Reducir el río de armas a México

Ioan Grillo / The New York Times

Ciudad de México— En 2008, el fabricante de armas estadounidense Colt, con sede en Hartford, Connecticut, produjo una pistola Super .38 de edición especial que fue grabada por una empresa asociada con una imagen del revolucionario mexicano Emiliano Zapata. En 2017, un asesino usó el arma para matar a tiros a una prolífica periodista de investigación mexicana, Miroslava Breach, mientras llevaba a su hijo a la escuela en la ciudad de Chihuahua. Fue una cruel ironía: se utilizó un arma estadounidense adornada con la imagen de un luchador por la libertad mexicano para silenciar la libertad de expresión de México.

En agosto pasado, Juan Carlos Moreno, un ejecutor del cártel, fue sentenciado a 50 años por su participación en el asesinato de la Sra. Breach, y Hugo Amed Shultz, ex alcalde del estado de Chihuahua, fue arrestado más tarde por su presunta participación en el asesinato. Las leyes de armas de México son tan estrictas que en todo el país solo hay una tienda, controlada por el Ejército, donde los ciudadanos pueden comprar legalmente un arma. Sin embargo, un flujo constante de armas de contrabando hacia el sur sobre el Río Grande llega a manos de los asesinos. De 2007 a 2019, más de 164 mil armas de fuego fueron incautadas a delincuentes aquí y fueron rastreadas hasta tiendas de armas y fábricas en los Estados Unidos.

Esto es sólo la punta del iceberg. El Ministerio de Relaciones Exteriores de México estima que más de 2.5 millones de armas han inundado la frontera sur de Estados Unidos en la última década. En ese tiempo, México ha sido presa de la violencia que aterroriza a las comunidades y sofoca el crecimiento de la nación. Incluso la pandemia hizo poco para frenar la tasa de homicidios en el país, con más de 34 mil homicidios el año pasado.

La administración Biden tiene una ventana de oportunidad para reducir el tráfico de armas a México y más allá. Las armas de fuego que se contrabandean desde Estados Unidos atraviesan el continente, a México y a las naciones centroamericanas, donde la violencia ha hecho que oleadas de migrantes y refugiados huyan hacia la frontera sur de Estados Unidos.

He pasado los últimos cuatro años rastreando este llamado río de armas de hierro, en un esfuerzo por comprender por qué Estados Unidos y México no han logrado detenerlo. El viaje me llevó desde la feria comercial de armas de fuego más grande del mundo, en Las Vegas, a una fábrica de Kalashnikov en Rumania, a los mercados de drogas al aire libre de Baltimore. El río de hierro a México se cruza con el oleoducto que bombea armas desde estados estadounidenses con leyes de armas más laxas hacia ciudades con leyes más estrictas como Chicago, Washington y Nueva York, que ahora están experimentando un aumento en los homicidios.

El mercado negro de armas está entrelazado con el tráfico ilegal de drogas, como dos plantas venenosas envueltas entre sí. En el juicio de Nueva York de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, en 2019, la fiscal, Andrea Goldberg, describió cómo el narcotraficante traficaba toneladas de cocaína, metanfetaminas y heroína hacia el norte y luego trasladaba camiones cargados de rifles hacia el sur. “El acusado hizo algo como comprar las armas o distribuirlas, no solo para que las usara él, sino también para que las usaran los sicarios [sicarios] y pistoleros [pistoleros]”, dijo. “No fue una situación de traer tu propia arma de fuego”.

El mercado negro de armas está provocando asesinatos en ambos lados de la frontera y los traficantes explotan el confuso mosaico de regulaciones que gobiernan la industria legal de armas de fuego en Estados Unidos. Sorprendentemente, no existe un estatuto federal que prohíba específicamente el tráfico de armas de fuego en los Estados Unidos.

Los traficantes adquieren armas a través de la laguna jurídica de la venta privada, en la que las personas que dicen ser coleccionistas pueden vender armas a otras personas sin verificar los antecedentes de los compradores ni pedir identificación. De 2009 a 2010, un hombre estadounidense, Hugh Crumpler III, compró 529 armas en tiendas y las vendió en ferias de armas de Florida, sin papeleo, con fines de lucro. Posteriormente, las fuerzas del orden de los Estados Unidos rastrearon las armas hasta un grupo de traficantes latinoamericanos y hasta cinco tiroteos, desde Colombia hasta Puerto Rico. Crumpler se declaró culpable de traficar sin licencia y fue sentenciado a 30 meses de prisión.

El presidente Biden debería apoyar las verificaciones universales de antecedentes para eliminar esta laguna, una medida que apoya la gran mayoría de los estadounidenses. Una encuesta de NPR / PBS NewsHour / Marist de 2019 encontró que el 89 por ciento de los encuestados, incluido el 81 por ciento de los conservadores, dijeron que apoyaban la verificación de antecedentes para todas las compras de armas en ferias de armas u otras ventas privadas. Ese mismo año, la Cámara aprobó una amplia legislación bipartidista de control de armas, pero el Senado aún no la ha llamado a votación.

Otra forma de que los gánsteres obtengan armas es pagando a un “comprador falso”, o alguien con un historial limpio, para que compre un arma de fuego. Si los descubren, los compradores condenados por mentir en el formulario a menudo son simplemente condenados a libertad condicional. Los traficantes, a su vez, pagan una miseria de 50 a 100 dólares por arma.

“No van a ir a la cárcel. ¿Cuál es el factor disuasorio?” dice Steve Barborini, ex agente de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Si se aumentaran las pautas de sentencia y los compradores falsos se enfrentaran a la cárcel, es posible que lo piensen dos veces.

Los dos últimos métodos utilizados por los traficantes son comprar armas de fuego robadas, que a menudo se roban en las tiendas de armas, y comprar kits en Internet, conocidos como armas fantasma. Ya hay proyectos de ley que se han propuesto a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que tomarían medidas enérgicas contra ambos.

Ninguna de las reformas violaría la Segunda Enmienda y serían aceptables para muchos propietarios de armas. Pero durante mucho tiempo se han enfrentado a la oposición de un poderoso grupo de presión que lucha contra casi cualquier regulación y de los republicanos en el Congreso que bloquean el cambio.

La administración de Biden tiene una ventana de oportunidad, mientras que los demócratas controlan la Cámara y el Senado, para avanzar en esas cuatro medidas. Ir al mercado negro de armas podría salvar miles de vidas, y hay un camino claro para avanzar en este tema.

Los narcotraficantes a menudo adornan sus armas con oro y piedras preciosas, celebrando las herramientas que utilizan para ganar dinero y propagar la muerte. He visto un arma incautada por el Ejército Mexicano con el nombre del revolucionario Pancho Villa junto a otra con el del ícono de la moda Versace. Otro arma capturada llevaba la frase: “Solo los muertos han visto el final de la guerra”.

Espero que algún día, pronto, los que viven en México también puedan ver cómo es realmente la paz.