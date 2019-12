Senadores republicanos, en riesgo de ser avergonzados por Trump

Washington – En su carta desquiciada del martes, el presidente Donald Trump acusó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de haber "rebajado la importancia de la palabra muy fea, ¡juicio político!" Unos días antes, acusó a los demócratas de "trivializar el juicio político".

Si algo ha abaratado o trivializado el proceso por el cual Trump fue acusado, fue la negativa de los republicanos de la Cámara a tratar los procedimientos con la seriedad que exige la Constitución. Incapaces de defender la conducta del presidente sobre sus méritos, los miembros republicanos de la Cámara recurrieron al engaño, la distorsión y la desviación: fingiendo que Trump no le pidió al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania que investigara al rival político de Trump; alegando que Ucrania interfirió con las elecciones de 2016; y vomitando toda clase de afirmaciones tontas de injusticia procesal.

Ahora, a medida que el proceso avanza hacia el Senado, los senadores republicanos amenazan con el último abaratamiento y trivialización de las obligaciones constitucionales del Congreso: celebrar un "juicio" que no sería más que una farsa.

Específicamente, amenazan con llevar a cabo un juicio sin testigos, lo que no sería un juicio en absoluto. En los litigios civiles o penales en un caso de jurado, la única forma en que un acusado puede evitar un juicio es que un juez dictamine que no había evidencia que el jurado pudiera encontrar para el otro lado. Por mucho que los republicanos puedan fingir lo contrario, ese no es el caso aquí: el presidente no tiene derecho a un juicio sumario. La evidencia en su contra es demasiado fuerte. Sin duda, esa es la verdadera razón por la que desean evitar un juicio completo.

Además, los juicios judiciales tradicionalmente otorgan a las partes el derecho de citar a todos los testigos relevantes, incluso a los testigos que no han presentado pruebas antes. De hecho, las reglas permanentes de juicio político del Senado prevén la emisión de citaciones a solicitud de cualquiera de las partes. Incluso en el juicio político del presidente Bill Clinton, que involucró hechos mucho más simples, y donde un fiscal independiente desarrolló un registro probatorio completo ante un gran jurado federal que escuchó el testimonio de todos los testigos, incluido Clinton, el Senado permitió la declaración grabada en video testimonio a ser tomado e introducido en evidencia.

En cualquier caso, el hecho de que los senadores juren "tener verdadera fe" en la Constitución, y el hecho de que la Constitución requiere que el Senado "pruebe todos los enjuiciamientos", debería exigirles que realicen un juicio real con testigos vivos. Pero si eso no es suficiente para persuadirlos, los senadores republicanos deberían considerar al menos dos aspectos prácticos significativos.

La primera es que la investigación de Ucrania tiene solo tres meses. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, ha citado esto como evidencia de que la acusación fue apresurada y sin apoyo. En realidad, lo opuesto es cierto: un caso notablemente sólido se reunió en un tiempo inusualmente corto, incluso ante el obstruccionismo extraordinario de la administración, que ordenó a numerosos testigos que no comparecieran. La investigación de Watergate, por el contrario, duró aproximadamente dos años; la investigación de Starr y los procedimientos de juicio político de Clinton, 11 meses.

Lo que eso nos dice es que aún quedan muchas pruebas por descubrir. Ya sabemos de los testigos que el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, propone testificar, pero cuyo testimonio fue bloqueado por Trump: el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney; Robert Blair, asesor principal de Mulvaney; el ex asesor de seguridad nacional John Bolton; y Michael Duffey, un alto funcionario de la Oficina de Administración y Presupuesto. Sin duda, hay volúmenes de documentos electrónicos y físicos que quedan por producir.

De una forma u otra, la esencia de esa evidencia se filtrará, como lo hace inevitablemente la verdad. El abogado personal del presidente, Rudy Giuliani, continuará haciendo admisiones y, si fuera a ser procesado penalmente, las pruebas aparecerían en su enjuiciamiento. Otros, especialmente Bolton, escribirán libros. Habrá más filtraciones a periodistas intrépidos. Quizás más denunciantes den un paso adelante.

Mientras tanto, la Cámara aún puede investigar, si así lo desea. De hecho, debería. Después de todo, la Cámara no solo tiene una obligación continua de supervisión, sino que tampoco existe una prohibición de doble riesgo de destitución: si surgen más pruebas condenatorias, no hay razón constitucional por la que Trump no pueda ser destituido nuevamente.

Por lo tanto, el sentido común debería decirles a los senadores que, incluso si Trump es absuelto en un juicio de corto circuito, eso no evitará que la evidencia revele si una absolución fue justa. Si los senadores republicanos acortan el juicio, corren el riesgo de ser refutados y avergonzados en las páginas de la historia por la misma evidencia que intentaron suprimir.

Pero esa no es la única razón práctica por la que no deberían acortar el juicio. Una segunda razón, quizás la principal, es Trump.