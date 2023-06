Ser un buen papá: saber cuándo estar allí y cuándo guardar silencio

San Diego— Aquí está una buena receta para un pay de humildad: De los varios trabajos y proyectos que ocupan mi tiempo, el compromiso más importante tiene la mayor importancia y también es uno en el que menos creo que lo esté haciendo correctamente.

Este Día del Padre será uno muy importante, será el décimo octavo para mí. Mi hija mayor se acaba de graduar de preparatoria y ahora es oficialmente una adulta. Parece que fue ayer cuando escribí acerca de su venida a este mundo y pronto estaré escribiendo acerca de su ida a la universidad.

PUBLICIDAD

Cuando miro hacia atrás, recuerdo muchas alegrías, dudas, temores, sobresaltos, golpes y momentos de orgullo.

Confieso que al paso de los años, el ser padre no ha sido muy fácil para mí. De muchas maneras, se ha convertido en más difícil y complicado. La mayoría sigue siendo un misterio.

¿Debo ser estricto o condescendiente? ¿Debo ofrecer una guía o permitir que la vida siga su curso? ¿Debería establecer estándares altos o ser más relajado cuando hacen su mejor esfuerzo y quedan cortos? ¿Debería establecer límites o darles más libertad?

No existe un manual ni fórmula mágica. Ni siquiera hay una descripción decente sobre cómo ser un buen padre. Aprendo una cuando la veo. Cuando mis hijos eran pequeños, veía a mis amigos que tenían hijos adolescentes y pensaba en mi interior, “esto va a ser muy fácil”.

Cuando nuestros hijos se hicieron más autosuficientes, asumí que mi esposa y yo podíamos relajarnos un poco. En lugar de eso, ahora que ellos son más autosuficientes, existen nuevas preocupaciones.

Como ésta: ¿Cómo les doy respuestas correctas cuando me hacen preguntas difíciles? O esta: ¿Cómo me mantengo a la par de este mundo que está cambiando rápidamente?

Tener a un periodista como papá significa estar expuesto a muchas noticias ---- en televisión, radio, podcasts, etc. Mis hijos siempre han sentido curiosidad por el mundo. Recuerdo una mañana del verano del 2014, cuando muchas cosas estaban sucediendo en Estados Unidos y alrededor del mundo, incluyendo el conflicto armado en Oriente Medio y una oleada de refugiados centroamericanos en la frontera entre Estados Unidos y México.

El programa matutino que estaba viendo había compilado una recapitulación de 90 segundos de los sucesos del día anterior. Mi hijo, que en ese momento tenía 7 años, bajó las escaleras, vio la televisión y me preguntó si lo que estaba viendo era un sumario de lo que había sucedido en el año. No, le respondí, eso fue tan sólo en las últimas 24 horas.

En estos días, los eventos momentáneos ocurren a la velocidad de la luz. Usualmente me siento perdido al explicarles a mis hijos lo que está sucediendo en el país, nuestra sociedad, nuestra camaradería y el diálogo nacional –y por qué sucede eso.

En ocasiones, recuerdo cómo era la vida en los años 1980, cuando yo era adolescente. Era, como ya se los dije, una época más sencilla y mejor en Estados Unidos, cuando la gente de la Generación X podía no estar de acuerdo –y hasta discutir– sin tratar de “cancelarse” unos a otros. No nos alterábamos tan fácilmente como los compañeros de mis hijos de la Generación Z.

El día de hoy, las conversaciones durante la cena en nuestra casa incluyen algunas explosiones ocasionales entre adolescentes –sobre temas como la visibilidad de las personas transgénero, si el privilegio anglosajón es realmente una cosa, la crisis a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y la reciente acusación del ex presidente Donald Trump por el mal manejo de documentos clasificados.

En la mayoría de los casos, mientras ellos discuten, yo me quedo sentado en silencio y escucho. Como centrista, quien trata de mantenerse ecuánime, no callo a nadie. Yo insisto en que los puntos de vista de cada uno deben ser escuchados. No quiero decirles a mis hijos qué deben pensar o cómo hacerlo. Quiero que se tomen el trabajo de pensar realmente.

Por supuesto, tengo consejos y reflexiones para compartir con cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Sin embargo, los adolescentes no son conocidos por hacer eso. Así que, estoy tratando de aprender a quitarme del camino y dejar que mis hijos evolucionen sin inhibiciones con las personas con las que deban estar –contrario a lo que siempre he imaginado que ellos sean.

Cuando me metí en este negocio, nadie me prometió que el ser padre podría ser fácil. Pero resulta que, una de las partes más difíciles es saber cuándo estar allí y cuando retroceder.

Les pido a todos los padres que cuando encuentren cómo llegar a ese equilibrio, me avisen. Hasta entonces, disfruten del Día del Padre y si ustedes son uno de los buenos, se lo merecen.