, dijo el viernes el actor David Oyelowo.

“Él era, de una manera real, la única excusa que podía darles a mis padres como una razón por la que quería convertirme en actor. Nadie más representaba lo que consideraban aceptable en lo que estaba tratando de hacer”.

Sidney Poitier, que parecía eterna e imparable, se ha ido. Ahora pertenece a la eternidad.

---

El último libro de Wil Haygood es “Colorización: Cien años de películas negras en un mundo blanco”. Es académico invitado en la Universidad de Miami en Ohio.