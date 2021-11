Senadores republicanos atacan injustamente a Garland para ganar puntos

San Diego— Merrick Garland es mejor persona que yo. Mucho mejor.

El fiscal general de 68 años mostró más moderación de la que yo hubiera podido reunir si me hubiera reprendido injustamente la respuesta del Comité Judicial del Senado a los Tres Chiflados, cada uno de ellos impulsado por lo que parece ser una ambición política clara.

Los senadores republicanos Ted Cruz de Texas, Tom Cotton de Arkansas y Josh Hawley de Missouri, recibieron educación de primer nivel. Cruz y Cotton se graduaron de la Facultad de Derecho de Harvard y Hawley de la Facultad de Derecho de Yale.

Sin embargo, no sabría que estábamos en presencia de toda esa capacidad intelectual dada la manera ridícula en que se comportaron los senadores cuando Garland compareció recientemente ante el Comité Judicial.

El jefe de las fuerzas del orden de la nación escuchó las preocupaciones que los conservadores tienen con su desempeño laboral.

Mientras tanto, el resto de nosotros vimos bien lo que está roto con un sistema político que a menudo antepone la emoción a la razón.

Los derechistas están entusiasmados con un memorando del 4 de octubre en el que Garland instruyó a la Oficina Federal de Investigaciones y a las Oficinas de los Fiscales de los Estados Unidos para que investiguen los informes de miembros de la junta escolar amenazados por ciudadanos que están enojados por todo, desde las vacunas hasta la teoría crítica de la raza.

¿Eso es todo? ¿Eso es lo que tiene a todos en el lugar adecuado para estar atados? Alguna perspectiva sería un soplo de aire fresco en Washington.

El memorando de Garland se produjo en respuesta a una carta que el presidente Joe Biden recibió de la Asociación Nacional de Juntas Escolares (NSBA), solicitando ayuda para proteger a las víctimas de acoso y de amenazas de violencia.

Pararse en un podio y compartir inquietudes con los miembros de la junta escolar está protegido por la libertad de expresión. Seguir a esos mismos miembros de la junta escolar a sus autos después de la reunión, o aparecer en la puerta de su casa o dejar mensajes telefónicos amenazantes, no tanto.

Es cierto que la NSBA comparó a quienes intentan intimidar a los miembros de la junta con terroristas nacionales. Pero Garland no hizo tal cosa.

Ese es un punto importante que se perdió en los tres senadores, quienes acribillaron a Garland con preguntas retóricas. Se dejaron llevar por un exceso y su teatralidad fue exagerada. Se equivocaron en sus datos y se lanzaron al ataque como matones en un patio de escuela. En lugar de presentar serias preocupaciones sobre el memorando de Garland, parecían personas poco serias.

“Este es un memorando para la Oficina Federal de Investigaciones que dice que vayan a investigar a los padres como terroristas domésticos”, le gritó Cruz a Garland.

“Está mal”, le dijo Hawley al Fiscal General. “No tiene precedentes que yo sepa en la historia de este país, y le pido que renuncie”.

“Este testimonio, su directiva y su desempeño es vergonzoso”, dijo Cotton a Garland mientras seguía adelante. “Gracias a Dios que no está en la Corte Suprema. Debería renunciar”.

Los tres senadores parecen estar interesados en buscar la nominación republicana a la presidencia en 2024.

El hecho de que el índice de aprobación del trabajo del presidente Joe Biden haya alcanzado un nuevo mínimo del 42 por ciento en una encuesta reciente de NBC News probablemente sólo aumente ese interés.

Entonces, el comportamiento de los senadores no fue sólo grosero. También era transparente. Los republicanos no intentaban obtener respuestas. Intentaban ganar puntos con los votantes republicanos y recopilar videoclips para anuncios de campañas futuras.

Al supervisar el poder ejecutivo, se espera que los legisladores planteen preguntas. Pero son más capaces de descubrir la verdad si no pasan todo el tiempo posando para las cámaras.

Francamente, lo habría perdido. Garland debería haberse enfrentado a los matones y haber dicho algo como esto:

“Senadores, gracias a Dios que no están en el poder ejecutivo. Allí, algunos de nosotros tenemos la responsabilidad de administrar cosas más grandes que una oficina del Senado. No me disculpo. Hice lo que se supone que debe hacer un fiscal general, y si una turba rebelde está tratando de intimidar a los funcionarios electos y evitar que hagan su trabajo, es mi trabajo intervenir. Siempre ha sido el caso que debemos estar atentos para proteger el proceso democrático. Pero, a la luz de los trágicos eventos del 6 de enero, no debería tener que recordarles, a todas las personas, las consecuencias cuando no lo hacemos. Ya sea que las personas amenazadas sean miembros de la junta escolar local o miembros del Congreso, mi trabajo es protegerlos. Y tengo la intención de hacerlo”.

Garland no tiene por qué ser el saco de boxeo de nadie. Es libre de devolver el golpe. Y en este caso, debería haberlo hecho. Sus críticos se lo merecían.