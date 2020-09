Recordando a Ruth Bader Ginsburg:  “una mujer precisa”

Washington— Las palabras más gratificantes de elogio que haya recibido también fueron las más concisas: “Justamente correcto”, y se encontraban escritas en el margen de una opinión que escribí como secretaria de la Suprema Corte.

La autora de esas palabras, la magistrada Ruth Bader Ginsburg, murió este viernes a los 87 años. Ella será recordada como una mujer que siempre supo exactamente lo que quería decir y trabajó incansablemente para que todo se hiciera de la manera correcta.

Cuando conversaba, usualmente hacía unas largas pausas mientras consideraba sus siguientes palabras, haciéndole pensar a uno que había concluido con el pensamiento que quería expresar. Para llenar lo que uno asumía era un silencio incómodo, uno decía algunas palabras mal consideradas, luego escuchaba que ella procedía elegantemente con su conclusión lógica, sin inmutarse por esa interrupción. Eso sucedió más de una vez en la entrevista que tuve con ella para obtener el puesto de secretaria de una corte federal de apelaciones en Washington, antes de que ella se convirtiera en juez de la Suprema Corte y me contratara de todas maneras. Su esposo Marty, comentó que eso sucedía también durante la cena, así que, supongo que ella estaba acostumbrada a hacerlo.

Su estilo para editar era de mucha concentración. Las secretarias de la corte enviábamos un borrador con nuestras opiniones, impresas en una hoja blanca, a la oficina de la juez. Lo que recibíamos de regreso era como un collage: pedazos de papel blanco pegados a las hojas de papel amarillo, intercalados con bloques de texto escritos con lápiz con la perfecta letra cursiva de la juez. Sin embargo, después de cada sesión de recortes y pegamentos se llevaba a cabo una plática con la juez, en la que ella comentaba sobre lo que había cambiado y la razón por la que lo hacía, explicaba cada decisión y nos enseñaba cómo escribir más claramente. Durante el transcurso de mi estadía como secretaria de la corte, los borradores corregidos se tornaron más blancos que amarillos.

Uno podría pensar que esta “mujer tan precisa”, como la llamaba el juez Harry Blackmun, después de su primer argumento oral ante la Suprema Corte, podría ser toda intelectualidad y nada de corazón. Sin embargo, Ginsburg encontró su alma gemela, Marty Ginsburg, en una etapa temprana y debido a eso tuvieron un largo y feliz matrimonio. Tal vez, eso derivó de la misma fuente de su amor por la música, y el deleite que tenía al vestir como una aristócrata del siglo 17, con una toga de brocado y una empolvada peluca.

Cualquiera que haya sido la razón, Ginsburg desplegó su vista de águila en los detalles para detectar las relaciones amorosas que florecían a su alrededor. Mi ahora esposo, Matt, y yo fuimos compañeros de clase en la Escuela de Derecho y ambos terminamos como secretarios de Ginsburg en la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito Columbia. Empezamos a salir y a vivir juntos en un apartamento que él rentaba, después que Ginsburg nos contrató pero antes de empezar en nuestro puesto de trabajo.

Yo estaba nerviosa pensando si Ginsburg podría aceptar relaciones personales en el lugar de trabajo, mantuvimos en silencio nuestro nuevo estatus y no actualizamos mi domicilio ni el número de teléfono con su secretaria particular. Sin embargo, un sábado por la mañana, cuando empezamos a desempeñar nuestro trabajo, entró una llamada de la juez al apartamento de Matt, y era para mí, en relación con uno de mis casos.

Lejos de desaprobar nuestra relación, la juez se encontraba fascinada. Entre más parejas hubiera entre los secretarios, más feliz estaba. De hecho, en una ocasión nos invitó a nosotros y a otras dos parejas de sus secretarios que estaban casados, probablemente, actualmente hay más que las que ella hubiera imaginado, para salir a cenar el Día de San Valentín en un restaurante asiático. Los postres incluyeron unas galletas de la fortuna que fueron especialmente ordenados y contenían algunas líneas sentimentaloides de una canción de amor esquimal que Matt y yo habíamos recitado uno al otro durante nuestra boda, la cual ofició una resplandeciente Ginsburg.

Como juez innata, ella no era del todo crítica. Aunque pasó la mayor parte de su carrera como pionera de los derechos de la mujer, trabajando para asegurar que otras mujeres no tuvieran que ocultar sus embarazos, como ella lo hizo, debajo de ropa abultada para poder retener su empleo, nunca me hizo sentir desaprobada por mi decisión de salir del mercado legal de tiempo completo durante 23 años para criar a mis hijos, por el contrario, me mantuvo actualizada profesionalmente al pedirme que hablara en eventos de entrega de premios y que escribiera una nota biográfica para ella, además de recomendarme sinceramente para el puesto al que eventualmente regresé.

Esta persona de hablar pausado, una implacable editora y romántica tradicionalista, quería estar segura que cada mujer pudiera encontrar su mejor lugar, ya sea en un salón de clases de una academia militar, en una fábrica o detrás del volante de una minivan. Ella quería que las futuras generaciones de mujeres tuvieran la oportunidad de obtener las cosas por ellas mismas, como ella lo hizo frecuentemente para sí misma, de una manera justamente correcta.